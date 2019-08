￼ दसवें की बैठक ￼

मेरे पुत्र सुरेशचन्द जैन पुत्र ईश्वरमल जैन (कठमाणा वाले) फागी का स्वर्गवास 2 अगस्त को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 4 अगस्त रविवार प्रात: 9:30 से 10:30 बजे अग्रवाल सेवा सदन (जैन नंसिया) में होगी। शोकाकुल परिवार:- महावीर प्रसाद, रामअवतार, प्रेमचन्द, नवर|, दिलीप, कमलेश (भ्राता), शिखर, अनिल, निरन्तर, अमित, सोनू, मोनू (भतीजे), पिंकी- राकेशजी (पुत्री- दामाद), विनोद, पंकज (पुत्र) एवं समस्त सिंघल परिवार (कठमाणा वाले), 9828185039, 9784498154.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत करना पड़ रहा है कि हमारे बड़े भाई साहब एवं सुधांशु तुषार के दादाजी श्री खेमराज शर्मा (रि. बैंक मैनेजर) का स्वर्गवास 2.8.2019 शुक्रवार काे हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 3.8.2019 शनिवार को 3 से 4 बजे तक निज निवास अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के सामने गंगापुर सिटी पर रखी गई है। शोकाकुल:- रामचरण, त्रिलोकचन्द, धर्मेन्द्र, राजेन्द्र, राकेश (भाई), सुधांशु, तुषार (पौत्र) एवं समस्त मुदगल परिवार गंगापुर सिटी। मो. 9413503543, 8058253121.हमारे नरेन्द्र कुमार जैन के पूजनीय पिताजी श्री माणक चन्द जैन अध्यापक (ककोड़ वाले) का स्वर्गवास 1.8.2019 का हो गया है। तीये की बैठक 3.8.2019 शनिवार को प्रात: 9 से 10 बजे तक श्री दिगम्बर जैन नसियां अमीरगंज टोंक पर रखी है। शोकाकुल:- मोहनलाल (भ्राता), उच्छवलाल, महावीर प्रसाद, कजोड़मल, कमल कुमार (भतीजे), ओमप्रकाश, पंकज, देवेन्द्र, सुशील, अनिल (पौत्र), आगम (पड़पौत्र) एवं समस्त सिंहल सर्राफ परिवार, उनियारा ककोड़ वाले, टोंक, 9214363235-38-39. ससुराल पक्ष:- महेन्द्रजी, छीतर जी चौथ का बरवाड़ा टोंक। प्रतिष्ठान:- सुमंगल प्लाजा, टोंक, सुमंगल इण्डस्ट्री जयपुर।हमारे पूजनीय पिताजी श्री शिवाजी सोनी (पछंमता वाले) का स्वर्गवास गुरूवार 1 अगस्त 2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार 3 अगस्त 2019 को सायं 3 से 4 बजे तक वृन्दावन मैरिज गार्डन एफ.सी.आई. गोदाम के सामने, जयपुर रोड, निवाई पर होगी। शोकाकुल परिवार:- विष्णु, दिनेश, दीपक राजेन्द्र, जितेन्द्र, उदित, मदनलाल, जगदीशचन्द, मिट्ठूलाल, कन्हैयालाल, बद्रीलाल, डॉ. शान्तिलाल, शोभालाल, गणपतलाल, राधेश्याम, जितेन्द्र, उदित एवं समस्त कुल्थिया परिवार। मो. 8562822151 8104291213, 9468844777.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री सीताराम जी मीणा सुपुत्र स्व.श्री गट्टीलाल जी मीणा का स्वर्गवास 01.08.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 03.08.2019 को सायं 3.00 से 5.00 बजे हमारे निवास स्थान मकान नं. 3, अनाज मण्डी रोड, सूरजपोल जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गोपाललाल, राधेश्याम (भ्राता), रामकिशोर, राजेन्द्र, अशोक (पुत्र), बाबूलाल, कैलाश, रामरतन, आत्माराम, दामोदरलाल, डाॅ.लक्ष्मीनारायण, कुन्दन (भतीजे), मधुसुदन, देवकीनन्दन, कृष्णगोपाल, मनीष, गोविन्द, हर्ष, नवरतन, आरव, अमन (पौत्र) एवं समस्त सुसावत परिवार। मों 9414242233, 9950000250, 9784700513.मेरे पूजनीय पिताजी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ (राजमंदिर वाले) पुत्र स्व. श्री धनपाल सिंह का स्वर्गवास 01.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 03.08.2019 शनिवार को सायं 5 से 6 बजे तक धनबाग रिसोर्ट, बैनाड रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सुमनलता (धर्मप|ी), वीरेन्द्र सिंह (चाचा), किशनपाल, उम्मेद, जितेन्द्र, चन्द्रवीर, रामेन्द्र, देवेन्द्र, राजेश, संजीव, सुनील, धर्मेन्द्र, राकेश, सत्यवीर (भ्राता), अनुपम सिंह- नीलू (पुत्र- पुत्रवधू), अंजना- राजीव चौहान, रंजना- राहुल (पुत्री- दामाद) एवं समस्त राठौड परिवार। 9829307021, 9887447021. प्रतिष्ठान:- श्री श्याम इन्टरनेशनल, राधिका नेच्यूरल स्टोन।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे सुपुत्र राजेन्द्र कुमार खण्डेलवाल का आकस्मिक निधन 01.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 03.08.2019 को वाल्मिकी भवन, ब्रह्मपुरी पुलिस थाने के पीछे, आमेर रोड, जयपुर सायं 5 से 6 पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम- जसोदा देवी (पिता-माता), मीना देवी (प|ी), रामशरण (चाचा), रामअवतार, मोहन, अशोक, महेश (भाई), निखिल-निशा (पुत्र-पुत्रवधू), सुनील, नितिन, विनय (भतीजे), ललिता-ज्ञानजी मेठी (बहन-बहनोई), पूनम-प्रदीप कट्टा, सोनम-वरूण मोदी (पु्त्री-दामाद), सुमित (भांजा), एवं समस्त फरसोइया परिवार। प्रतिष्ठान:- शिव मिष्ठान भण्डार, जयपुर, 9828110745, नोट:- यह अंतिम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित जाता है कि हमारे कंवर साहब श्री राजेन्द्र कुमार जी खण्डेलवाल का आकस्मिक निधन 1.8.2019 को हो गया है। जिनकी ससुराल पक्ष की बैठक 3.8.2019 को वाल्मिकी भवन, ब्रह्मपुरी पुलिस थाने के पीछे, आमेर रोड, जयपुर सायं 5:15 से 5:45 तक होगी। तत्पश्चात मुख्य बैठक में शामिल होगी। शोकाकुल:- सरस्वती देवी (सास), मोहनलाल (चाचा ससुर), लल्लुलाल, द्वारका प्रसाद, मनोज, गोपाल, गिर्राज, सौरभ, रवि, सिद्वार्थ एवं समस्त झालानी परिवार, चौमूं वाले। मो. 8952841406. प्रेमप्रकाश जी- मौना (साढू-साली) राजकुमार जी- आयुषी (भतीजी-जंवाई)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कानाराम कुमावत का स्वर्गवास दिनांक 01.08.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 03.08.2019 को सायं 4.00 से 5.00 निवास स्थान 77, कमानी चौराहा, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- भागीरथ जी, भगवान जी, लल्लू जी, मंगलचन्द जी, मदनलाल जी, प्रभु जी (भ्राता), भूरामल, श्रवणलाल, चन्दाराम (पुत्र), रामरतन, छीतर, रमेश (भतीजे), मोतीलाल, अशोक, विनोद (पौत्र), अंशु (प्रपौत्र) एवं समस्त धुमनियां परिवार। मो. 9461585429, 9694499633.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती प्रभाती देवी का आकस्मिक निधन दिनांक 1.8.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 3.8.2019 को सायं 4 से 5 बजे तक राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर S-1 सेक्टर-4 विद्याधर नगर, पर होगी। शोकाकुल:- सूरजमल वर्मा, कुलदीप (रिटायर्ड post men) (पति), अशोक, ललित (पुत्र), मूलचन्द (देवर), नमन (पौत्र) एवं समस्त कुलदीप परिवार (तपीपल्या वाले), 8890219549, 7340595137, 9829034639.हमारी पूजनीया अम्माजी श्रीमती हंसा देवी पंत प|ी स्व. नित्यानंद पंत का स्वर्गवास दिनांक 01 अगस्त 2019 को हो गया है। तीये की बैठक शनिवार दिनांक 03 अगस्त 2019 को धर्मार्थ संस्थान, बनीपार्क में सायं 5 बजे से 6 बजे तक रखी गई है। शोकाकुल:- रमेश- रमा, भुवनेश- गंगा, मुकेश- नीमा (पुत्र- पुत्रवधू), सरोज, दया, राजरानी, कमला- विनोद, (पुत्री- दामाद), विवेक- सेतु, देवाशीष, सुमित (पौत्र- पौत्रवधू), नम्रता (पौत्री) एवं समस्त पंत परिवार।हमारे फूफा साहब श्रीमान‌‌ दुलीचन्दजी गोदिका का स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 4.8.2019 रविवार सुबह 9:30 बजे भट्टारकजी की नसियां में होगी। ससुराल पक्ष के सभी सुबह 9:15 बजे नसियांजी मेन गेट पर एकत्रित होंगे। शोकाकुल:- सतीश, सुशील, सुधीर, नितिन, प्रेरित, काव्य एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर।हमारे पूजनीय डाॅ. दुलीचन्द गोदिका पुत्र स्व. श्री मालीलाल गोदिका का स्वर्गवास 2.8.2019 को हो गया। तीये की बैठक 4.8.2019 रविवार प्रात: 9:30 बजे भट्टारकजी नसियां पर होगी। तत्पश्चात घड़ियो का दस्तूर होगा। शोकाकुल:- श्रीमती ललिता देवी (प|ी), निर्मल- इन्दु, ललित- रानी, राजकुमार- मधु, दिलीप (DG)-रजनी, रवि (DGR)- अंजु (GIT) (पुत्र- पुत्रवधू), रानी सौगाणी, सुनिता- निहालचन्द, सुधा- शिखरचन्द, उषा- सुभाष, दीपिका- शैलेन्द्र, नेहा- आदित्य, नुपुर- अंकित, ईशा- अंकित (बेटी-दामाद), अंकित- पूजा, रितुल, आयुष, अर्पित, अरूज, अवि (पेात्र- पौत्रवधू), सोम्य- अंकिता,आर्ची, (दोहिता, दोहिती) गोदिका परिवार, पीहरपक्ष:- सतीश, सुशील, सुधीर पाटनी रंगवाले।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पूजनीया श्रीमती क्षमा कुमारी सक्सेना धर्मप|ी श्री महेश कुमार सक्सेना का स्वर्गवास दिनांक 1 अगस्त 2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 3 अगस्त 2019 को 5 से 6 बजे अग्रवाल समाज (अग्रसेन भवन) सत्कार शोपिंग सेंटर के पास शिवानन्द मार्ग मालवीय नगर जयपुर पर होगी। शोकाकुल परिवार:- महेश कुमार सक्सेना (पति), संजय (पुत्र), मनोज- कविता (पुत्र-पुत्रवधू), संगीता- अरुण जौहरी, सविता-मन्तोष, अनीता-संजय (पुत्री-दामाद), कविता (पुत्री), अनिरूद, अमन (नाती), शिवांगी (नातिन), दर्श (पौत्र), चार्वी (पौत्री) एवं समस्त सक्सेना परिवार। प्रतिष्ठान:- जय मारबल्स। मो. 9828021798, 2707398.बड़े खेद के साथ सूिचत किया जाता है कि श्रीमती पुष्पा देवी धर्मप|ी श्री कैलाश चन्द्र जी कालागोरा का स्वर्गवास दिनांक 1.8.2019 गुरूवार को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 3.8.2019 शनिवार को सायं 4 बजे से 5 बजे तक स्थान कालागोरा मोहल्ला, आदर्श विद्या मंदिर पर होगी। शोकाकुल:- जितेन्द्र कुमार, राजेश कुमार, अरविन्द कुमार, सूर्यकान्त (पुत्र), विष्णुदत्त, आयुष, नक्ष, पीयूष, नमन, दक्ष एवं समस्त कालागोरा परिवार मनोहरपुर (जयपुर)। मो. 9461621669, 9001743227.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती बरजी देवी धर्मप|ी स्व. श्री गंगाराम निठारवाल का स्वर्गवास दिनांक 1.8.2019 को हो गया है। 9 दिन की बैठक हाेगी। हमारे निवास स्थान रामपुरा पर होगी। शोकाकुल:- कल्याणसहाय, लल्लूराम (पुत्र) (सचित दूध उत्पादक सहकारी समिति रामपुरा), कालूराम (देवर), सूरजमल, रामनारायण, जानकीलाल, शैतान, कैलाश, रामलाल, गोपाल, कालू, गणेश, झूथाराम, बंसीधर (भतीजा), राजेन्द्र, रामधन, धर्मेन्द्र (पौत्र), विशाल, लक्ष्य (प्रपौत्र) एवं समस्त निठारवाल परिवार। मो. 8854893031, 9001082149.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे प्रिय श्री संतोष अग्रवाल खटाईवाले पुत्र स्व. श्री सागरमल जी खटाईवाले का निधन दिनांक 25.7.2019 को हो गया है। जिनकी दसवें की बैठक दिनांक शनिवार 3.8.2019 को दोपहर 3:00 से 4:00 अग्रवाल समाज समिति, मालवीय नगर, सत्कार शॉपिंग सेंटर के पास होगी। शोकाकुल:- रेखा देवी (प|ी), चन्द्रप्रकाश जी (चाचा), चुन्नीलाल, कैलाश, अनिल, हरीश, महेश, राम मनोहर (भ्राता), अदित्य-दीपिका, अंशुल (पुत्र-पुत्रवधू) एवं समस्त खटाईवाला परिवार।Promoted to Glory Mrs. Sarasamma P (76), Jhotwara, Jaipur, went to be with the Lord on 02.08.2019. Funeral Service will be held tomorrow (Saturday), 03.08.2019 at Christian Believers’ Church, Jhotwara at 02:00 p.m. and Burial Service at Christian Cemetery, Vidhyadhar Nagar at 04:00 p.m. InGrief - Anurag (Son), Shilpy (Daughter-in-law), Abin & Alina (Grandchildren) Late. Krishnankutty, Vijayan K and Ravi PK (brothers) contact 7976226860.Mrs. Sarasamma P. Jhotwara, Jaipur, went to be with the Lord on 02.08.2019. 