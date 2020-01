￼ दसवें की बैठक ￼

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती राधा देवी (पूर्व पार्षद नगर परिषद, गंगापुर सिटी) का देहावसान दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 बुधवार को दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक स्थान वसुंधरा पार्क, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अनिल गुप्ता (पति), विनय- शिखा (पुत्र- पुत्रवधू), गुंजन- लोकेश (पुत्री- दामाद), 9414704102, 996272831, पता:- 12/46, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहरी देवी का गोलोकधाम गमन 6 जनवरी 2020 एकादशी सोमवार को हो गया है। तीये की बैठक 08 जनवरी 2020 बुधवार दोपहर 2.00 से 4.00 बजे तक निज निवास स्थान:- ग्राम गुगडोद- तहसील-बौंली, जिला- सवाई माधोपुर पर होगी। शोकाकुल:- कैलाश चंद्र शास्त्री (से.नि.व्याख्याता), रामेश्वर प्रसाद, शम्भू दयाल, लादुराम, मुन्नालाल, कमलेश शर्मा (पुत्र), प्रशांत शास्त्री, विष्णु शरण शास्त्री, लेखराज, कुलदीप, गौरव, अजय (पौत्र) एवं समस्त जोशी परिवार, 9799274301, 9166478779, 8952979772, 8005918821.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री श्रीकृष्ण पारीक पुत्र स्व. श्री हरिनारायण पारीक का देवलोक गमन 6 जनवरी 2020 सोमवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 8 जनवरी 2020 बुधवार को अपराह्न 3:30 से 4:30 बजे श्री नीलकण्ठ महादेव मन्दिर, हीरानगर, DCM, अजमेर रोड़, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रामेश्वर पारीक (भ्राता), रामजीदास, बसन्त कुमार, रामस्वरूप (भतीजे), अरविन्द, अखिलेश, अजीत, नरेन्द्र पारीक (एडवोकेट) (पुत्र) एवं समस्त पुरोहित परिवार चम्पा का बास वाले। पता- 133, हीरानगर, DCM, अजमेर रोड़, जयपुर। मो. 9414280114, 9829923455, 9414002048, 9898289177.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि रविकांत, शशिकांत के पूजनीय पिताजी श्री रामावतार जी त्रिवेदी पूर्व आयुर्वेद चिकित्सक का देवलोकगमन दि. 6 जनवरी 2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 8 जनवरी को प्रात: आयोजित होगी। शोकाकुल परिवार:- जगदीश, शिवचरण, रमेशचन्द, सत्यवीर, विक्रमादित्य, तेजकरण, रमाकांत, श्रीकांत एंव समस्त तिवाड़ी परिवार, तिवाड़ी मोहल्ला, खंडार जिला- सवाई माधोपुर।पूजनीया श्रीमती शान्ति देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामाकिशन परवाल का स्वर्गवास 06.01.2020 को हाे गया। तीये की बैठक 08.01.2020 बुधवार सायं 3 से 4 बजे, श्याम वाटिका थोई पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम- िनर्मला, ईश्वर-सुनीता (पुत्र-पुत्रवधू), आलोक, आयुष (पौत्र), कविता- ओम जी सोढ़ाणी, रजनी-जगदीश जी मूंदड़ा, अिनता- सुधीर जी साबू, सरला- ओम जी गग्गड़, ज्योति- दीपक जी बागड़ी (पुत्री-दामाद), अल्का- सुनील जी मोहता (पौत्री-दामाद), रामेश्वरदास, गजानन्द, मांगीलाल, महेश (भतीजे) एवं समस्त परवाल परिवार रूपपुरा थोई। मो. 9671911729, 9414773608. फर्म:- माहेश्वरी टी सेन्टर थोई (सीकर)।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती सत्यभांवा (कंला) खटवानी का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 को सायं 4 बजे श्री अमरलाल मन्दिर सिंधी कालोनी बनीपार्क जयपुर (जनाना- मर्दाना) पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द (पति), नारायण- मावी, द्वारका- विनिता (पुत्र- पुत्रवधू), ढ़ोलनदास, मनोहर, विजय (भतीजे), पदमा- नेवंदराम, स्व. दीपा- नरेन्द्र (पुत्री- दामाद), रिची, दिनेश, हर्ष, नताशा, मानसी (पौत्र, पौत्री) एवं खटवानी परिवार। ससुरालपक्ष:- नन्दवानी परिवार। फर्म:- बार्गिन बस्टर, ग्लौरी स्टोर, साई फैशन (बेलीज़) लक्ष्मी हैण्डीक्राफ्ट एण्ड साड़ी सेन्टर, लक्ष्मी मोबाइल एण्ड गिफ्ट कॉर्नर। 9829170327.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे छोटे भाई सेवकराम पारवानी पुत्र स्व. श्री लीलाराम पारवानी का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 08.01.2020 को सायं 4 बजे निवास स्थान बी-150 श्रीजी नगर, रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- रिया (धर्मप|ी), गोपालदास, मोहनलाल, राजकुमार (भाई) एवं समस्त पारवानी परिवार, 9982550121, 9928087352. नोट: यह बैठक अन्तिम बैठक होगी।हमारी पूजनीया श्रीमती मनभरी देवी धर्मप|ी स्व. श्री आनंदी लाल चौरिया का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया। तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 सायं 3 बजे स्थान शिवपार्क, परिवहन नगर, खातीपुरा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीनारायण, चन्दालाल, जगदीश, हरिनारायण, रामेश्वर लाल, लल्लूलाल, रामेश्वर, बिरदीचन्द, पुत्रियां- सीता- रामस्वरूप, मंजू- रामसहाय, संतोष- डॉ. नरेशपाल, दौहित्री- दिव्या- अमन, तेजस्विनी, दौहित्र- डॉ. मनीष, डॉ. विष्णु, विशाल, रोहित एवं समस्त परिवार। मो. 9314017750, 9530031765.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय दामाद जी/ जीजाजी श्री कैलाश चन्द सैनी पुत्र श्री रामसहाय जी सैनी निवासी रामपुरा सांगानेर का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 को हमारे निवास स्थान होटल कंवर कलेवा के पीछे पीपला भरत सिंह सांगानेर पर समय सायं 2:00 से 3:00 पर होगी। शोकाकुल:- ग्यारसीराम, सेडूराम, गोलू राम, सुवालाल, गोपीराम (ससुर), मंगलराम, लालचन्द, नन्दकिशोर, शंकर, श्यामलाल, सुरेश, हरी, नितेश, चेतन (साला), 9636035387, 9950281316.हमारे पूजनीय डॉ. राधा किशनजी शर्मा (रिटायर्ड NBC) पुत्र स्व. श्री पं. तोतारामजी शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हाे गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 08.01.2020 को सायं 3 से 4 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, SFS अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती प्रेम शर्मा (प|ी), निशान्त- नेहा शर्मा (पुत्र- पुत्रवधू), डॉ. यदुनाथ दशानन (भाई), नंदिनी- राधास्वामी गौड़ (पुत्री- दामाद)।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्री गोविन्दी देवी धर्मप|ी स्व. रामचन्द्रजी (कोश्या) का निधन दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 को सायं 2:00 से 4:00 बजे तक ग्राम मुरलीपुरा, V.I.T. कॉलेज के पास में होगी। शोकाकुल:- हनुमानसहाय, मोहनलाल, गणेशनारायण (पुत्र), ग्यारसीलाल, गोपाललाल, श्योजीराम, राजू, किशोर (पौत्र), रामअवतार, सचिन, कुनाल, आशीष, अभिषेक, मानव (पड़पौत्र), अश्विन एवं समस्त कोश्या परिवार। 9414059624.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करते है कि हमारे पूजनीय श्री विशनलाल आडवानी (रिटायर्ड RSEB) का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 08.01.2020 बुधवार को सायं 4:00 बजे झूलेलाल मन्दिर, सिन्धी कॉलोनी, आदर्श नगर पर होगी। शोकाकुल:- कमलादेवी आडवानी (धर्मप|ी), केशवलाल, तुलसीदास (भाई), जयप्रकाश (पुत्र), काजल- चेतन, जया- ओम (पुत्री- दामाद) एवं समस्त आडवानी परिवार। 9549884842.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र शैलेन्द्र सक्सैना पुत्र श्री राजकुमार सक्सैना का निधन 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 को दोपहर 4 से 5 बजे तक सेक्टर-4, ब्राह्मण महासभा, विद्याधर नगर, जयपुर में होगी शोकाकुल:- रेणु (धर्मप|ी), लक्ष्य (पुत्र), दीपाशा- पंकज (पुत्री- दामाद), निशा- सुनील, वंदना- महेश (बहन- बहनोई), ससुरालपक्ष एवं समस्त सक्सैना परिवार, 8118813614.हमारी पूजनीया श्रीमती लक्ष्मी देवी धर्मप|ी श्री होतुमल (रख्या) का स्वर्गवास 05.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक (जनाना- मर्दाना) 08.01.2020 बुधवार को सायं 3:30 से 4:00 बजे श्री झूलेलाल मंदिर (बेसमेंट), सेक्टर- 5 जवाहर नगर में होगी। शोकाकुल:- होतुमल (पति), प्रताप राय (देवर), ललिता- नारायण (पुत्री- दामाद), लालचंद, मुरलीधर, किशोर, ठाकुरदास, जयंत (भतीजे), कौशल्या- वासुदेव (पुत्री- दामाद), गीता- स्व. रमेश (पुत्री- दामाद), प्रदीप, दिनेश (दोहिते) एवं समस्त सोनी परिवार। फर्म:- नारी टी स्टाल (के. जी. बी का रास्ता), सोनी ज्वेलर्स (मालवीय नगर)। मो. 7877901489, 9828223101.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मंगलराम ठेकेदार कँवरपुरा वालों का देहान्त 6.1.2020 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 8.1.2020 बुधवार काे दाेपहर 12 बजे से 4 बजे तक हमारे आवास गृह 46, जगदीश विहार, शिवालिक पब्लिक स्कूल के पास, जगतपुरा, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- आे. पी. बड़गोत्रा (P.N.B.), नारायण लाल, संतोष कुमार (जेल विभाग), श्रवण कुमार (पुत्र), राजकुमार, लोकेश, अशोक (P.N.B.), ललित, तनुज (पाैत्र) एवं समस्त बड़गोत्रा परिवार। मो. 9829130801.हमारे श्रद्धेय श्री राधेश्याम जी शर्मा (सुपुत्र स्व.श्री कन्हैयालाल शर्मा)(श्री हनुमान प्रिंटिंग प्रेसवालो) का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक गीता भवन, बीस दुकान आदर्श नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विमला शर्मा (धर्मप|ी), सतीश- कामना, मनोहर- मंजू, कै.आकाश, रवि- मीना (पुत्र- पुत्रवधू), भावना- दीपक, मंजू- सुनील, डॉ.प्रीति- डॉ.संजीव (पुत्री- दामाद), अदिति- प्रशान्त (पौत्री- दामाद), रूचिता (पौत्री), डॉ.दिव्यम, अपूर्व, अनन्य (पौत्र), तनुश्री- डॉ.सौरभ (दोहिती- दामाद), अतुल- लवीना (दोहिता- वधू), कुनाल (दोहिता) एवं समस्त परिवार। माे. 9460867509, 9871987562, 9414826394, 9468597761अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री राधेश्याम जी विजयवर्गीय नगरिया वाले (सुपुत्र स्व.श्री सुन्दरलालजी) का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया। तीये की बैठक बुधवार 08.01.2020 को 4.00 से 5.00 बजे सामुदायिक केन्द्र, जनता कॉलोनी पर होगी। शोकाकुल:- भगवतीदेवी (धर्मप|ी), रामबाबू (R.B.V.) श्यामबाबू (पुत्र), रामगोपाल, घनश्याम (भाई), सुरेश, ओम, दिनेश, विष्णु, सुरेश, दीपक (भतीजे), संजय, गोविन्द, धीरज, पंकज, नीरज, नितिन, अर्पित, हन्नी (पौत्र) एवं समस्त विजयवर्गीय राजोरिया परिवार नगरियावाले। फर्म:- श्री श्याम इमपैक्स, 9414606584. प्रतिष्ठान:-धीरज जनरल स्टोर, 9462111489.हमारे पूजनीय दादाजी सूरजमलजी सैनी का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 को दोपहर 3 से 4 बजे पौण्ड्रिक उद्यान, ब्रह्मपुरी पर होगी। शोकाकुल:- सत्यनारायणजी (भ्राता), भंवर (पुत्र), पप्पू, राजू, विजय (भतीजे), रामफूल, बणा, गोविन्द, गोपाल, लाला (पौत्र), अभिषेक, कुनाल, प्रिंस, डूग्गू (पड़पौत्र) समस्त विलोणीया परिवार, 8946908081.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती लाली देवी धर्मप|ी स्व. श्रीकल्याण सहायजी कुमावत का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 को सायं 3:00 से 4:00 बजे तक पानी की टंकी सर्किल, शास्त्री नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नाथूलाल (देवर), स्व. राधेश्याम, राजेंद्र, ओमप्रकाश, मोहनलाल, महेंद्र (पुत्र), मुकेश, दीपक, राहुल, ऋषि, धानू, हनी एवं समस्त मारवाल परिवार। 9928303582, 9602867273, 9352847850.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती कमला कंवर का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 को सायं 3-4 बजे निवास ठि. चिराड़ा तहसील खोराश्यामदास आमेर पर होगी। शोकाकुल:- ठा.सा. लादूसिंह शेखावत (पति), नरेन्द्रसिंह- अनुराधा कंवर (पुत्र- पुत्रवधू), हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, आर्येन, मनन (पौत्र) एवं समस्त शेखावत परिवार ठि. चिराड़ा जयपुर, 8852005000, 9351137820.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री मोहनलाल जी शर्मा (तालावाले) का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 को सायं 4 से 5 बजे तक निवास स्थान 129, छोटाअखाडा, ब्रह्मपुरी पर होगी। शोकाकुल:- पूरणजी (भ्राता), विनोद, उमेश (पुत्र), कैलाश, मनमोहन, पिन्टू (भतीजे), शकुन्तला- रमेशजी, सुनीता- अनिलजी (पुत्री-दामाद), प्रवीण, नवीन, राहुल, अमित, अंकित (पौत्र), शिवांश (प्रपौत्र),एवं समस्त सावलेडिया परिवार, 9828885618.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जा रहा है कि भैरूराम के पूजनीय पिताजी श्रीबजरंगलाल जी महिया का स्वर्गवास 6 जनवरी 2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 8 जनवरी 2020 को निवास स्थान चित्तौड़ा तहसील फागी में 12 बजे से 3 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- सूजाराम, मांगीलाल, रामचंद्र, भोलूराम, हजारी, हनुमान, मोहरूराम, शोभाराम, रामेश्वर, भंवरलाल, श्योजीराम, रामस्वरूप, कानाराम, बाबूलाल, लादूराम, नानकराम, किशन, जीवण, राजू, सुरेश, प्रह्लाद, रामकिशोर, गणेश, रणजीत, रामअवतार, शिवराज, हनुमान एवं समस्त महिया परिवार, 9610039486, 9950287412.अत्यन्त दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि रविंद्रसिंह चौधरी के पूजनीय पिताजी श्रीचन्दाराम जी नटवाडिया का देहांत 6 जनवरी 2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 8 जनवरी 2020 को 12 से 3 बजे तक निवास स्थान मोहनपुरा पृथ्वीसिंह तहसील फागी में रखी गई है। शोकाकुल:- ग्यारसीलाल, हनुमान, रामनारायण, श्योजीराम, जयराम, प्रहलाद, कैलाश, लालाराम, बिरदाराम, लोकेश, रामसिंह, कजोड, मोहन, दीपक, विकास एवं समस्त नटवाडिया परिवार, 9928037783, 9636457410.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय भ्राता श्रीरामचंद्र निठारवाल का स्वर्गवास 6 जनवरी 2020 को गया। जिनकी तीये की बैठक बुधवार 8 जनवरी 2020 को 1 बजे से 3 बजे तक निवास स्थान सरपंच की ढाणी हीरापुरा रोड रेनवाल मांजी तहसील फागी में रखी गई है। शोकाकुल:- रामनारायण पूर्व सरपंच, रामेश्वर (भ्राता), हीरालाल, कैलाश, जगदीश, बाबूलाल, सीताराम, रामजीलाल, मेवाराम, शंकर, रामअवतार, रामस्वरूप, सूरज (पुत्र) एवं समस्त निठारवाल परिवार, 9928010431, 9928179512, 9928010430.हमारे आदरणीय श्री रूपनारायणजी ओढ़ का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। पीहर पक्ष की बैठक 08.01.2020 को सामुदायिक केन्द, सेक्टर-10, साकेत हॉस्पिटल के पीछे, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर पर सायं 3:30 से 4:00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- नवलकिशोर, दिनेश कुमार (साले), सतीश कुमार, सुरेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, भरत कुमार, अशोक कुमार, रवि (भतीजे) एवं समस्त सौखिया परिवार, शास्त्री नगर, जयपुर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रूपनारायणजी गुप्ता का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार, दिनांक 08.01.2020 को सायं 3 से 4 बजे तक, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-10, साकेत हॉस्पिटल के पीछे, मानसरोवर, जयपुर पर हाेगी। शोकाकुल:- कृष्ण गोपाल, राधेश्याम, मदनगोपाल (भ्राता), श्रीमती शकुन्तला देवी (प|ी), अवधेश- अनिता, बृजेश- सुनिता, रमेश- मीना (पुत्र- पुत्रवधू), शारदा- कैलाश, आशा- द्वारका, मंजू-दिलीप, सीमा, कविता- हेमन्त (पुत्री-दामाद), गौरव- प्रियंका (पौत्र-पौत्रवधू), नेहा- निरंजन (पौत्री-दामाद), मेघांश, बारिश एवं समस्त ओढ़ परिवार (राजगढ़ वाले), मो. 9928170397, 9001896629.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी पं. श्री कल्याण सहाय शर्मा पुत्र स्व.श्री मोतीलाल जी शर्मा का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 को दोपहर 2 से 3 बजे तक निवास स्थान माथासुला, तहसील जमवारामगढ़, जिला- जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रभुदयाल, सहदेव, बाबूलाल, मूलचन्द, लल्लुराम, मनोहर (भाई), राजेश, नवल, विजय, सुरेश, योगेश, लोकेश, आकाश (पुत्र) एवं समस्त ढांचोलिया गौड़ ब्राह्मण परिवार, 9929563590, 8290303534.हमारे पूजनीय पिताजी श्री श्याम सिंह रावत का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया। तीये की बैठक 08.01.2020 को सायं 4:00 से 5:00 बजे हमारे निवास स्थान 499, कटेवा नगर सोडाला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती सावित्री देवी (प|ी), विजय, अनिल, राजू (पुत्र), कुसुम- सुभाष (पुत्री- दामाद)। मो. 9772735997.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मोहन बाई माथुर प|ी स्व. श्री गिरधारीलाल माथुर (चाकसूवाले) का स्वर्गवास 06.01.2020 सोमवार को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार 08.01.2020 को सायंकाल 4 से 5 बजे स्थान चित्रगुप्त ज्ञानमंदिर, मंगलमार्ग, बापूनगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती फूलचन्दा, गोपाल देवी (देवरानी), पुष्पा, राजेन्द्रप्रसाद- सुधा (पुत्र-पुत्रवधू), यशोदा, मधु- मोहनप्रकाश, प्रहलाद, गुड्डी- भुवनेश (पुत्री-दामाद), आशुतोष- अंजना, राजेश- सोनू, राकेश- रीनु, खुश (पौत्र-पौत्रवधू), राकेश, प्रदीप, आनन्द, गगन, दीपेश, दीपक (दोहिते), सविता- मुकेश (पौत्री-दामाद)। नोट- पीहरपक्ष (बक्शी) की बैठक भी साथ होगी। 8290013720, 9829996074.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र हर्षित शर्मा का आकस्मिक निधन दिनांक 05.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 को सायं 4:00 से 5:00 बजे तक हनुमान पार्क, रावत स्कूल के सामने, विवेक विहार, सोडाला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सुशील शर्मा (पिता), विनोद शर्मा (दादा), अशोक (ताऊ), अनिल, मनीष, सन्दीप (चाचा), रोहित, राहुल, रिषभ, ध्रुव (भाई) एवं समस्त शर्मा परिवार। मो. 9887081376, 9466635465.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती संगीता दीक्षित का स्वर्गवास दिनांक 6.1.2020 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 8.1.2020 को दाेपहर 2.30 से 3.30 तक, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल, अंबाबाड़ी, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पंकज दीक्षित (पति), आयकर अधिकारी, सानिध्य, धनंजय (पुत्र), एस.एन.दीक्षित, पी.एन.दीक्षित (चाचा ससुर), प्रतिभा- डॉक्टर विजय कुमार शर्मा (बुआ-फूफाजी), अनिला, कुसुम (चाची सास), राहुल- शालिनी, अमित- स्वाति, संदीप- शिल्पी (देवर-देवरानी), सीमा- सत्यनारायण, डॉक्टर सपना- राकेश, रचना- अवधेश, मीनाक्षी- रामरतन, मुक्ता- मुकेश, अर्चना- प्रदीप (ननद-नंदोई) समस्त दीक्षित परिवार, 9530400300.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय पुत्र कैलाशचन्द सैनी का आकस्मिक निधन 6.1.2020 को हो गया। तीये की बैठक बुधवार 8.1.2020 को समय 3:00 से 4:00 बजे निवास स्थान रामपुरा मालियों की ढाणी पत्रकार कॉलोनी के पास सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- गोपाल (ताऊजी), रामसहाय (पिताजी), ओंकार, सीताराम (चाचाजी), बन्शीलाल, बाबूलाल, कैलाश, कालूराम, रतन, रामअवतार, गणपत, राधामोहन, जगदीश, गणेश, नारायण, उदयवीर, दीपक, मिथुन, अनिल (भाई), जयकिशन, राकेश (पुत्र), वीर, आरव (पौत्र) समस्त दुबलदिया परिवार, 9314347676, 9983984101, 8107316131.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय श्री नरेश महोबिया (बीकानेर) हाल जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 6.1.2020 सोमवार को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 8.1.2020 बुधवार सायं 5:00 बजे महोबिया भवन त्यागी वाटिका, जेल वैल, बीकानेर में रखी गई है। शोकाकुल:- उपमा (प|ी), चेतना (पुत्री), स्व. रविन्द्र महोबिया- गौरी, त्रयम्बकेश- मधु (भाई- भाभी), उमंग विद्यार्थी (जीजा), रेणु- विजय माथुर (जीजी-जीजा), सुरभि- सुमित (भतीजी- दामाद), सौरभ-हनित (भतीजा- भतीजावधू), गीतिका, युक्ति एवं समस्त महोबिया परिवार। मो. 08114405976, 08588958864. प्रतिष्ठान:- सुरभि एन्टरप्राईसेस (जयपुर, बीकानेर)।हमारे पूजनीय पिताजी श्री होतचन्द वाधवानी (मास्टरजी) का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया है। तीये की बैठक 08.01.2020 बुधवार को 3 से 4 बजे सांगानेर स्टेडियम, सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- गंगाराम, सुगनचन्द, श्यामलाल, नरेन्द्रकुमार (पुत्र), किशनचन्द, वासदेव (भ्राता), चेलाराम, मोहनलाल वाधवानी (पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान सिन्धी अकादमी), जानकीदास, भगवानदास, दीपककुमार, मनीष, दिलीप, सोनू, गुलाब (भतीजे), इन्द्र, चन्दन, योगेश, दिवांशु, हरीश (पौत्र), घनश्याम लालवानी, राधा- किशनचन्द, ऊषा- घनश्याम, मीताली- लक्ष्मण (पुत्री-दामाद) एवं समस्त वाधवानी परिवार। फर्म:- श्याम स्टोर्स, ज्योति स्टोर्स, शू-पार्क, दीपक इलेक्ट्रिकल्स, हिना आईसक्रीम पार्लर सांगानेर, हम-तुम आईसक्रीम पार्लर राजा पार्क। 7891534313, 9414060734.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे दादाजी श्री हरिचरण अग्रवाल (निठार वाले) का स्वर्गवास दिनांक 06.01.2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 बुधवार को दोपहर 3:00 से 4:00 बजे तक हमारे निवास स्थान- 48/99, रजतपथ, मानसरोवर के निकट भारत-माता पार्क पर होगी। शोकाकुल:- मिथलेश (पुत्रवधू), द्रवेश- करुणा (बैंक ऑफ बदौड़ा), हेमंत- अल्पना (मंगल मार्केटिंग), दीपक- अंतिम (VMD Healthcare) (पौत्र-पौत्रवधू) एवं समस्त मंगल परिवार निठार भरतपुर वाले। 9414336348, 9413574551, 9782884006.हमारे पूजनीय श्री रामगोपाल तोषनीवाल सुपुत्र स्व. श्री बालचन्दजी तोषनीवाल का स्वर्गवास दिनांक 6.1.2020 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 8.1.2020 को सायं 4 से 5 बजे तक माहेश्वरी स्कूल (लाहोटी हॉल) तिलक नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम, प्रेमनारायण (भ्राता), बुद्धिप्रकाश-नीलू (पुत्र- पुत्रवधू), रमेश, अशोक, राकेश, पंकज, प्रवीण (भतीजे), पीयूष, हर्ष, गोरांश, मन्नश, वर्धन (पौत्र), गोरी, अमिषा, महिका, दीया (पौत्री) एवं समस्त तोषनीवाल परिवार। कमलादेवी, खुशबू- विजयजी, प्रमिला-विजयजी, रश्मि-विवेकजी (पुत्री-दामाद)। फर्म:- राजस्थान ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, P.M.Impex.हमारे पूजनीय बहनोई श्री रामगोपाल जी तोषनीवाल सुपुत्र स्व.श्री बालचन्दजी तोषनीवाल का स्वर्गवास दिनांक 6.1.2020 को हो गया है। ससुराल पक्ष की संयुक्त बैठक बुधवार दिनांक 8.1.2020 को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक माहेश्वरी स्कूल (लाहोटी हॉल), तिलक नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गणेशनारायण- सुशीला, रामावतार- चन्द्रकान्ता, श्यामसुन्दर- सुनिता, अशोक कुमार- ललिता (साले- सलहज), पीयूष- मनाली, शैलेष- मीनाली, आयुष एवं समस्त अजमेरा परिवार टोंक वाले।Mrs. Alka Massey W/o Mr. Austin S Chand has passed away on 06.01.2020.Condolence meeting will be held 08.01.2020 at 4.00 p.m. at St Andrew’s Church Hall, Chandpole. In Grief Austin S Chand (Husband) Aurelia & Ebenezer (Daughter & Son-in-Law) Abingdon Chand (Son) Enosh & Anahira (Grand Children).अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री हनुमान मल जी मूंधड़ा पुत्र स्व. श्री जेठमल जी मूंधड़ा (दुलचासर निवासी) का स्वर्गवास दिनांक 6 जनवरी 2020 को हो गया है। तीये की बैठक बुधवार दिनांक 8.1.2020 को सायं 4 से 5 बजे तक MPS इंटरनेशनल स्कूल तिलक नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- सांवलराम (अनुज), रेंवतमल, बनवारी (पुत्र), गोकुलचंद, अखेचंद, कैलाचंद, हरिकिशन (भतीजा), गिरीश, आशीष (पौत्र), किशन सोनी (दोहिता)। फर्म:- बी जी जेम्स, यश जेम्स। मो. 9829051390, 9929093339.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र श्री अभिषेक यादव का आकस्मिक निधन 5.1.2020 को हो गया है। जिसकी तीये की बैठक दिनांक 8.1.2020 को सायं 4:30 से 5:30 बजे तक सेक्टर-106 के पार्क में रखी गई है। शोकाकुल:- अशोक कुमार यादव (पिताजी) (इलाहाबाद बैंक)- नीता यादव (माताजी), कुमुद यादव (दादीजी), अनिल यादव, सुनील यादव (चाचा), कुनाल यादव (भाई), कामिनी यादव- अभयसिंह जी, पिन्की यादव- मनीषजी (बुआ- फूफाजी), गरीमा यादव- अक्षयजी, नेहा यादव- मयंकजी (दीदी- जीजाजी), 9928892585, 8209002645.हमारी पूजनीया श्रीमती तीजा देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामेश्वर जी अग्रवाल (बांसा) जिनका स्वर्गवास 6.1.2020 को हो गया। तीये की बैठक 8.1.2020 को 2 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान बांसा पर होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम, राकेश कुमार (देवर), दुर्गाप्रसाद, रामवतार (चाचा ससुर), ओमप्रकाश, सत्यनारायण, गजानंद, बुद्धिप्रकाश, राजेन्द्र, मुरारी, महेश, सत्यप्रकाश, मनाेज (पुत्र), राकेश, सौरभ, अमित, अभिनव, अनिरूद्ध, उदित, मयंक, अंश (पौत्र), अक्षत, दिव्यांश (प्रपौत्र), कौशल्या देवी स्व. श्री हरिनारायण जी (ननद), सावित्री- श्री कृष्णजी, गायत्री- स्व. रमेशजी, उषा- महेशजी, मीना- गोवर्धनजी (पुत्री- दामाद), श्रीकृष्णा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, 9785020697, 9929022102. पीहर पक्ष:- सोहनलाल, नाथूलाल (लोहरवाड़ा वाले)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री नानगराम जी मीणा पुत्र स्व. श्री छाेटूराम जी मीणा का स्वर्गवास 06.01.2020 को हाे गया। तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 को 2 से 4 बजे तक पुराना घाट खानिया आगरा रोड संघीजी की नसियां पर होगी। शोकाकुल:- सेडूराम, रामनारायण, कालुराम, धन्नालाल, रामकिशोर, रणजीत, हनुमान, रामसहाय (भ्राता), हरिनारायण, राधेश्याम, अशोक, सुरेश, रवि (पुत्र), अभिषेक, रोहित, रौनक, अविनाश (पौत्र) एवं देवान्दा परिवार। मो. 9636421745, 8239107292.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय श्री रामप्रताप कुमावत (अनावडिया) सुपुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल जी का स्वर्गवास 06.01.2020 को हो गया। तीये की बैठक 08.01.2020 को 3:00 से 4:00 बजे निवास स्थान 20A, तिरुपति नगर, मोहन हॉस्पिटल के पीछे, बेनाड रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- नारायणी देवी (धर्मप|ी), रामावतार, पवन, कैलाश, जितेंद्र (पुत्र), शंभूदयाल, रमेश, पुरुषोत्तम, दिनेश (भतीजे), टिकेश, सावन, पुलकित (पौत्र), अनंत (प्रपौत्र) एवं समस्त अनावडिया परिवार। 9829032204, 9571642309, 8104532402, 8769629902.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मनफुली देवी धर्मप|ी स्व. श्री सुन्दर लाल जी चाेटिया का स्वर्गवास दिनाक 06.01.2020 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 08.01.2020 बुधवार सायं 3 से 4 बजे तक निवास स्थान ढाणी दुदवाडा, अंलकार काॅलेज के सामने, मीणावाला, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुन्नालाल, मनसुखराम, सीताराम, रामबाबु, रामगोपाल, श्यामबाबु, नवरतन ‌(पुत्र), बंशीधर, रामअवतार, हरगोविन्द, राजेश, लल्लु, गिर्राज, कुलदीप, लोकेश, करण (पोत्र) एवं समस्त चोटिया परिवार। मो. 8058525916, 9468584856.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती छोटा देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामगोपाल जी अग्रवाल (मावावाले) का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2019 को हो गया। दसवें की बैठक दिनांक 08.01.2020 बुधवार को 3:00 से 4:00 बजे श्री अग्रसेन विकास ट्रस्ट, मंगलमंच के सामने, नन्दपुरी, हवा सड़क जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- हनुमानबाबू सर्राफ- राज, रामअवतार अग्रवाल- सुमन (पुत्र- पुत्रवधू), गौरव, यशवंत (पौत्र), प्रतिष्ठान:- देवीलाल सर्राफ, बड़ी चौपड़ जयपुर, रामा एन्टरप्राइजेज, लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर। मो. 9983330314, 9314073558.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती गैरकंवर धर्मप|ी स्व. श्री रघुनाथ सिंह चौहान का स्वर्गवास दिनांक 12.12.2019 को हो गया। जिनकी शोक बैठक दिनांक 09.01.2020 को प्रातः 9:00 से सायं 5:00 बजे तक 5, रामनाथपुरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा के पास, कालवाड रोड, गोकुलपुरा जयपुर में होगी। शोकाकुल:- दुर्गसिंह चौहान खींवसर (मो. 9772218866), पीरुसिंह, करण सिंह (पुत्र) दुर्गसिंह राठौड़, रतन सिंह राठौड़ (दामाद), विजय सिंह, तेजसिंह राठौड़ (कर्मचारी नेता), रविन्द्र सिंह, दलपत सिंह, विजय सिंह (दोहिते), रणवीर सिंह, जसवंत सिंह, अभिमन्यु सिंह अजीत सिंह (पौत्र), शक्तिसिंह, माधोसिंह (देवर पुत्र)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी पं. शिव कुमार हर्ष का आकस्मिक निधन 07.01.2020 को हो गया है। जिनकी अन्तिम यात्रा 08.01.2020 को प्रात: 11 बजे निवास स्थान 81, गुरूनानकपुरा, राजापार्क, जयपुर से आदर्श नगर मोक्षधाम के लिए रवाना होगी। शोकाकुल:- सुभाष, नरेन्द्र, सुरेश, चन्द्रप्रकाश हर्ष (पुत्र), हरीश हर्ष (भतीजा), सुनील रंगा (दामाद), ललित, विजेन्द्र, कमल, रवि, दिनेश, गिरिश, जगदीश हर्ष (पौत्र), शिवम्, प्रभव, सक्षम, जयवर्धन हर्ष (प्रपौत्र), 9352030724, 9828013973.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी श्री आर. एल. पुरी (Retd. RSEB) का स्वर्गवास 07.01.2020 को हो गया है। जिनकी शवयात्रा 08.01.2020 को सुबह 9 बजे निवास स्थान सी-81, अम्बाबाडी, जयपुर से आदर्श नगर मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल:- अल्का- के. के. बत्रा, अंशु- दिनेश नन्दा, रीमा- राजीव नन्दा (पुत्री- दामाद), प्राची, सेजल, आकृति, रक्षित (दोहिता- दोहिती) एवं समस्त परिवार, 9828020230, 9314233309.सतनाम साक्षी संत श्री मोनूराम जी के पूजनीय पिताश्री दादा पेसूमल जी का आकस्मिक देहावसान (अमरापुर गमन) 07.01.2020 (मंगलवार) को हो गया। उनकी अन्तिम यात्रा 08.01.2020 (बुधवार) को उनके निवास स्थान जे-25,26 शर्मा कालोनी, 22 गोदाम, राजपुरोहित समाज के पास, जयपुर से प्रात: 9.30 बजे रवाना होकर श्री अमरापुर स्थान (दर्शन) करवाकर आदर्श नगर मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल- मीरा देवी (प|ी), संत मोनूराम प्रेम प्रकाशी (पुत्र), कन्हैयालाल, हरीशकुमार, सुनीलकुमार (पुत्र), रेखा- लालचंद, लाजवंती- किशनचन्द (पुत्री- दामाद) समस्त भोजवानी परिवार।