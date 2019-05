Pooja, Dipti, Priyanka, Meena, Minal & Neha

Pooja, Dipti, Priyanka, Meena, Minal & NehaShilpa, Jayshree, Pushpa with a friendShipra, Rashmi & BeenaBindu, Suman, Kavita & ShardhaMarcela & Pallavi SinghRaghav Diggi, Sidharth Sethi & Sakshi SethiGarima & Swati with a friendसिटी रिपोर्टरजयपुर की कल्चर एनर्जी को सभी तक पहुंचाने के लिए द ओपन स्पेस सोसाइटी की ओर से टॉस द शीट पेपर का लांच किया गया। हर तीन महीने में आने वाले न्यूज पेपर के इस एडिशन में आर्ट, कल्चर, ट्रेवल, फ़ूड, म्यूजिक आदि से संबंधित स्टोरीज पब्लिश की गई है। इस अवसर पर हिस्टोरियन रीमा हूजा, ज्वेलर व पैशनेट फोटोग्राफर सुधीर कासलीवाल, डिज़ाइनर आयुष कासलीवाल सहित टॉस के फाउंडर्स हितेश अडवानी और शिल्पी बत्रा ने द शीट को अनवील किया। 16 पेज के अख़बार का मकसद है कि उन एक्टिविटीज पर चर्चा हो सके, जिनका हिस्सा उभरते आर्टिस्ट हैं।Aarti, Manu, Hitesh & Rahulसिटी रिपोर्टरसर्टिफाइड डीप सी डाइवर, माउंटेन क्लाइम्बर, मैराथन रनर, एक्टर और डांसर मारिया गोरेट्टी अब अपना ज्यादातर समय कुकिंग व फूड ब्लॉगिंग को देती हैं। अरशद वारसी की लाइफ पार्टनर काे कुकिंग से इतना प्यार है कि इन्होंने लंदन से प्रोफेशनल डिग्री भी हासिल की। मारिया अपनी कुकिंग स्किल्स और पैशन का पूरा श्रेय अपने बच्चाें ज़ेक और ज़ेन को देती हंै। जिनको ये अच्छी डाइट के देने के मकसद से नए टेस्ट और डिशेस में एक्सपेरिमेंट करने लगी। मारिया की कलिनरी टेक्निक्स और उनकी लाइफ से जुड़े दिलचस्प अनुभवों से फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की लेडीज रूबरू हुईं। येलो थीम में आई फिक्की फ्लो की बोर्ड मेंबर्स के लिए टॉक शो से पहले नेटवर्किंग हाई टी का आयोजन किया।होटल हिल्टन में आयोजित इस कलिनरी सेशन में मरिया ने लेडीज को लाइव डिशेस की रेसिपी भी सिखाई। उस दौरान उन्होंने शेयर किया कि भारतीय घरों में तैयार होने वाला खाना हमें बैलेंस्ड डाइट देता है। इनमें होने वाले हेल्दी एक्सपेरिमेंट बच्चों को भी आकर्षित करते हैं। मारिया ने इसी के साथ फूड इंडस्ट्री के बारे में भी जिक्र किया। वैसे तो इन्हें फैशन से ज़्यादा घर का सामान लेने का शौक है लेकिन ये उन कुक्स में से हैं जिन्होंने अपनी पसंदीदा रेसिपीज पर बुक भी लिखी है।Music Performance By The Folk BrothersShweta & MariaSharad & AditiAnushree & SwatiPooja