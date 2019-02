हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नी श्री मदन सिंह

हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लक्ष्मी कंवर प|ी श्री मदन सिंह का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.02.2019 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक हमारे निवास स्थान प्लाॅट नम्बर 37, युवराज विहार, रोड नम्बर 17, विश्वकर्मा, जयपुर में हाेगी। शोकाकुल:- अशोक सिंह, महिपाल सिंह, धर्मेन्द्र सिंह (देवर), रविन्द्र सिंह, विरेन्द्र सिंह, करण सिंह (पुत्र) एवं समस्त तंवर परिवार ठि. बनेठी। मो. 9269291913, 8503944171.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र सुमित साबु पुत्र श्री सोहनलाल साबु का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 24.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 सायंकाल 3 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान आमली वाले बालाजी, रींगस पर होगी। शोकाकुल परिवार:- सोहनलाल (पिता), सन्तोष देवी (माता), राधिका (प|ी), लवी- नव्य (पुत्री- पुत्र), मदनलाल, राधेश्याम, गणपतलाल, रमेशचन्द्र, सत्यनारायण (ताऊजी), बजरंगलाल, राकेश , दिनेश, महेश (चाचा), संदीप, अमित (भ्राता), सुधा- अर्पित जी असावा, सुरभी- मोन्टी जी परवाल (बहन- बहनोई) एंव समस्त साबु परिवार। ससुराल पक्ष:- महेश जी, सुनील जी फलोड (रेनवाल वाले), 9587814988, 8302688106.हमारी पूजनीय पिताजी श्री प्रभुदयाल जी सोनी का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.2.2019 बुधवार को दोपहर 3 से 4 बजे तक राधारानी मैरिज गार्डन सिकंदरा रोड बांदीकुई पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती कमला देवी (धर्मप|ी), रमेशचन्द, राजकुमार, महेन्द्र कुमार (पुत्र), घनश्याम, ओमप्रकाश, मोतीलाल (भतीजे), घनश्याम, मोहन, करन (वीडीओ), वैभव (सी. ए. परमाणु ऊर्जा), सागर, अर्जुन (पौत्र), शिवम्, भव्य, माधव (प्रपौत्र) एवं समस्त धुनोतिया परिवार। नोट:- पीहरपक्ष की बैठक भी यहां पर ही होगी। मो. 9782541541, 9460183204, 9414304686.बद्री प्रसाद के पूजनीय पिताजी श्री रामावतार जी चोपड़या (जिला परिषद सदस्य दौसा) का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक बुधवार दिनांक 27.2.2019 को 1 से 3 तक निजी निवास बाबा मैरिज गार्डन डिडवाना तहसील लालसोट पर होगी। शोकाकुल:- ओंकारसहाय, गिर्राजप्रसाद (भ्राता), भीमराज, विक्रम (पुत्र), पुखराज, कुंजबिहारी, आदित्य, विष्णु (पौत्र), क्षितिज (प्रपौत्र) एवं समस्त चौपडया परिवार डिडवाना। मो. 9887207618, 9829562452.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती कौशल्या देवी (धर्मप|ी स्व. श्री प्रभुदयाल सोनी) का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.2.2019 को सायं 3 से 4 बजे तक आदित्य कॉलेज तूंगा रोड रामगढ़ पचवारा पर होगी। शोकाकुल:- नानगराम (जेठ), लल्लूप्रसाद, सीताराम ( देवर), ईश्वरदयाल, मोहनलाल, परमानंद, गुलाब, हनुमान (पुत्र), आशीष, सोनू, आदित्य, अनुराग, चैतन्य, ध्रुव (सुपौत्र) एवं समस्त मांडण परिवार रामगढ़ पचवारा। फर्म:- आशीष मोटर्स लालसोट। 9414626881, 9414271317.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री माणक चंद जी जैन बाकलीवाल (मित्रपुरा) का स्वर्गवास 26.02.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 28.02.19 को प्रातः 10:30 बजे जैन धर्मशाला मित्रपुरा पर रखी गई है। शोकाकुल:- घीसी देवी (धर्मप|ी), सूरज, पदम, सागर, विमल (भ्राता), महेंद्र, राजेंद्र , त्रिलोक, धीरज, सुरेंद्र, ज्ञान, पवन, तेजकुमार (पुत्र), महावीर, हर्षचंद, प्रकाश, (भतीजे), रजत, ऋतिक, प्रियांश, अरिहंत, यजत, आरव (पौत्र), शकुंतला-राजेंद्रजी, मंजू-भागचन्दजी, पिंकी-मुकुलजी (पुत्री दामाद) एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मित्रपुरा वाले। ससुराल पक्ष:- पदमचंद, अजय, विजय लुहाडिया उदयपुर। मो. 9928892428, 8619183398.हमारे पूजनीय श्री मनोहरलाल गुप्ता (सेवानिवृत अध्यापक) का स्वर्गवास 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 को सांय 4.00 से 5.00 बजे श्याम मंदिर, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मीदेवी (धर्मप|ी), संजादेवी (भाभी), रूकमणी- गुलाबचन्द (बुआ-फूफाजी), गीता- रामगोपाल, प्रेमदेवी (बहन-बहनोई), सागर- उर्मिला (भ्राता-भ्राताबहू), मुकेश- कृष्णा, कृष्ण- अनिता, रमेश- अनिता, अनिल- नीलम, अजय- सीमा, विजय- पूजा (पुत्र-पुत्रवधू), मनीष- सोनल (पौत्र-पाैत्रवधू), अनुराग, राम, रवि, राहुल, श्याम (पौत्र), छवि (पौत्री), आशा- गोविन्द कूलवाल, मंजू- सुरेश नाटाणी, सन्तोष- रमेश केदावत, इन्द्रा- अनिल राजोरिया (पुत्री-दामाद) समस्त बडाया परिवार (गण्डरावा वाले), 9409436175, 9414820211.हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामकिशन राठौड़ (लाम्बा हरिसिंह) वाले का स्वर्गवास 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 को हमारे निवास स्थान प्लॉट नं. 19, राजनगर स्कीम, सरकारी स्कूल के पास, गेटोर, जगतपुरा, जयपुर पर 4 से 5 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रामगोपालजी (भ्राता), अरूण, मनोज (पुत्र), रामेश्वर, संजय (भतीजे), आकाश, शुभम, निखिल, आदित्य, गुलशन (पौत्र) समस्त राठौड़ परिवार। मो. 8107179931, 9929610603.हमारे पूजनीय श्री ललित कुमार जी बाकीवाला (रतलाम वाले) पुत्र स्व. श्री गुलाब चन्द जी बाकीवाला का स्वर्गवास 25 फरवरी को हो गया है। तीये की बैठक आज बुधवार दिनांक 27 फरवरी 2019 को प्रात: 9 बजे भट्टारकजी की नसियां पर होगी। इसके उपरान्त घड़ियों का दस्तूर होगा। शोकाकुल:- अशोक कुमार, जिनेन्द्र कुमार, पंकज (भ्राता), अजय-सरिता (पुत्र- पुत्रवधू), रेणू (पुत्रवधू), निकीत- प्रिंसी (पौत्र-पौत्रवधू), अंकित (पौत्र), रजनी-सुधीर पाटनी (पुत्री- दामाद), चम्पा देवी अजमेरा (बहन), प्रेमचन्द जी बाकलीवाल (बहनोई), सपना-गौरव जी बाकलीवाल, ऋचा- राजकुमार जी जैन (पौत्री- दामाद)। ससुराल पक्ष:- महावीर, प्रदीप, प्रमोद, अनिल, नलिन, प्रवीण, परवेश छाबड़ा अलवर वाले। मो. 9406874758.हमारे पूजनीय पिताजी श्री प्रभुलाल जी बैरवा (JVVNL) का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 27.2.2019 को सायं 3 बजे से 4 बजे तक निवास स्थान: प्लाॅट नं.-8, अशोक नगर, नांगल मोड, कुण्डा, आमेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बृजमोहन (भ्राता), उर्मिला देवी (धर्मप|ी), मनीष कुमार, अजय कुमार (पुत्र), पूजा (पुत्री) एवं समस्त टटवाडिया परिवार। 9784445750, 7425967695.मेरी धर्मप|ी सीता देवी का आकस्मिक निधन दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.02.2019 को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन भवन, रोड़ नम्बर 1डी, विश्वकर्मा, सीकर रोड, जयपुर पर है। शोकाकुल:- बृजमोहन गुप्ता (पति), रामजानकी देवी (सास), नवरतनमल, बाबूलाल, बजरंगलाल (जेठ), ओमप्रकाश (OPG), औंकारमल, कैलाश, श्यामलाल, रमेश, गोविन्द (देवर), राजेश, लोकेश, राकेश, मुकेश, कुणाल, विवेक, रोहित (पुत्र), लक्ष्य, प्रथम, कनक, सक्षम, पार्थ, निहित (पौत्र), सुरेखा-मनीषजी सेठी (बेटी-जंवाई), अभिषेक, सुनील झालानी (भानजे) एवं समस्त बूसर परिवार बिचून वाले, 9460389732, 8112212683.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री छोटूरामजी कलोसिया (कोरी वाले) का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 27.02.2019 बुधवार को दोपहर 3 से 5 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नम्बर 156, चैनपुरिया बाबू का टीबा, रामगंज जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मनोहरी देवी (प|ी) , मुकेश, लक्ष्मण, राजू, कजोड (पुत्र) एवं समस्त कलोसिया परिवार। मो. 9529141611, 9057299172.हमारे पूजनीय श्री प्रदीप कुमार पाठक पुत्र स्व. श्री झब्बूलाल पाठक का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 27.2.2019 को सायं 4 बजे से 5 बजे तक निवास स्थान:- प्लाॅट नं.-7ए, विष्णु कॉलोनी, Opp. ई.एस.आई. हॉस्पिटल, हटवाडा रोड, सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामकुमार, शिवकुमार, रजनीश, संजय (भ्राता), अनुराग (पुत्र), प्रत्युष (पौत्र) एवं समस्त पाठक परिवार। 9723771999, 9982237189.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय विनोद भौरोदिया (कुमावत) सुपुत्र स्व. बाबूलाल जी भौरोदिया का आकस्मिक निधन 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 (बुधवार) को सायं 4.30 से 5.30 बजे तक शिव पार्क, नकुल पथ, लाल कोठी योजना, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- पिंकी कुमावत, अध्यापिका शिक्षा विभाग (धर्म प|ी), प्रेमचंद भौरोदिया (ताऊजी), चंद्रप्रकाश, विजय, सत्यनारायण, जितेंद्र, राजेश (भाई), विहान (पुत्र) एवं समस्त भौरोदिया परिवार। 9314600117, 9929844452.मेरे प्रिय पुत्र हनुमान प्रसाद का देहान्त 24.02.2019 को हो गया। तीये की बैठक 27.02.2019 बुधवार को सायं 3.00 से 4.00 निवास स्थान-एस-68, शान्तीनगर एनबीसी जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हीरालाल (पिता), रतनलाल, रामप्रसाद (चाचा), प्रेम देवी (प|ी), शम्भूदयाल (भाई), महेश, विष्णु (पुत्र) एवं समस्त सैन (जलवानिया) परिवार रूलाना दांतारामगढ़। 8559839686, 9694438366.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सरस्वती देवी प|ी स्व. श्री नानगराम शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.2.2019 को सायंकाल 4 से 5 बजे निवास स्थान 10-B स्कीम 414 गोपालपुरा बाईपास जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश (पुत्र), अभिषेक (पौत्र), शिम्भूदयाल, हरि, घनश्याम, रामवतार, विजयशंकर शर्मा समस्त झाडोलिया परिवार। मो. 8875759985.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिता नरेश भागवानी का निधन 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 27.02.2019 को शाम 5:00 बजे झूलेलाल मंदिर सेक्टर-5, शास्त्री नगर में रखी गई है। शोकाकुल:- जयकिशन (पुत्र), जेठानंद (भाई) एवं समस्त भागवानी परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती संजना (सन्तोष) कुमावत का स्वर्गवास 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान 185, देवराज नगर-II, मदारामपुरा, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र कुमावत (पति), बाबूलाल जी (ताऊ ससुर), श्रवण कुमार (जेठ), नरेन्द्र, विजेन्द्र, दिनेश, मुकेश (देवर), युवराज, नीरज, लोकेन्द्र, प्रिंस, काव्य, गौरव (पुत्र) एवं समस्त नराणियां परिवार। मो. 9214301484, 9314432919.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती रुढ़ी देवी प|ी स्व. लक्ष्मीनारायण जी सैनी का स्वर्गवास सोमवार दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 27.02.2019 को समय 4.30 से 5.30 बजे तक निवास स्थान C-37 तिवाड़ी का बाग आदर्श नगर जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सेडूराम जी (देवर), रामावतार, रामप्रकाश, संजय, दिनेश, रतन, सुशील, डॉ. लवेश (पुत्र) एवं समस्त जोगी जाजम परिवार। 9649924412, 9929624924.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय भतीजे श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाशनारायण शर्मा का निधन दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.02.2019 को निवास म.नं.- 31, लक्ष्मी नगर-सी, जयकॉन पब्लिक स्कूल के पास, गोनेर रोड, जयपुर पर सायं 4 से 5 बजे होगी। शोकाकुल:- रामशरण, ओंकार, हर्ष, लक्ष्य एवं समस्त धोलावाला परिवार। 7690095552, 9982101018.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिता श्री रणवीर पुत्र स्व. श्री पूरण जी फोरमेन जन स्वा. अभि. विभाग का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान 766 मिनर्वा टाॅकीज के पीछे सांगानेरी गेट पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती नाथी देवी (माता), श्रीमती विमला देवी (प|ी), अमर सिंह (भाई), रविकुमार- सुमन, कवी- संगीता, रोहनी- पूजा, भवानी, विक्रम, जोनी (पुत्र- पुत्रवधू), दीपेश, देव, कान्हा, रिषभ, जयेश (पौत्र) एवं समस्त खनगवाल परिवार। 9460225567.Mrs. Usha George, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur, went to be with the Lord on 25.02.2019. Funeral Service will be held on Wednesday, 27.02.2019 at Christian Believers Church, Emmanuel School, Jhotwara at 02:30 pm and Burial Service at Christian Cemetery, Vidhyadhar Nagar at 4:00 pm. In Grief- Jishu, Baiju, Jinu, Sijo, Mob. 9567977120, 9680093079.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती ईश्वरी देवी धर्मप|ी स्व. मूलचंद गंगवानी का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.2.19 बुधवार को शाम 4:30 बजे झूलेलाल धर्मशाला, सिंधी कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामचंद्र, हरीश, किशोर (पुत्र), जितेन्द्र, सनी, करन (पौत्र) एवं समस्त गंगवानी परिवार। प्रतिष्ठान:- पूजा कलेक्शन, मनीषा फैशन, K.G. Astroaage. 8769156811, 9828116695, 9983859872. नोट:- यह बैठक अंतिम बैठक होगी।अत्यन्त खेद के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय डॉ. जी. एल. बराया पुत्र स्व. श्री भौरीलाल जी बड़ाया का बैकुण्ठवास दिनांक 25.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 को दोपहर 3 से 4 बजे राम मंदिर, पंचवटी सर्किल, आदर्श नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रुकमणी बराया (धर्मप|ी), राजेन-रोमा, अनिल-अनीता, आलोक-अनुराधा (पुत्र-पुत्रवधू), मनोहर-रूपकान्ता, अशोक-राज (भतीजे-भतीजेबहू) एवं समस्त पोते, पोतियां, पड़पोते एवं पड़पोती (तीये की बैठक अंतिम बैठक होगी)।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय श्री तिलकराज भार्गव सुपुत्र स्व. श्री हरीशचंद्र भार्गव का स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक 27.02.19 को सायं 4.30 से 5.30 तक बड़ा पार्क डी-ब्लॉक मालवीया नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सुमन (धर्मप|ी), सचिन- रीना, सौरव, प्रशान्त (पुत्र- पुत्रवधू), ओमप्रकाश- उमा ( भ्राता -भाभी), चंद्रप्रभा-कमल (बहन- बहनोई), अभिषेक, शिखा (भतीजा, भतीजी), आयुष, लक्ष्य (पौत्र), ललितमोहन- कुसुम, श्यामसुंदर- अनिता (साढू- साली), नरेश- भारती (साले- सलहज), प्रतिष्ठान:- भार्गव किराना स्टोर। 9351160001.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री अर्जुनसिंह जी (Retd. Dy. Director khadi bord) का देवलोकगमन 25.02.19 को हो गया। तीये की बैठक 27.02.19 बुधवार को सायं 5 से 6 बजे शांतेश्वर महादेव मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर के पीछे, सेक्टर-3 मालवीय नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती उर्मिला देवी (प|ी), पंकज सिंह (खादी बोर्ड)- नीलम (पुत्र- पुत्रवधू), रंजन सिंह (भतीजा), सुनंदा- उम्मेद, प्रीति- आदित्य (पुत्री- दामाद) एवं समस्त चौहान परिवार। 9413561417, 9828560070.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती राधादेवी प|ी स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद चौहान (लवानिया) का स्वर्गवास 25.02.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 27.02.2019 को निवास के पास गेट नं.-2, नित्यानन्द नगर-A, क्वींस रोड, जयपुर में 3 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह, जयदीप सिंह (पुत्र), अर्पित, पीयूष, हर्षवर्धन, रिषभ (पौत्र) समस्त परिवार। 9024514597, 9414826464, 9887123288.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री सुरेन्द्र कुमार यादव सुपुत्र स्व. श्री लक्ष्मी चन्द यादव (अलवर वाले) का स्वर्गवास दिनांक 25.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 27.2.2019 बुधवार को 4:30 से 5:30 बजे तक निवास स्थान 833, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पी.डी. यादव (चाचा), सतीश यादव (भाई), अनामिका यादव (धर्मप|ी), गौरव (गोलू) (पुत्र), राहुल (हनी) (भतीजा) एवं समस्त खातोदिया परिवार। 8003191919, 9636405101.हमारे प्रिय अनुज भ्राता श्री अरविंद सिंह पुत्र स्व. श्री किशनसिंह जी का असामयिक निधन 24.02.2019 को हो गया है। जिनकी बैठक दिनांक 27.02.2019 को सायं 4.00 5.00 हमारे निवास स्थान प्लाॅट नं. A-153, तीजा नगर, गली नं. 2, पांच्यावाला सिरसी रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- शिल्पी ( धर्मप|ी), मुनोज-सरोज, सतीश-सुमित्रा (भाई-भाभी), मनोरमा-श्री लाखन सिंह राजावत (बहन-बहनोई), आदित्य, रक्षित (भतीजे), अभय, सुभाष (भांजे) एवं समस्त भदौरिया परिवार। प्रतिष्ठान:- एवरेडी स्केल इंडिया लिमिटेड, वैशाली नगर, जयपुर। 9314001042, 9314501044.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कौशल्या देवी का निधन मंगलवार दिनांक 26.2.2019 को हो गया है। तीये की बैठक गुरूवार दिनांक 28.2.2019 को प्रात: 9.30 बजे श्री मुलतान दिगम्बर जैन मंदिर आदर्श नगर में रखी गई है। शोकाकुल:- फूलचन्द जैन (पति), अनिलकुमार- वीनू जैन, अरूण- मंजू, नीरा (पुत्र- पुत्रवधू), सिद्धार्थ- निकिता, अक्षय- छवि, आकाश, नमन (पौत्र- पौत्रवधू), ईवान (प्रपौत्र), मधु- रमेश जी (पुत्री- दामाद), पन्नालाल, मोहनलाल (देवर), नेहा- विशाल, रिचा- अंकुश (प्रपौत्री- दामाद) एवं समस्त पारख परिवार। फर्म:- अनिल एजेंसीज, वर्द्धमान रेडीमेड, पारस एजेंसीज, सेठी काम्पलैक्स (जयपुर), 9414769799.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया गंगा देवी जी का स्वर्गवास दिनांक 25.02.2019 को हो गया तथा इनकी तीये की बैठक दिनांक 27.02.2019 अपने निवास स्थान प्लाॅट नम्बर-81, जनकपुरी, जावा फार्म के सामने सुमेल रोड, जयपुर पर 2 से 4 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- जगदीश नारायण (पति), महादेव, रमेश, कैलाश, हनुमान, श्रवण, प्रहलाद (देवर), रामजीलाल, रामकिशन, ओमप्रकाश, रोहित, धनराज, मेघराज, दीपक, (पुत्र), गुरूवंश, अश्मित (पौत्र) एवं समस्त बैंदाड़ा परिवार। 9983513895.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हैं कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती पुष्पा देवी का स्वर्गवास 26.02.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 27.02.2019 को प्रात: 11:00 बजे से 1:00 बजे तक हमारे निवास स्थान- 26, सुमन विहार, हीरापुरा पॉवर हाऊस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अमी लाल (पति), आनन्द (जेठ), लेखराज (देवर), मनिष, अंकित (पुत्र), शिवानी (पुत्री) एवं समस्त स्वरूप परिवार। मो. 8077027389, 9958564476.हमारे कुंवर साहब श्री किशन चन्द जी नन्दवाना निवासी बोरीना का आकस्मिक स्वर्गवास दिनांक 24.2.2019 को हो गया है। बैठक दिनांक 27.2.2019 बुधवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक निवास स्थान बोहरा जी की हवेली, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- ताराशंकर, गजाधर, प्रेमनारायण, राजेश, प्रकाश, रणजीत समस्त बोहरा परिवार। 9950572440, 9829134748.हमारे प्रिय श्री राजेश खन्ना का देवलोक गमन 24.2.2019 को हो गया है। चौथा/उठाला की रस्म 27.2.2019 बुधवार को सायं 3-4 अग्रवाल सेवा सदन, लेन नं. 4, एलन कोचिंग के सामने, गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती श्वेता खन्ना (प|ी), करन आर्यन (पुत्र), श्रीमती कैलाश खन्ना (माता), डॉ. उमेश- डॉ. लीनू, डाॅ. जितेंद्र- डॉ. दिव्या (भाई-भाभी), श्रीमती ऊषा- श्री रोशन लाल सचदेवा (सास-ससुर), श्री समित- श्रीमती माधुरी (साला-सालज) समस्त खन्ना एवं सचदेवा परिवार। 9413062585, 9413382450.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी सरदारनी सुरजीत कौर धर्मप|ी स्व. सरदार प्रीतम सिंह जी पनेसर का स्वर्गवास 19.02.2019 को हो गया है। जिनकी आत्मिक शान्ति हेतु अन्तिम अरदास 27.02.2019 को दोपहर 12:00 से 01:00 बजे गुरूद्वारा श्री गुरूनानक सत्संग सभा, नेहरू नगर, पानीपेच पर होगी। शोकाकुल:- गुरमीत सिंह, दलजीत सिंह, उपजीत सिंह, जगजीत सिंह (पुत्र) एवं समस्त पनेसर परिवार। फर्म:- गुरमीत मोटर्स रोड नं.-14, वीकेआई, जयपुर। 9636369632, 9636803900, 9166966888.हमारी पूजनीया माताजी जनकलल्ली बाई (धर्मप|ी स्व. श्री छगनलाल जी पालीवाल) का स्वर्गवास 19 फरवरी 2019 को हो गया है। जिनकी उठावना की बैठक बुधवार 27 फरवरी को पौण्ड्रिक उद्यान, ब्रह्मपुरी पर सायं 4.30 से 5.30 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- कैलाशचन्द्र, प्रकाशचन्द्र (पुत्र), सौरभ, विनम्र (पौत्र), हर्षनारायणजी (दामाद), अभिषेकजी, ज्ञानचंदजी (पौत्री दामाद), आशुतोष, रितेश (दोहिती दामाद), अभिजय, कौस्तुभ (पड़दोहिते) एवं समस्त पालीवाल परिवार, 9928025138.