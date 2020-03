टीम चैंपियनशिप : पुरुष वर्ग व वेटरंस में ऑयल इंडिया चैंपियन

पीएसपीबी इंटर यूनिट स्क्वैशपुरुष वर्ग : गुरुवीर सिंह (ऑयल इंडिया) V/s नितेश कुमार (ऑयल इंडिया)जितेंद्र कुमार (ऑयल इंडिया) V/s अली हैदर (ऑयल इंडिया)महिला वर्ग : अंकिता सरकार (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) V/s रोमाशा बारबरा (ऑयल इंडिया)मानसी मोटवानी (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) V/s चंदामा फुकम (ऑयल इंडिया)पुरुष एकल : गुरवीर सिंह (ऑयल इंडिया) ने हर्षवर्धन (एचपीसीएल) को 3-0 से, नितेश कुमार (ऑयल इंडिया) ने पलाश कुमार (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) को 3-0 से, जितेंद्र कुमार (ऑयल इंडिया) ने दीपांकर दास (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) को 3-0 से तथा अली हैदर (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) ने फ्रैंकलिन सुरेन (ओएनजीसी) को 3-0 से हराया।महिला एकल : अंकिता सरकार (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) ने सुप्रिया चौधरी (ओएनजीसी) को 3-0 से, रोमाशा बारबरा (ऑयल इंडिया) ने अल्पना गौतम (ओएनजीसी) को 3-0 से, मानसी मोटवानी (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) ने पारुल वसावा (ओएनजीसी) को 3-0 से तथा चंदामा फुकम (ऑयल इंडिया) ने प्रज्ञा डेका (नुमालीगढ़ रिफाइनरी) को 3-1 से हराया।ओएनजीसी द्वारा सवाई मान सिंह स्टेडियम स्थित राजस्थान स्क्वैश एकेडमी पर खेली जा रही दूसरी पीएसपीबी इंटर यूनिट स्क्वैश टूर्नामेंट में दूसरे दिन टीम चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबलों में पुरुष वर्ग व वेटरंस वर्ग का खिताब ऑयल इंडिया ने जीता, जबकि महिला वर्ग में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड चैंपियन बनी। पुरुष वर्ग में दूसरे स्थान पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड तथा तीसरे स्थान पर ओएनजीसी रही। वहीं महिला वर्ग में दूसरे स्थान पर ऑयल इंडिया तथा तीसरे स्थान पर ओएनजीसी रही। वेटरंस वर्ग में नुमालीगढ़ रिफाइनरी दूसरे व ओएनजीसी तीसरे स्थान पर रही। आयोजन सचिव जगदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार को पुरुष व महिला वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले होंगे।