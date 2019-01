हमारे प्रिय पुत्र पार्थ शर्मा पुत्र स्व. श्री श्यामसुन्दरजी शर्मा का आकस्मिक देवलोकगमन शुक्रवार दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 6.1.2019 को सायं 3.30 से 4.30 बजे तक जमनेश्वर महादेव मंदिर जमना डेयरी सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती कमला देवी (माताजी), गौरीशंकर, सौभागमल (ताऊजी), सत्यनारायण, युगलकिशोर, रामकिशोर, डॉ. रामावतार, डॉ. ओमप्रकाश (चाचाजी), शंकरदास, ओमप्रकाश, डॉ. विजय, कृष्णावतार, पवन (भाई), अर्चित, गर्वित (भतीजे) एवं समस्त बूरा (बागड़ा) परिवार। 9772203203.हमारे प्रिय भांजे पार्थ शर्मा (पप्पू) का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। ननिहालपक्ष की तीये की बैठक 6.1.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान 1941 धाभाई जी का खुर्रा पर होगी। तत्पश्चात-जमना डेयरी शिव मंदिर सोडाला पर जायेगी। शोकाकुल:- रामदास, दामोदर, रामेश्वर, रामबाबू, सुरेश (मामाजी) एवं समस्त बौपला (बागड़ा) परिवार। 9928077960.हमारे पूजनीय श्री राकेश सुरोलिया (DENA BANK) का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। नियमित बैठक हमारे निवास स्थान-73, गोम्स डिफेंस कॉलोनी-IV एवेन्यू वैशाली नगर जयपुर पर होगी। द्वाद्शा दिनांक 15.01.2019 को होगा। शोकाकुल:- मन्जू (प|ी), राजेश (भ्राता), सुहानी- लोकेश (पुत्री- दामाद), अंगद (पुत्र)एवं समस्त सुरोलिया परिवार। मो. 7728897990.हमारी माताजी श्रीमती सुलोचना देवी गोधा धर्मप|ी केवल चन्द जी गोधा का स्वर्गवास 04.01.2019 को जयपुर में हो गया है। तीये की बैठक रविवार 06.01.2019 को प्रातः 11 बजे जैन धर्मशाला कोटा, जंक्शन पर रखी गई है। शोकाकुल:- महावीर-जसवंत, प्रेम-सुषमा-USA, (देवर-देवरानी), विनोद-मधु, पदम-समता, सुशील-इंदु, (पुत्र-पुत्रवधू), विद्या बैद, सुबोध-सुमन, (पुत्री-दामाद), रौनक-र|ेश, परिधी-अतिशय, (पौत्री-दामाद), सोनाक्षी, प्रतीक, यश एवं समस्त गोधा परिवार। (कत्त्था वाला) पीहरपक्ष:- हुकमी चन्द जी, कैलाश चन्द जी, बिलाला, (नसीराबाद वाले), 9828593050. फर्म:- साउथ इंडिया ट्रांसपोर्ट कोरपोरेशन प्रा. लिमिटेड, जयपुर, पलडमपदम एन्टप्राईजेज, कोटा।पूजनीय ठाकुर सा. गोविन्द सिंह जी का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 03.01.2019 को हो गया। नियमित बैठक निवास स्थान ठीकाना महरोली अवनाड़ भवन पर होगी। शोकाकुल:- ठाकुर सुरेन्द्रसिंह (भाई), दीपेन्द्रसिंह, विजेन्द्रसिंह, अजीतसिंह, महेन्द्रसिंह, तेजपालसिंह, लोकेन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह (भतीजे) अवनाड़ भवन ठीकाना महरोली जिला सीकर (राजस्थान), 7619788888.हमारे पूजनीय पिताजी श्री सूरजमल चावला का स्वर्गवास दिनांक 4 जनवरी 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक हमारे पैतृक गांव प्रागपुरा (पावटा) जिला जयपुर में दिनांक 6 जनवरी 2019 को प्रातः 10 A.M. से 5 P.M. तक रहेगी। शोकाकुल:- सुरेश चावला (RAS), डॉ. रमेश चावला (राजस्थान विश्वविद्यालय), अशोक चावला (अधीक्षण अभियंता), डॉ. सुनील चावला (पुत्र), रोहित चावला (CI), मुकेश, राकेश, आशीष, मनीष, पंकज, सूर्यांस, अगस्त्य, (पौत्र), आदी, वैभव (प्रपौत्र)।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कमला देवी धर्मप|ी स्व. कपूरचन्दजी का स्वर्गवास 04.01.2019 को हो गया। तीये की बैठक 06.01.2019 (रविवार) को जैन मन्दिर वरूण पथ मानसरोवर में प्रात: 10 बजे होगी। शोकाकुल:-प्रकाशचन्द, शान्तिलाल (देवर), महेन्द्र कुमार, ललितकुमार (पुत्र), बसन्तीलाल, प्रकाशचन्द, विनोद, सुरेश, जयन्त, पवन, शैलेन्द्र (भतीजे), राकेश, संदीप, सुमित, अमित, शुभम, कोमल, मीत (पौत्र), आर्यन, विभू (पडपोते), समस्त छाबडा परिवार टोडारायसिंह वाले। अनिता-बसन्तीलाल, मधुबाला-महावीर प्रसाद (पुत्री- दामाद), सोना- राजकुमार, मोना- पंकज (पौत्री- दामाद)। पीहरपक्ष:- महावीर कुमार, मनीष, धीरज बजदेवडावास वाले। 9214955347, 9529093894.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कमला देवी शर्मा धर्मप|ी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा (रिटा. व्याख्याता) का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 6.1.2019 रविवार को दाेपहर 2 से 3 बजे तक हमारे निज- निवास पर रखी है। शोकाकुल:- छैलबिहारी (देवर), मुरारी, उमाशंकर, महेन्द्र, चन्द्रभान, प्रेमप्रकाश, ब्रजनन्दन, अवधेश बिहारी, राजेश (पुत्र), हेमन्त, गिरीश, अजय, गौरव, सौरभ, सचिन (पौत्र), नमन (प्रपौत्र) एवं समस्त गुधैनिया परिवार, मूर्ति मौहल्ला, गंगापुर सिटी। मो. 9460705421, 6350282048.हमारी प्रिय श्रीमती भगवानी देवी धर्मप|ी श्री बाबूलाल बडाया (कालाखो अम्बाडी वाले) का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 6.1.2019 रविवार को सायंकाल 3 से 4 बजे तक प्रभात लाॅन, HDFC बैंक के सामने, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- प्रभुदयाल, रामकल्याण (देवर), बजरंग लाल- सन्ताेष, गिर्राज (पुत्र- पुत्रवधू), गिर्राज प्रसाद, नवल (भतीजे), सुमित्रा- मोहनलाल, मुरारीलाल (ननद- ननदोई), मीरा- पवन कुमार (पुत्री- दामाद), अंकित, अक्षय (पौत्र) एवं समस्त बडाया परिवार। कालाखो अम्बाडी वाले (दौसा)। मो. 9829964457, 9588249275. पीहर पक्ष:- बाबूलाल, मोहनलाल, जगदीश प्रसाद, किलकिल्या पिलवा वाले।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बृजमोहन जी तिवाड़ी (रि. प्र. अ.) का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 6.1.2019 रविवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम- गुढलिया, जिला- दौसा पर होगी। शोकाकुल:- कौशिक तिवाडी, ओमप्रकाश, राजेन्द्र (भ्राता), नवल किशोर, शिवचरण, महेन्द्र, कमलेश, अशोक, आशीष, संजय (पुत्र), जितेन्द्र, रजनीश, पवन, सुभाष (पौत्र) एवं समस्त तिवाडी परिवार। गुढलिया (दौसा)। मो. 9414982091, 9928246322.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरे पिताजी चन्द्रप्रकाश शर्मा (जांगिड़) (लोको पायलेट रेल्वे) पुत्र स्व. श्री सुआलाल जी जांगिड़ का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 6.1.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे गुलाब पैरेडाइज, माताजी के मंदिर के पास, प्रताप नगर, मुरलीपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नवीन, रामप्रकाश (पुत्र), रेखा- प्रेमजी (पुत्री- दामाद), मोनिका (पुत्री), भगवानसहाय, सीताराम, रामनाथ, जगदीश, बनवारी, ओंकार, गजानन्द, माेहन (भाई), मुकेश, मुकेश (भतीजे) नांगल पुरोहित समस्त सावड़ परिवार, 8952093231, 9314967516.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कानि देवी (धर्मप|ी बैकुंठवासी श्री घीसालाल दीक्षित) का बैकुंठवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 6.1.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे तक निवास स्थान 238, सिन्धु नगर, प्रताप नगर चौराहे के पास, मुरली पुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- किशनलाल, गौरीशंकर, शिवदयाल, सत्यनारायण (पुत्र), कमल किशाेर (एडवोकेट), विमल कुमार (C.I. राज. पुलिस), अमित, जितेन्द्र (IES), राहुल, निखिलराज (पौत्र), नयन, उमंग, हर्षित, गोविन्द (प्रपौत्र) एवं समस्त दीक्षित परिवार (जैतपुरा वाले)। 9460635392, 9413600280, 9001694442, 9352135520.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे प्रिय भ्राता श्री कैलाशचन्द्र जी हेमानी का आकस्मिक निधन दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 6.1.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक शिवाजी पार्क, रतन मैरिज गार्डन के सामने वाली गली, केड़िया पैलेस रोड मुरलीपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- घनश्याम, डॉ. दीनदयाल, रूपनारायण, मुक्तिलाल, हनुमानसहाय, रामकिशोर (एडवोकेट), मदनलाल, महेश, ओमप्रकाश (भ्राता), आशीष (आशु) (पुत्र) एवं समस्त हेमानी परिवार (खेजरोली वाले), 9782460001, 9887871171.हमारे पूजनीय काकाजी श्री गुलाबचन्दजी जयपुरिया का स्वर्गवास शनिवार 5 जनवरी 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार 7 जनवरी 2019 को प्रातः 10 से 11 बजे तक स्थान- रघुनाथजी मन्दिर दत्तवास तह. निवाई (टोंक-राज.) पर होगी। शोकाकुल परिवार:- रामजीलाल, ताराचन्द, मोहनलाल, मोहनलाल (भतीजा), शिवचरण, अशोक (पुत्र), मनीष, शुभांष (पौत्र), काना (प्रपौत्र) एवं समस्त जयपुरिया परिवार, दत्तवास।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती प्रभाती देवी प|ी स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण शर्मा, गन्ने वाले का स्वर्गवास 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 06.01.2019 रविवार को 4 से 5 बजे कम्युनिटी सेन्टर, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- इन्द्रकुमार, श्याम नारायण (पुत्र), सुमित्रा, मंजू (पुत्रवधू), हेमलता- रविशंकर जी, तुलसी- कैलाश जी (पुत्री-दामाद), विकास- मीनाक्षी (पौत्र-पौत्रवधू), यतेन्द्र, रेनू (पौत्र, पौत्री), चित्रा- कमलेश जी, संगीता- चेतन जी, दिव्या- रवि जी (पौत्री-दामाद), विहान (पड़पौत्र) एवं समस्त पतालिया परिवार। मो. 9983301203, 9672986112.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती ओमकंवर का निधन 3.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 6.1.2019 को सायं 3:30 से 4:30 तक हमारे निवास स्थान 201, सुरजीत नगर, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा पर होगी। शोकाकुल:- ठा. जीवनसिंह राठौड़ (पति), भीमसिंह, गजेन्द्रसिंह (देवर), मानवेन्द्रसिंह (पुत्र) एवं समस्त राठौड़ (चन्देल) परिवार ठिकाना गोदरास, 9982123056.हमारे पूजनीय पिताजी श्री भौरीलाल जयगुरूदेव (पूर्व कर्मचारी M.N.I.T.) का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को 2 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान P.N.-128, सीताराम कॉलोनी, गौशाला के सामने, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- रामजीलाल, गणपतलाल, रामअवतार, रामेश्वर, पप्पूलाल, सीताराम, भगवानसहाय (भाई), जगदीश, हरभजन, छोटीलाल, प्रेमचन्द (पुत्र), रवि, सुनील, सुमीत, महेन्द्र, हरीश, राकेश, आशीष, जितेश, हिमांशु, रोहित (पौत्र) एवं समस्त टाटीवाल परिवार। 7378253617, 9680899236.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री सीताराम जी पचेरवाल का स्वर्गवास 04.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक आज दिनांक 06.01.2019 रविवार को सायं 3:00 से 4:00 बजे हमारे निवास स्थान प्लॉट नं. 536, विवेक विहार, सोडाला, जैन मंदिर के पास रखी गई है। शोकाकुल:- यशोदा देवी (प|ी), दुर्गा देवी, आशा देवी (भाभी), सत्यनारायण, राधाकिशन (पप्पूजी), रामस्वरूप, घनश्याम, मोहन (पुत्र), महेश, कन्हैयालाल, आकाश, राजन (पौत्र) एवं समस्त पचेरवाल परिवार, 9799510204, 9314883446, 8947966179.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गिरिश कुमार माथुर पुत्र स्व. श्री मुकुटबिहारी लाल माथुर का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 06.01.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे जिंगल बैल्स स्कूल, जगदम्बा नगर, हीरापुरा पावर हाऊस अजमेर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राहुल- भावना (पुत्र- पुत्रवधू), निधी- चन्द्रशेखर (पुत्री- दामाद), ऋषिकुमार माथुर (भ्राता), विवेक, विशाल, सचिन (भतीजे), देवांश, यशी (पौत्र, पौत्री), अभिनव (किट्टू) (दोहिता) एवं समस्त माथुर परिवार। 7014791348, 9875001536.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती भगवानीबाई (मुखयानी जानी मां) प|ी स्व. नारूमलजी का स्वर्गवास 4.1.2019 को हो गया। तीये की बैठक 6.1.2019 को शाम 3 से 4 बजे मालवीय नगर, सेक्टर-1, झूलेलाल पार्क में होगी। शोकाकुल:- शंकरलाल (जानी)- कोमल (पुत्र- पुत्रवधू), नवीन, पुनीत (पौत्र) एवं समस्त राजवानी परिवार, 7733827536.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता हैं कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री जनार्दन प्रसाद का स्वर्गवास 03.01.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक रविवार दिनांक 06.01.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे हमारे निवास स्थान 128/85 रेल नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती सुषमा देवी (प|ी), महेश प्रकाश, दिनेश प्रकाश, विजय प्रकाश (पुत्र), अक्षत, गौरव (पौत्र), भारती, अदिति, रिद्धि, अनिशा (पौत्री), मो. 9875140000, 9414846874.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती भगवन्ती देवी सखनानी जी का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 6.1.2019 को सायं 4 बजे सैक्टर-11 झूलेलाल मंदिर शिव पार्क में होगी। शोकाकुल:- मोहनदास (पति), शिवी-वंशीका (पुत्र-पुत्रवधू), गणेश, दुर्गेश, सुन्दरलाल (पुत्र), लविश (पौत्र) एवं समस्त सखनानी परिवार। मो. 8949503178.हमारी पूजनीया माताजी देवी मोटवानी धर्मप|ी स्व. श्री दरियानामल जी मोटवानी का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 शुक्रवार काे हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना-मर्दाना) रविवार दिनांक 06.01.2019 को सायं 4 बजे झूलेलाल मन्दिर सैक्टर-3, प्रतापनगर, सांगानेर पर होगी। शाेकाकुल:- हुन्दलदास, मुरलीधर, गिराधारीलाल, हरीशकुमार (पुत्र), हेमन्त, नरेश, विजय, योगेश, हन्नी, हितेश, सन्नी, मनीष, विनोद (पौत्र) एवं समसत मोटवानी परिवार। फर्म:- लक्की डिपार्ट स्टोर, 9351998254. नोट:- यह अन्तिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी माताजी सूरज देवी धर्मप|ी स्व. हनुमानलाल सोनी (घिनोईवाले) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 04.01.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.01.19 को सायं 4 से 5 बजे तक पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- कैलाशचन्द, शंकरलाल, दीपक, विष्णु, महेश (पुत्र), रोहित, युवराज, कुशाग्र, नक्श, कृष्णा (पौत्र) एवं समस्त जालु परिवार। 9680796499, 9460387925.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कजोड़मल जी सैनी का स्वर्गवास शुक्रवार दिनांक 04.01.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार दिनांक 06.01.19 को सायं 3 से 4 बजे निवास स्थान खवासा की ढाणी, आमेर में होगी। शोकाकुल:- कालुराम, प्रकाश (पुत्र), प्रभु, डूंगाराम, भौरीलाल, नंछुराम, लक्की (पौत्र) एवं समस्त निमोडिया परिवार। 8890753466.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बाबूलाल जी सिरोहिया पुत्र स्व. श्री जगदीशप्रसाद जी सिरोहिया का आकस्मिक निधन 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 06.01.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक निवास स्थान 90, प्रकाशनगर, नौ दुकान, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मनीष, राजकुमार (भाई), राकेश, विकास, आकाश (पुत्र), रवि, अजय, अंकित, लक्ष्य एवं समस्त सिरोहिया परिवार। मो. 9309337488, 7568782776.हमारे पूजनीय पिताजी श्री राधेश्याम जी सैन (जोलन्दा वाले) का स्वर्गवास 04.01.2019 शुक्रवार को हो गया है। तीये की बैैठक दिनांक 06.01.2019 को 2 से 3 बजे तक निवास स्थान 92,93 सत्यविहार काॅलाेनी, कल्याण कांटे के पास, शिवदासपुरा सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- घनश्याम सैन (भ्राता), बुद्विप्रकाश, आनन्द, ताराचन्द, विशाल (पुत्र) एवं समस्त रदावल्या परिवार। 7976541841, 9887207005.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लालसहाय शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 04.01.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 रविवार को सायं 4 बजे से 5 बजे, निवास स्थान: सी-181,182, तारानगर-सी, खिरणीफाटक, झोटवाड़ा में होगी। शोकाकुल:- अंगूरी देवी (प|ी), महेशचन्द्र, सतीशचन्द्र (भ्राता), मनोज- राधा, प्रभात- सन्तोष, दिनेश- कुसुम (पुत्र- पुत्रवधू), निशान्त, प्रखर, प्रवर, पवन (पौत्र)। मो. 9950693933.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती पार्वती देवी का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार दिनांक 06.01.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक निवास स्थान के पास बड़े जे.डी.ए पार्क, जे.डी.ए कॉलोनी- गुर्जर की थड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नेमीचन्द कुमावत (पति), रामचन्द्र, रामनारायण, कैलाशचन्द्र (देवर), महेश, मुकुल, मनोज, मनीष, भुवनेश (पुत्र), दीपक, हेमांग (पौत्र), लक्षिता (पौत्री) एवं समस्त जलान्धरा परिवार। 9829430976, 9351706290.हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती सूरजदेवी सोनी धर्मप|ी स्व. श्री हनुमान जी सोनी (जालू) का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। पीहर पक्ष की तीये की बैठक 06.01.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे पौण्ड्रीक उद्यान, ब्रह्मपुरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द, सत्यनारायण (भाई), माणकचन्द, गोपाल, लक्ष्मीनारायण, हीरालाल, विष्णु, राधागोविन्द, गिरधारी, श्रीकिशन, मनमोहन, रोहित, बलराम, नवीन (भतीजे) एवं समस्त सोनी (किलाण्या) परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती धाफू देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामनाथ जी माली जैतपुरिया का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 शुक्रवार को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 रविवार को सायं 3 से 4 बजे हमारे निवास स्थान- बाढ़ की ढाणी खटवाड़ा पोस्ट- महापुरा पर होगी। शोकाकुल:- छगनजी, स्व. नानगराम जी, मूलचन्द जी, सायरजी, हीरालालजी, बाबूलाल जी, (पुत्र), चन्दालाल, राजू, पांचू, सेडू, शैतान, राधेश्याम, रामप्रसाद, हनुमान, चिमन, सुरेश, हेमराज, मनीष, गोविन्द, गिर्राज (पौत्र) समस्त जैतपुरिया परिवार, 9983649163, 9314409010.हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्यामलाल जी कोठीवाल (चूरू वाले) का स्वर्गवास दिनाँक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 06.01.2019 को सायं 3 से 4 बजे अनुपम गार्डन, गांधी स्कूल के सामने गोनेर रोड, जयपुर। शोकाकुल:- अम्बर कुमार, हताश कुमार, मनमोहन, हेमंत कुमार (पुत्र), कपिल, नक्षत्र (पौत्र) एवं समस्त कोठीवाल परिवार, 9314254062.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमला देवी धर्मप|ी श्री मदनलाल घासल का स्वर्गवास 04.01.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 06.01.2019 को समय 2 से 3 बजे तक ग्राम- डुंगरी (हिंगोनियां) जोरपुरा मोड के पास रखी गई है। शोकाकुल:- रामनारायण, श्रवण (जेट), बाबुलाल (जीजा), विजय कुमार, मनोज कुमार (पुत्र), अशोक कुमार, करणसिंह (भान्जा), बलवीर, सावरमल, सीताराम, दिनेश (जेठुता) एवं समस्त घासल परिवार। 9983198624, 9828811551.हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्यामलाल जी कोठीवाल (चूरू वाले) का स्वर्गवास 04.01.19 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.01.19 को सायं 3 से 4 बजे अनुपम गार्डन, गांधी स्कूल के सामने, मच्छ की पिपली के पास, गोनेर रोड,जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अम्बर, आकाश, मनमोहन, हेमन्त (पुत्र) एवं समस्त कोठीवाल परिवार। 8824054062, 9314254062.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय दामाद श्री मोहनलाल जी बागड़ा (बांगला) पुत्र स्व. श्री नन्चीलाल जी बागड़ा (बांगला) का स्वर्गवास दिनांक 03.01.2019 को हो गया है। जिनकी ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 06.01.2019 को 10:00 से 11:00 बजे तक हमारे निवास स्थान बागड़ा कृषि फार्म, मंगल भवन, सिंगोद रोड, खेजरोली पर होगी। शोकाकुल:- बजरंग लाल (ससुर), घनश्याम, सुभाष, जगदीश (चाचा ससुर) समस्त बुपला परिवार, 9602454225, 9414635345.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पुत्र मोहनलाल बागड़ा (बांगला) पुत्र स्व. श्री नन्चीलाल बागड़ा (बांगला) का आकस्मिक निधन दिनांक 03.01.2019 को हो गया है। जिनकी बैठक दिनांक 06.01.2019 को 2:00 से 3:00 बजे तक निवास स्थान बालावाला डिग्गी रोड सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- रामकिशोर, राजू (चाचा), देवीलाल, कालूराम, सोहन, लोकेश, संजय, अतुल, योगेश, अजय (भाई), रितिक (पुत्र) समस्त बांगला परिवार। 9782865305, 9887652863.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय अनुज भ्राता श्री पारूमल जी खुहा (पुत्र स्व. श्री पेसूमल खुहा) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को शाम 4 बजे स्थान:- खत्री धर्मशाला चौरड़िया पेट्रोल पम्प के पास, सांगानेर (मर्दाना/ जनाना) होगी। शोकाकुल:- बूलचन्द, गोपालदास (भ्राता), ललित, भरत, महेश (पुत्र), लक्ष्मण, सोनी, जगदीश, किशोर, भगवान, चमन, कमलेश, नरेश, गोविन्द (भतीजे), क्रिश, कुनाल, सार्थक (पौत्र) एवं समस्त खुहा (खत्री) परिवार। फर्म:- हितांशी हैण्डीक्राफ्ट, सोनल प्रिन्ट। 9829984803, 9829447866.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री घीसालाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे हमारे निवास स्थान ढाणी मिश्रावाली ग्राम छारसा (जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, बाबूलाल, कन्हैयालाल, केदार, राजू, सन्तोष (पुत्र) एवं समस्त मंगलहारा परिवार। मो. 9929158169.हमारे पूजनीय पिताजी श्री गिरधारी लाल जी शर्मा (रामगढ़ शेखावाटी वाले) का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान क 6, भवानी नगर, मुरलीपुरा, बीड स्कूल के सामने, राणी सती टैन्ट हाऊस के पीछे, सीकर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दौलतराम शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, राजेश शर्मा, मनोज शर्मा (पुत्र)। फर्म:- राणी सती टैन्ट हाऊस। 9414795683, 9829188843.मेरी धर्मप|ी श्रीमती प्रेम देवी का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान F-7, कुकरखेड़ा, अनाज मण्डी, रोड नं. 9, VKI, सीकर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वर प्रसाद (पति), रामजीलाल, रामगोपाल (देवर), सत्यनारायण, सुरेशचन्द्र (भतीजे), मदनमोहन, भगवान सहाय, राजेन्द्र, संजय (पुत्र), विक्की, अंकित, धर्मेन्द्र, योगेश, आशीष, मोनू (पौत्र), हन्नी, अन्नू, वंश (प्रपौत्र), विमला- सुरेश चन्द्र, सुनिता- नरेन्द्र (पुत्री- दामाद), विट्‌टू(दोहिता) एवं समस्त दुसाद परिवार (गंगापुर सिटी वाले)। फर्म:- दलाल राजेन्द्र खण्डेलवाल। 9414025100, 9414056554, 9414458792, 9829016044.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मन्नी देवी धर्मप|ी स्व. श्री नाथूलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 रविवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान कांजलों की ढाणी, डाबड़ी रामपुरा पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- सीताराम, चौथूराम, साधूराम, बाबूलाल, श्रवण (पुत्र), नन्दा, गोपी, दामोदर, पप्पू, विजय, ओमप्रकाश (पौत्र) एवं समस्त कांजला परिवार। 9166359770. 7737369741.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री अशोक कुमार सैन जी पुत्र स्व. श्री आनंदी लाल जी सैन जी का निधन दिनांक 03.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 रविवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे स्थान:- क्वार्टर न. 315/B न्यू लोको रेल्वे कॉलोनी जयपुर पर रहेगी। शोकाकुल:- नवीन सैन, शिवम् कुमार सैन नवीन, 9413402059. शिवम, 8560866345.हमारे प्रिय श्री नरेन्द्र कुमार पाटनी पुत्र स्व. श्री अनूपचंद जी पाटनी का स्वर्गवास 5.1.19 को हो गया है। तीये की बैठक 7.1.19 को प्रात: 9 बजे दि. जैन मंदिर महारानी फार्म, गायत्री नगर पर होगी। शोकाकुल:- अर्चना (धर्मप|ी), दिव्य (पुत्र), सुरेश कुमार- कुसुमलता, सुनील- रानी, रितेश- ममता, नितेश- रुचिता (भ्राता- भ्रातावधू), तारा देवी (चाची), सिद्धार्थ- नीतिका, सौरभ- अर्पिता, सन्नी- निधि, तन्मय (भतीजा- भतीजा बहू), आयुषी (भतीजी), राजश्री- बाबूलालजी बैनाडा, रतन देवी- महेन्द्र कुमारजी जैन (बहन- बहनोई), संजय, विनोद, मनोज (भान्जे) एवं समस्त पाटनी (ढंुढ़िया)परिवार। ससुरालपक्ष:- कान्ता देवी (सास), इन्दरराजा, हेमंत गाेदिका। निवास- 95 पूजा अपार्टमेन्ट गायत्री नगर बी जयपुर। 9460653522.हमारे कंवर सा. नरेन्द्र कुमार जी पाटनी का स्वर्गवास हो गया है। जिनकी पीहर पक्ष की तीये की बैठक जैन मन्दिर, गायत्री नगर पर दिनांक 07.01.2019 को प्रात: 8:45 बजे एकत्रित होकर मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- श्रीमती कान्ती देवी (सास), घेवर चन्द- विमला देवी (चाचा- चाची), कमल चन्द- फीणा देवी, इन्द्र राजा- अलका, हेमन्त- हेमा, अजय- अनिता (साला- साली), नमन, हर्षित (भतीजे), इन्द्रा- राजकुमार पाटोदी, मीना- विनोद कुमार संघई (बेटी- जंवाई), आयुषी- मनोज छाबड़ा, अनु- विपुल छाबड़ा (भतीजी- दामाद) समस्त गोदीका परिवार। मो. 9314235502.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती श्यामा देवी का निधन दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 06.01.2019 को सायं 3 से 4 बजे श्रीश्याम पैराडाइज, बिणजारी मार्ग, दादी का फाटक में होगी। शोकाकुल:- अमर- ज्योति, त्रिलोक- रूकमणी, भगवान- नीता (पुत्र- पुत्रवधू), रणजीत- लक्ष्मी, विरेन्द्र- सरोज, सुरेश- पुष्पा (दामाद- पुत्री), कुणाल, सौरभ, नरेन्द्र, वैभव, हर्षित (पौत्र), भारती (पौत्री) समस्त भण्डारी परिवार। मो. 9928957841, 9214379843, 8890605704.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्रीनिवासजी काकड़ा का स्वर्गवास दिनांक 03.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 06.01.2019 (रविवार) को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान बालाजी टॉवर-II, प्रथम मंजिल, मणिपाल हॉस्पिटल के पास, सीकर रोड़, जयपुर में होगी। शोकाकुलः- महावीर प्रसाद, बजरंगलाल, हरिकृष्ण (पुत्र) एवं समस्त काकड़ा परिवार। मो. 9831067351.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती नानीबाई बन्दीवाल (छीपा) का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 6.1.2019 को सायं 3 बजे से 4 बजे मिथिला शरण सत्संग भवन, हायर सैकण्डरी स्कूल रोड, सांगानेर में होगी। शोकाकुलः- भंवरलाल बन्दीवाल (पति), से. नि. प्रधानाध्यापक, छैलबिहारी, श्यामसुन्दर (देवर), रामचरण, कृष्णकुमार (पुत्र), देवकीनन्दन, रूपनारायण, आनन्दीलाल, द्वारकाप्रसाद (चाचा ससुर) व समस्त बन्दीवाल परिवार। 9982114111, 8094888880.हमारे पूजनीय श्री कैलाशचंद संघी पुत्र स्व. गोपीलाल संघी का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 6 जनवरी 2019 रविवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला, गांधीचौक मनोहरपुर (जयपुर)पर होगी। शोकाकुल:- भंवरीदेवी (प|ी), बाबूलाल, रामौतार, महेश, ओमप्रकाश, नवलकिशोर, (भाई), दिनेशकुमार, सुनिल (पुत्र), उमेश, राजेन्द्र, अशोक, अंकुर, विष्णु, सोनू (ईआर), सौरभ (सीए.), मुकेश, मनीष, (भतीजे), आर्यन, उत्सव, पीयुष, प्रियंाशु (पौत्र), रेखा-पंकज (पुत्री-दामाद), गणेश (दोहिता) एवं समस्त संघी परिवार। मो. 9929983958, 7737180343.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लक्ष्मीदेवी धर्मप|ी श्री मांगीलाल बलेसरा का स्वर्गवास दिनांक 04.01.2019 को हो गया है तीये की बैठक दिनंाक 06.01.2019 को दोपहर 1 से 3 बजे तक निवास स्थान ग्राम दादीया (रामनगर) कलवाड़ा तहसील सांगानेर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हनुमान सहाय (जेठ), रामस्वरूप, बाबूलाल, कैलाश, हेमराज, बंशी, शंकर, मुकेश, रामजी, राजू (पुत्र), राकेश, कमल, विकास, विमल, विष्णु, राहुल, मोनू, सोनू, अरूण, आर्यन, अखिल, श्लोक, यशवंत, आशिष, आदित्य (पौत्र), महिर (प्रपौत्र) एवं समस्त बलेसरा परिवार। 9829119966, 9887070409.हमारे पूजनीय जीजाजी श्री मदनलाल जी पारीक (डीडवाना वालों) का देवलोक गमन दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। जिनकी ससुरालपक्ष की तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को 4:00 से 4:30 तक पारीक कॉलेज, बनीपार्क में होगी। शोकाकुल:- देवीनारायण, प्रभुनारायण पारीक (साले), मनोज, संजय, नीरज, मनीष, अमित (भतीजे) एवं समस्त पारीक परिवार (म्हार वाले)। मो. 9414441517, 9414073975, 9314091292.हमारे पूजनीय श्री मदनलाल जी पारीक पुत्र स्वर्गीय श्री कपिल नारायण जी पारीक (डीडवाना वाले) का देवलोक गमन दिनांक 04.01.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 06.01.2019 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक पारीक कॉलेज, बनीपार्क, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सावित्री देवी (प|ी), गोविंदराम, नंदकिशोर (भाई), मनमोहन (बहिन), विनोद- सविता, प्रमोद- चित्रलेखा, अनिल- हेमा, मुकेश- रिंकी, मनोज (पुत्र- पुत्रवधू) विजय- विजय कुमार, (अति. निदेशक राज्य. बीमा विभाग), ममता- राकेश, आशा- दीपक, सीमा (पुत्री- दामाद), अंकित, सुष्मित, दिव्या, वैदेही, शिवी, जागृति (पौत्र, पौत्री), लक्ष्मीकांत- पूजा (भांजा- भांजावधू) एवं समस्त पारीक परिवार। 9829255407, 9829655407.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी बुआजी श्रीमती प्रभाती देवी प|ी स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण शर्मा का स्वर्गवास 04.01.2019 को हो गया है। पीहर पक्ष की तीये की बैठक 06.01.2019 रविवार को 4-4.30 बजे महादेव मंदिर, कम्युनिटी सेन्टर के पास होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक कम्युनिटी सेन्टर, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर में पहुंचेगी। शोकाकुल:- सीताराम, राधेश्याम, उमेश शर्मा (भतीजे), पीयूष, मृदुल, डॉ. जलज (भतीजे पुत्र), आदित्य (प्रपौत्र)। मो. 9829272722.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्रीमान मुकेश बिहारी लाल माथुर (रिटा. पीडब्लयूडी) पुत्र स्व. श्री मुकुट बिहारी लाल माथुर का आकस्मिक निधन 2.1.2019 बुधवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक सोमवार 7 जनवरी को दोपहर 2 से 3 बजे स्थान जांगिड़ गेस्ट हाउस, बंदुखियो का मोहल्ला, वार्ड नं. 18 झुंझुनूं पर रखा गया है। शोकाकुल:- श्रीमती सरोज (चाचीजी), श्रीमती मधु (धर्मप|ी), रवीशंकर- आशा, गजेन्द्र कुमार- रीमा, ऊषा, संजय- अंनू, राजीव- अंजलि (भ्राता- भातावधू), योगेश- अनुभा, जगदीश (पुत्र- पुत्रवधू) एवं समस्त माथुर (माणक भण्डारी) परिवार, मण्डावा वाले। मो. 9610484949, 7976013969.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कान्ती देवी का स्वर्गवास 4.1.19 को हो गया। तीये की बैठक 6.1.19 को सायं 3.30 से 4.30 बजे पौण्ड्रिक पार्क ब्रह्मपुरी पर होगी। शोकाकुल:- रामावतार शर्मा (पति) (से. नि. व. रीडर), श्रीमती नारायणी देवी (सास), रमेशचन्द्र शर्मा (से. नि. व. रीडर), प्रकाश, बाबू, ताराचन्द, महेश, अशोक, सन्तोष, राममनोहर, राकेश (देवर), अवधबिहारी, सिद्धार्थ (पुत्र), मुकुट, विशाल, आशीष (भतीजे), भविष्य, दक्ष, चित्रांश, पार्थ (पौत्र), मोहित, रोहित, पृथ्विज (दोहिते), कविता- आजयजी, सविता- अमितजी दूत (पुत्री- दामाद), मोहिनी- ओमप्रकाशजी (ननद- ननदोई) समस्त नारड्या शर्मा परिवार, 9414920922, 9829612978.हमारी पूजनीया श्रीमती चन्द्रप्रभा तोतूका धर्मप|ी स्व. श्री प्रकाश चन्द जी तोतूका (पुत्री स्व. श्री तेजकरण जी डंडिया) का निधन दिनांक 05.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार दिनांक 07.01.2019 को प्रातः 10 बजे भट्टारक जी की नसियां, नारायण सिंह सर्किल जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राकेश- प्रतिभा, मुकेश- रेणु (पुत्र- पुत्रवधू), राजकुमार- सुशीला (देवर- देवरानी), सुशील- आशा, गिरीश- सुनीता, सुधीर- स्मिता (भतीजा- भतीजाबहू), अंकित- नेहा, निखिल- हर्षा (पौत्र- पौत्रवधू) अदिति (पौत्री), सार्थक (प्रपौत्र), मंजु- रविकान्त अजमेरा, रेखा- प्रेमचंद संघी, (पुत्री- दामाद) एवं समस्त तोतूका परिवार। पीहर पक्षः- प्रभाकर, सुधाकर, र|ाकर, दिवाकर डंडिया, 9829065477, 9001896611.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय बहिन चन्द्रप्रभा तोतूका धर्मप|ी स्व. श्री प्रकाशचन्दजी तोतूका (पुत्री स्व. श्री तेजकरणजी डंडिया) का निधन दिनांक 05.01.2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार दिनांक 07.01.2019 को प्रातः 9ः45 बजे गेट के बाहर इकटठे होकर भट्टारक जी की नसियां जाएगी। बिचले दिन की बैठक बी- 18, राजेन्द्र मार्ग बापूनगर मे होगी। शोकाकुलः- प्रभाकर- कनक, डाॅ. सुधाकर- पुष्पा, पुष्पा (धर्मप|ी स्व. श्री र|ाकर), दिवाकर- डाॅ. अंशु (भाई- भाभी), प्रमोद- रेणु, संजय- रूपल, नितिन- नीना, मोना- राजीव सोगानी, रिन्कु- राजेश जैन, गजल (भतीजा- भतीजी) एवं समस्त डंडिया परिवार। मो. 9828109446.With Profound grief we inform the sad demise of Mr. Daniel P.V. on 30th Dec.2018 at jaipur. The furneral was held on 2nd Jan.2019 at Bethel Marthoma Church, Thumpamon North, Patnamthitta Kerala. In Grief:- Mrs. Rachel (wife), Dennis Daniel (son), Christina Bose (daughter), Manju Daniel (daughter-in-law), Bose K. (son-in-law) and grant children.