हमारे पूजनीय श्री घनश्याम जी हेमाणी पुत्र स्व. श्री रामानन्द जी हेमाणी का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 (सोमवार) को सायं 4 से 5 बजे तक स्थान अग्रसेन धर्मशाला, आदर्श विद्या मंदिर के पास, खेजरोली (जिला जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- मोहनलाल, हनुमान प्रसाद, डॉ. दीनदयाल, रूपनारायण, मुक्तिलाल (भ्राता) श्यामसुन्दर, गुलाबचन्द, सुशील कुमार (पुत्र), श्रीराम (भतीजे), पवन (पौत्र), प्रांजल (प्रपौत्र) एवं समस्त हेमाणी (बढाडरा) परिवार (खेजरोली)। मो. 8955537355, 8005540432.हमारे पूजनीय पिताजी श्री लक्ष्मी नारायण मारवाल का स्वर्गवास 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को निवास स्थान 214(B) माधव नगर, महारानी फार्म पर सायं 5:30 से 6:30 बजे तक होगी। शोकाकुल:- रामकिशन, मनोहर लाल (भ्राता), कन्हैया लाल, पुखराज, चन्द्रप्रकाश (पुत्र) एवं समस्त मारवाल परिवार। मो. 7014613947.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय श्री सीताराम जी पंचौली बांसड़ा वाले का स्वर्गवास शनिवार 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक आज सोमवार 17.06.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक श्योजी गोधा जी की नसियां, खण्डेलवाल ढाबे के सामने, रामगढ़ मोड चौराहा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हरसहाय जी, गंगासहाय जी, रामजीलाल, हनुमान, रामराय, गिर्राज, अमन एवं समस्त पंचौली परिवार। मो. 9829067226, 9829117118.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी डॉ. त्रिवेणी शरण सहाय (रिटायर्ड निदेशक, चिकित्सा विभाग), का स्वर्गवास दिनांक 16.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को सायं 5:30 से 6:30 पर परशुराम जनोपयोगी भवन, अपेक्स अस्पताल के पास, रजतपथ, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- डॉ. अजय शरण सहाय- अर्चना सहाय (पुत्र- पुत्रवधू), अंजली- विनोद (पुत्री- दामाद), करण (पौत्र), दीपाली- आशीष, शीवांगी- विशाल (पौत्री- दामाद) एंव समस्त सहाय परिवार। मो. 9829029411, 8764242757.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी श्रीमती राजेश्वरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री रणजीतसिंह रावत का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को सायं 5.30 से 6.30 बजे तक निवास स्थान प्लॉट नं. 7-ए, लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सतेन्द्रसिंह, मनवरसिंह (पुत्र), हरेन्द्र, रविन्द्र, विजेन्द्र, नरेन्द्र (पौत्र), निशान्त, रिषभ, हनी (प्रपौत्र) एवं समस्त रावत परिवार। मो. 9252452869, 9829304237.हमारे पूजनीय फूफाजी श्री रामजी लाल जी सोनी (माण्डण) रामगढ़ पचवारावाले का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को 1:30 से 2:00 बजे नेवटा वालों का मोहल्ला, सांगानेर से मुख्य बैठक रामगढ़ में शामिल होगी। शोकाकुल ससुरालपक्ष:- राजेन्द्र, रामबाबू, सत्यनारायण, राकेश,अनिल एवं समस्त भौंण परिवार, सांगानेर। 9252408366.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय भ्राता ठा. श्री गजेंद्रसिंह राठौड़ (ठिकाना लावा) का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक हमारे निवास स्थान 1A-16 शिव शक्ति कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- निखिलसिंह (पुत्र), विक्रमसिंह (काकोसा), द्रिगपाल सिंह, अमरसिंह, पृथ्वीसिंह, योगेंद्रसिंह, सत्येंद्रसिंह, शैलेंद्रसिंह (भ्राता), गुमानसिंह (जंवाई) एवं समस्त राठौड़ परिवार। मो. 9782672721.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गीता देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामचन्द्र सिंह का स्वर्गवास 15.06.2019 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 सोमवार को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान-19, जनता नगर राकड़ी, सोडाला पर होगी। शोकाकुल:- नरपत सिंह- ज्योति सिंह (पुत्र- पुत्रवधू), राजेन्द्र सिंह (पुत्र), नोनू, मनन (पौत्र), वर्षा सिंह- हनुमान सिंह (पुत्री- जंवाई) समस्त शेखावत परिवार। 9799826837, 8058584127.हमारी परम पूजनीया श्रीमती जयन्ती देवी धर्मप|ी स्व. श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा का स्वर्गवास 15 जून 2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 17 जून 2019 को सायं 5.30 बजे से 6.30 बजे तक माधव आश्रम जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर (के पी ऑटोमोबाइल के पास) में होगी। शोकाकुल:- कृष्णा- देवदत्त (देवरानी- देवर), शिक्षा- महेश (भतीजवधू- भतीजा), सुमनलता- रविशंकर (Ex. PRO, RSEB/RVUN), ललिता- नवलकिशोर (सम्पादक- सहकार सृष्टि), अनुराधा- जुगलकिशोर (एडवोकेट), डॉ. वन्दना (एसोसिएट प्रोफेसर)- शिवशंकर (Ex Chief Manager PNB), चन्दा (पारीक पब्लिक स्कूल)- बृजेश (Swaraj Majda)(पुत्रवधू- पुत्र), सुनीता- बृजेश (पुत्री- दामाद) एवं शर्मा परिवार। 9414063600, 9462088399, 9660570481, 9412733636, 8829068521.हमारे पूजनीय पिताजी डाॅ. रामचरण शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान डॉ. सूर्यनारायण स्मारक अस्पताल, पावटा पर होगी। शोकाकुल:- रामनिवास (भ्राता), अमित, मुनीष, सुमित अल्पांश, (भतीजे), डॉ. मुकेश (पुत्र) व समस्त शर्मा परिवार। मो. 9282625191, 9309488121, 6350129200.श्रीमती कांता देवी गुप्ता धर्मप|ी श्री बनवारीलाल जी गुप्ता का स्वर्गवास 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 17.06.2019 को 4 से 4:45 बजे अनुविभा केंद्र मालवीय नगर जयपुर पर होगी। उसके बाद मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- गिन्नी देवी गुप्ता (माता) किशनलाल गुप्ता, कैलाश गुप्ता (भाई), संजय गुप्ता, अजय गुप्ता, विजय गुप्ता, राहुल गुप्ता (भतीजे) एवं समस्त गुप्ता परिवार (सांभर वाले)। फर्म:- गुप्ता एंड कंपनी एडवोकेट्स। 1-गंगवाल पार्क, जयपुर।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पौत्र मनीष सोनी पुत्र स्व. कमल किशोर सोनी का स्वर्गवास 15.6.2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 17.6.2019 को सायं 5.30 से 6.30 तक शिव मन्दिर, केशव नगर सामुदायिक केन्द्र, सिविल लाईन्स, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- शंकर लाल सोनी (दादाजी), शैली सोनी (धर्मप|ी), अनन्या सोनी (पुत्री), यश शौर्य सोनी (पुत्र), कृष्ण किशोर, पदम (चाचाजी)। ससुराल पक्षः- पी. एन. भण्डारी (ताऊ ससुर), ए. के. भण्डारी (ससुर), आर. एम. भण्डारी, एन. एन. भण्डारी (चाचा- ससुर)। नोट:- तीये की बैठक ही अन्तिम बैठक होगी।हमारे पूजनीय पिताजी श्री सोहनलाल गढ़वाल का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 17.06.2019 को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान-55 बजरंग कॉलोनी, रामनगर सोडाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हनुमान, कल्याण, श्रवण, मामराज, (चाचा), राजकुमार, जगदीश, गंगाराम (भाई) तरुण, हेमराज (पुत्र) रवि, बंटी, गोलू, मोंटी (भतीजे) पार्थ, हर्षित (पौत्र) एवं समस्त गढ़वाल परिवार। मो. 9928648090, 9929871014.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती नाना देवी प|ी स्व. श्री नन्दलाल इन्दौरा का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 शनिवार को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 सोमवार को समय सायं 5:30 से 6:30 बजे तक मोहन वाटिका, गीदावाली कोठी के पास, सामोद रोड, चौमूं (जयपुर) पर होगी। शोकाकुल:- गोवर्धन लाल (चाचा ससुर) राजेन्द्र (पार्षद), डॉ. अशोक, अनिल (देवर), महेश, सुरेश, यशपाल, विक्रम, मनोज (पुत्र), विरेन्द्र, सुमित, हेमन्त, विकास, हर्षित, छोटू (भतीजे), कपिल, कुनाल, राजीव, रिषि, वियांशु (पौत्र) एवं समस्त इन्दौरा परिवार (किसान नर्सरी, चौमूं)। 9928509472, 9928519464.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सोनी देवी धर्मप|ी श्री छोटूराम जी गोगोरिया का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 17.06.2019 को सायं 3 से 5 बजे तक हमारे निवास स्थान गोगोरियों की ढाणी, चिथवाड़ी पर होगी। शोकाकुल:- गणेशराम, लालाराम, ओमप्रकाश (पुत्र), गोपीराम, नाथूराम, नारायण, कल्याण सहाय, मोहनलाल, शंकरलाल, बाबूलाल, बनवारी, राकेश, रमेश, राजेश, दिनेश (पौत्र), विशाल (प्रपौत्र) एवं समस्त गोगोरिया परिवार। 8058780502, 8239397512.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती श्रवणी देवी धर्मप|ी श्री गंगाराम जी बिवाल का स्वर्गवास 15.06.2019 को हो गया। तीये की बैठक 17.06.2019 को निवास स्थान- ढाणी पुरानी कोठी, कलवाड़ा पर शाम 3 से 5 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- धन्नालाल (जेठ), कन्हैयालाल (देवर), बालसागर, कैलाशचन्द, प्रेमचन्द (पुत्र), भंवरलाल, रामराय, छीतर (भतीजे), मुकेश, कमलेश, शंकर, सूरज, संजय, पवन (पौत्र), लवेश, साहिल, गुन्नु (प्रपौत्र) समस्त बिंवाल परिवार। 9983339931, 9799233223.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती प्रेम कंवर धर्मप|ी स्व. ठा. बालसिंह तंवर ठि. खूड़ का स्वर्गवास दिनांक 15.06.2019 को हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 17.06.2019 को सायं 5 से 6 बजे हमारे निवास B-128, केशव नगर II, जामडोली रोड, जयसिंहपुरा खोर पर होगी। शोकाकुल:- महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह समस्त तंवर परिवार। 9982124771, 6378055389.हमारे पूजनीय पिताजी श्री प्रतापजी सैनी (तून्दवाल) पुत्र स्व. श्री श्रवणलालजी तून्दवाल का स्वर्गवास दिनांक 15.6.2019 को हो गया। तीये की बैठक 17.6.2019 सोमवार शाम 5 से 6 बजे निवास स्थान श्रवण पैलेस रीको कांटा, मानसरोवर, कल्याणपुरा जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- तेजरामजी, पांचूरामजी (चाचा), बजरंग, जगदीश, गणेश, मेवाराम, रामजीवन, मूलचन्द (भाई), मुकेश, राजू, चन्दर, बाबूलाल, बन्टी, दिनेश, ओम, रवि, (पुत्र), प्रशान्त, दीपक, विकास, अक्षय, सिद्धार्थ, तुषार, वेद, आयुष, भव्य, नोवित (पौत्र) एवं समस्त तून्दवाल परिवार। 9414460146, 9799272199श्रीमती राजेश्वरी माथुर धर्मप|ी श्री गोविन्द नारायण माथुर का देवलोकगमन दिनांक 15.06.19 को दिल्ली मे हो गया है। तीये की बैठक सोमवार 17.06.19 सायं 5:30 से 6:30 तक सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर- 10, साकेत हॉस्पिटल के पास, मानसरोवर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सत्यकिशोर, कृष्णचन्द्र, आनन्द किशोर (चाचा ससुर), गोविन्द नारायण (पति), मोहनलाल- प्रमिला (देवर- देवरानी), रामकिशोर, बांकेबिहारी, गिरधर, निकुंज बिहारी (देवर), अनन्त- नंदिता, सिद्धार्थ- रीना, पीयुष- रिची (पुत्र-पुत्रवधू), प्रिया- संजय, रूही- नीरद (पुत्री- दामाद), राधा, रूक्मणी (ननद), यशवर्धन, आशुतोश, वासु (पौत्र), वृन्दा, मालविका (पौत्री), जान्हवी, सान्या (दौहित्री), एवं समस्त नारनौलिया व नैपालिया परिवार। 9810138240, 9945235068, 9878619009.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती राजबाला शर्मा प|ी श्री सुरेशचन्द्र शर्मा का स्वर्गवास 15.06.2019 को हो गया। तीये की बैठक 17.06.2019 को सायं 5:30 से 6:30 तक, गिर्राज मंदिर बरकत नगर विस्तार में होगी। शोकाकुल:- सुरेशचन्द्र शर्मा एवं समस्त परिवार। 8952029383.हमारे पूजनीय पिताजी ठा. सा. श्री जितेन्द्र पाल सिंह सोलंकी ठि. भाण्डारेज (रि. AG आफिस) का स्वर्गवास 15.06.19 को हो गया। तीये की बैठक 17.06.19 को 5:30 से 6:30 निवास स्थान 462, सचिवालय नगर, वाटिका रोड, सीतापुरा, जयपुर। शोकाकुल:- ठा. मोहनसिंह, राजेंद्रपाल सिंह (भ्राता), हर्षवर्धन सिंह, सुमितसिंह (पुत्र), ठा. शिवराजसिंह, शिशुपालसिंह, धर्मेंद्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह, जगपाल सिंह, कुं. हिमांशुसिंह (भतीजा), कुं. शार्दुल, शैशव, सानिध्य, आदित्य, जक्क्ष, दिशांत (पौत्र) एवं समस्त सोलंकी परिवार। 9887755528, 8005898870.Sadly this is to notify that our beloved Mr. Lukose V. has passed away to heavenly abode on June 16, 2019. His Funeral Mass service will be processed on Monday June 17, 2019 at 4.00 pm at St. Xavier’s Church, Ashok Marg, C-Scheme, Jaipur. Foundly remembered by Mary Lukose (wife), Licy, Julie, Twinkle (Daughters), George, Jayant, Robin ( Sons-in-law), Kevin, Zion, Baby (Grandsons).