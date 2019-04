हमारे पूजनीय पिताजी मीठालाल जी जैन पंवालिया का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 21.04.2019 रविवार को सुबह 9:30 से 10:30 तक ग्राम पंवालिया में रखी गई है। शोकाकुल:- सूरजमल, कैलाशचंद, चंदनमल (भ्राता), सोभागमल अग्रवाल- कांता देवी, अरिदमन- गीता देवी (पुत्र- पुत्रवधू), पदम- सुनीता, धीरज- मोनिका, आशीष- मोनिका (पौत्र- पोत्रवधू), शुभम (पौत्र), भावना (पोत्री), प्रियांक, नक्श (पड़पौत्र), आरुषि, घनु, दुलारी (पड़पौत्री), समस्त मित्तल (कागला) परिवार पांवलिया, जिला- टोंक, राजस्थान- फर्म:- श्री जैन ब्रोकर एजेंसी, जयपुर, 9829053007, 9414073667.श्री श्री 108 श्री अखिलेश्वर दासजी महात्यागी मन्दिर श्री संकट मोचन हनुमान जी बैनाड़ा रोड़ खेड़ी, तहसील- बस्सी, जयपुर 19.04.2019 को साकेतधाम गमन कर गये। उनकी शोक सभा दिनांक 21.04.2019 को निवास स्थान संकट मोचन हनुमान मन्दिर में सायं 4:00 से 5:00 रखी गई है। सानिध्य एवं वर्तमान महन्त श्री रामदास जी महाराज- 8209931868, श्री रामदयाल दासजी (श्रीकल्याण महाराज मन्दिर, बैनाड़ा) एवं समस्त भक्तगण।मेरी पुत्री आराध्या शर्मा (गुल्ला) का स्वर्गवास 19.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 21.04.2019 को सायं 5 से 6 बजे तक भावना मैरीज लॉन, मेला मैदान के पास, दौसा पर होगी। शोकाकुल:- राजेश कुमार शर्मा (पिताजी), मगन देवी (दादी), मदन मोहन- चन्दो देवी (दादा- दादी), अरुण कुमार शर्मा (रिटायर्ड रेन्जर)- कृष्णा देवी (पूर्व पार्षद), सतीश (RMGB बैंक)- सीता देवी, आनन्द- ललिता (ताऊ- ताई), विमलेश- संगीता (चाचा- चाची), कमल कान्त (सोनू)- अन्जली (भाई- भाभी), मनोज, टोनू, प्रदीप, आकाश, अनुष्क (भ्राता) एवं समस्त मुशरफ परिवार, शिक्षक कॉलोनी, गुप्तेश्वर रोड, दौसा। मो. 9414321758, 8104013729, 8104359191.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री भारती मीणा भांकरोटा जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 रविवार सायं 3:00 से 5:00 बजे निवास:-स्थान- 77, न्यू काॅलोनी, सिरसी रोड, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दुर्गालाल मीणा (पिता), छीतर (दादा), अर्जुन, हनुमान, दुलाराम (ताउजी), हनुमान, बद्री, श्रवण, शंकर (चाचा), दीपक, राजेश, अजय, अमित (भाई) एवं समस्त बासनवाल परिवार। 7014666188, 9414251187, 9314494170.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मुन्ना लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण शर्मा का निधन दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 रविवार को सायं 5:00 से 6:00 बजे स्थान हनुमान जी का मन्दिर, 30 सेक्टर पार्क, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दिनेश कुमार शर्मा, अशोक शर्मा, गोपाल शर्मा (भाई), मनोज शर्मा, विजेंद्र शर्मा, राहुल शर्मा (भतीजे) एवं समस्त कानुडिया परिवार (मालपुरा वाले)। 8209780674, 9460189884.मनीष गौतम के पिताजी पं. श्री रामकिशन शर्मा निवासी शिवाड़ का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 को दोपहर 2 से 3 बजे तक पारस मैरीज गार्डन शिवाड़ में रखी गई है। शोकाकुल:- राधेश्याम शर्मा (पिता), बाल किशन, मोहन लाल, विष्णु कुमार (भ्राता) समस्त खटोड़ परिवार, शिवाड़, जि. स. मा.। मो. 9414828998, 9166249306, 8619301906.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कैलाशचन्द सैन का स्वर्गवास 19.4.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 21.4.2019 रविवार को सायं 5:30 से 6:30 बजे तक तंवर मैरिज गार्डन, नाडी का फाटक, बैनाड़ रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- राधेश्याम (चाचा), हनुमान प्रसाद, रामस्वरूप, शंकरलाल, मामराज, कैलाश, ओमप्रकाश, हनुमान सहाय, ओमप्रकाश, कैलाश, सत्यनारायण, भीमसेन (भ्राता), राजेश, कपिल (पुत्र), गणेश, महावीर, आनन्द, सीताराम, दीपक, विष्णु, सूरज, गुड्डू, पूरण, चेतन, योगेश,जितेन्द्र, तेजेन्द्र, ईश्वर, हर्ष (भतीजे), साहिल, समीर (पौत्र) एवं समस्त चांगील परिवार। 9636653606, 9314134051.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी पूजनीया माताजी श्रीमती शीलवती मित्तल का दिनांक 19.4.2019 को आकस्मिक निधन हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.4.2019 को सायं 3 से 4 निज निवास-142, अनन्त रेजीडेन्सी, गोकुल वाटिका, कमला नेहरू नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पवन- सीमा (पुत्र- पुत्रवधू), मदनलाल, रूपनारायण, विष्णु, महेश एवं समस्त नाबालिग परिवार गंगापुर सिटी। गोपाल आर्य, केशव आर्य एवं राजेन्द्र आर्य (भ्राता), 9414072316, 9929482423, 9928085624.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कैलाश चन्द्र पंजाबी का स्वर्गवास दिनांक 19.4.19 (शुक्रवार) को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.4.19 (रविवार) को सायंकाल 6 बजे से निवास स्थान 13/797, मालवीय नगर (झूलेलाल मन्दिर) में रखी गई है। शोकाकुल:- रानी पंजाबी (प|ी) एवं पुत्र लोकेश पंजाबी। समस्त पंजाबी परिवार, 9214104734, 9636989139.मेरे प्रिय पुत्र गोविन्द सोनी का आकस्मिक निधन 19.4.2019 को हो गया। तीये की बैठक 21.4.2019 को सायं 5 से 6 बजे हमारे निवास स्थान बगरेटो का मोहल्ला नगर निगम रोड सांगानेर पर होगी। शोकाकुल:- फूलचन्द सोनी (पिता), दिनेश सोनी (भ्राता), विशाल सोनी (पुत्र), पलक (पुत्री), रियान समस्त रूणवाल परिवार। 6350087234, 8233126082.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती मंगली देवी धर्मप|ी स्व. मोहरूराम जी चौपडा का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक रविवार 21.04.2019 को हमारे निवास स्थान लक्ष्मीबाड़ी जगन्नाथपुरा, खातीपुरा, जयपुर पर सायं 5.00 से 6.00 बजे तक होगी। शोकाकुल:- लक्ष्मीनारायण (देवर), भंवरजी, कल्याणसहाय रामनिवास, श्रवण (पुत्र), कैलाश, अमित, ललित, पुष्पेन्द्र, रोहिताश, संजीव, सुमित, जितेन्द्र (पौत्र), अविनाश, राज, मोहित, आरव, युवान (पड़पौत्र) एवं समस्त चौपड़ा परिवार। मो. 7597930099, 9929162494.मेरे सुपुत्र रमेशकुमार महर्षि का देहावसान 19.4.2019 को हो गया। तीये की बैठक 21.4.2019 रविवार को सायं 5:00 से 6:00 स्थान- शिवम गार्डन, पन्नाधाय सर्किल के पास, हल्दीघाटी मार्ग, प्रतापनगर सांगानेर होगी। शोकाकुल:- भैरूलाल महर्षि - नर्बदा (पिता- माता), राजदेवी (प|ी), राजेंद्र- सरोज, कमलेश- मीना (भ्राता- भ्रातावधू), चंद्रमोहन (संजय)- सुनीता (पुत्र- पुत्रवधू), भरत, पीयूष (भतीजा), वन्दित (पौत्र), स्पर्श (पौत्री), स्वेता- राजेशजी (पुत्री-दामाद), मेघा, भूमि (दोहिती) एवं समस्त महर्षि परिवार। 9461163171, 7665003233, नोट- ससुरालपक्ष की बैठक पन्नाधाय सर्किल से सम्मिलित होगी। भगवानीदेवी (सास), शिवप्रकाश- सुनिता, अनिल- ऋतु, शुभम, पार्थ, विदिता एवं समस्त फटवाडया व्यास परिवार। 9251040048, 9928209695.हमारे पूजनीय पिताजी श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता (धनौली वाले) का स्वर्गवास दिनांक 19.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 21.4.2019 रविवार को सायं 5 से 6 बजे तक निवास स्थान 90/102 पटेल मार्ग, मानसरोवर पर होगी। शोकाकुल:- विनोद कुमार गुप्ता (सहायक अभियंता P.H.E.D)- श्रीमती बृजबाला (पुत्र- पुत्रवधू), वैभव, अनुज, गिर्राज, मोनू (पौत्र), साहूकार, भगवान स्वरूप (भतीजे), सन्तोष- कालीचरण (पुत्री- दामाद)। मो. 9269770923, 9116636087.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी नीलम आसवानी का आकस्मिक स्वर्गवास 19.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक (जनाना एवं मर्दाना) दिनांक 21.04.2019 को सायं 5 बजे झूलेलाल मंदिर, सिंधु भवन, अग्रवाल फार्म, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- हीरानंद आसवानी (पति), नारायण दास, श्रवण कुमार (जेठ), नीरज (पुत्र), मनोज, तरुण, राजेश, सोनू, विजय (भतीजे)। नोट:- यह बैठक अंतिम बैठक होगी।हमारे पूजनीय श्री रमेश चन्द्र शर्मा का 19.04.2019 को देवलोकगमन हो गया है। तीये की बैठक 21.04.2019 सायंकाल को 5 से 6 बजे तक हमारे निवास स्थान शारदा सदन, 72, शिवा कॉलोनी, इमली फाटक, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- प्रमोद- संतोष (पुत्र- पुत्रवधू), उषा (पुत्री), अनिल (पुत्र), बीना (भाभी) एवं समस्त गोतम परिवार, 0141-2593381.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती पुष्पा गुप्ता का स्वर्गवास 19.04.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 21.04.19 को सायं 5 से 6 बजे पौण्ड्रिक पार्क, ब्रह्मपुरी पर होगी। शोकाकुल:- प्रो.आर.एस. गुप्ता (पूर्व प्रिंसीपल पारीक पी.जी. एज्यूकेशन कॉलेज) (पति), प्रमोदकुमार गुप्ता (रिटायर्ड प्रिंसीपल)- बीना गुप्ता, अनिलकुमार गुप्ता (इंजीनियर PWD)- डाॅ. पुष्पलता गुप्ता (महावीर कैंसर हॉस्पिटल) (पुत्र-पुत्रवधू), मधु गुप्ता (पुत्री), अंकित, उदित, अनिरूद्ध, अनुप्रिया (पौत्र, पौत्री) एवं समस्त गुप्ता (बछरवार) परिवार। 9928364792, 8949351665.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती तारा देवी धर्मप|ी स्व. श्री खूबचन्द जी टेलर (गदैया) का स्वर्गवास दिनांक 18.04.19 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.04.19 को सायं 4:30 से 5:30 बजे तक निवास स्थान: प्लॉट नं.13, हनुमान नगर-II, रावणगेट, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा पर होगी। शोकाकुल:- किशनलाल, चिरंजीलाल (जेठ), सीताराम (देवर), राजेन्द्र, अशोक, विश्वजीत, सुरेश, ब्रहमदत्त, श्यामलाल, सज्जन, सुभाष, योगेन्द्र, मनोहर, रतन, प्रहलाद (पुत्र), मुकेश, राकेश, विक्रम, रवि, मनीष, नितेश, विपिन, सुमित, राहुल, मोहित (पौत्र), प्रियांशु (पड़पौत्र) एवं समस्त गदैया परिवार, कोल्श्या वाले। 9929475783, 9829734059.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय विजय सिंह बडगूजर पुत्र स्व. श्री हीरासिंह बडगूजर का आकस्मिक निधन दिनांक 19.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 21.4.2019 को सायं 5:00 से 6:00 बजे निवास स्थान F-33, मजदूर नगर, योगी मार्ग, अजमेर रोड, सोडाला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती निर्मला (माताजी), श्रीमती बबली (प|ी), कु. वंश (पुत्र), दीपक सिंह, मोनू, श्यामसुन्दर, इन्द्रसिंह, लक्ष्मण सिंह, मनोज सिंह, सचिन सिंह, भानूसिंह, नितेश, सन्दीप (भ्राता) एवं समस्त बडगूजर परिवार शाहपुरा वाले। मो. 9828530205, 9983320305, 9799201473.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्रीमान मदनलाल जी धनोपिया (छीपा) का निधन 19.04.19 को हो गया है। तीये की बैठक 21.04.19 को सायं 5.30 से 6.30 बजे पंचशील पार्क, पंचशील कॉलोनी, पुरानीचुंगी, अजमेर रोड पर होगी। शोकाकुल:- अरूणा (धर्मप|ी), रामनारायण (भ्राता), विनय, विवेक (पुत्र), वैभव (भतीजा),केशव, ईशान (पौत्र) समस्त धनोपिया परिवार। 9166556554.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्यनीय पिताजी श्री गुल्लाराम जी प्रजापत (घोडेला) का स्वर्गवास 19.04.2019 को हो गया। तीये की बैठक 21.04.2019 को निवास स्थान मुहाना 2 से 4 बजे तक होगी। शोकाकुल:- लालाराम, खेमाराम (भाई), कन्हैयालाल, कैलाश, बाबूलाल, गोपाल, पप्पू, राजु (पुत्र), 9929860688, 9799069877.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोविन्द राम जी ठेकेदार (सीरा) का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 को दोपहर 1 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान बाढ़ श्योपुर, न्यामाली की ढाणी पर होगी। शोकाकुल:- नैनूराम जी, मूल जी, प्रभू जी, चन्दाराम जी, छोटूराम जी (भ्राता), भौरी लाल, महरवान, रमेश, जगदीश, बदरी, नाथू, बाबूलाल, राजूलाल, कृष्ण, हनुमान, मुकेश (पुत्र) एवं समस्त सीरा परिवार। मो. 9829890573, 9782993799.हमारी पूजनीया श्रीमती पार्वती देवी धर्मप|ी श्री छोटेलाल पारीक (बोहरा) (टाडावास वाले) का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 को सायं 4.30 से 5.30 बजे माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, माहेश्वरी पेट्रोल पम्प के पीछे (थाना मोड़) चौमूं पर रखी गई है। शोकाकुल:- रामप्रसाद, (RTDC) रामअवतार (अभिषेक फोटो स्टेट) (पुत्र), आशा- सुरेन्द्र जी (गुन्नु बेकरी) (पुत्री, दामाद), अभिषेक, विकाश, अविनाश, अभिमन्यु (पौत्र), पार्थ, संयम (पड़पौत्र), 9530368740, 9828021769, 9610485102.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती प्रेमा जिन्दल धर्मप|ी सीताराम जिन्दल का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक आज 21.04.2019 को सायं 4:30 से 5:30 बजे तक हनुमान पार्क, रावत स्कूल के सामने, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सीताराम जिन्दल (पति), नाथूलाल (जेठ), उमेश चंद्र (देवर), आलोक, संदीप (पुत्र), दिलीप, दीपक, मनोज, पवन, हरीश (भतीजे), सिद्धार्थ, ओजस, भावेश, हर्ष (पौत्र), भावेश, चिराग (दोहिते) एवं समस्त जिंदल परिवार पाटन वाले। मो. 9351152415, 9982347801, 9829216820. डिजाइन टूडे, 14, न्यू आतिश मार्केट, जयपुर।अत्यन्त दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोपाल लाल प्रजापत का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 को 2:00 से 4:00 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम गजसिंहपुरा, कुम्हारो का मोहल्ला, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मूलचन्द (पिता), प्रभु, प्रह्लाद, राकेश, रामु (भाई), मुकेश, सतीश (पुत्र), हेमू, गगन, सागर, सार्थक, वंश (पौत्र) एवं समस्त दौराया परिवार। 9887872645, 9829485834.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि पूजनीय ठकुरानी सा श्रीमती मदन कंवर प|ी स्व. श्री ठा.सा. सुमेर सिंह जी चंद्रावत (ठि. सीतारामपुरा) का देवलोक दिनांक 19.04.2019 को हो गया। तीये की बैठक 21.04.2019 सायं 5 से 6 के मध्य निवास स्थान- P. No. 33, 34, 35 श्रीश्याम विहार-बी, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, जयपुर पर होेगी। शाेकाकुल:- ठा. तेजसिंह जी (देवर), ठा. मदनसिंह जी, शिवराज सिंह जी, चतरसिंह जी, ठा. अजय सिंह (पुत्र), राघेवन्द्र सिंह, राजवीर सिंह (पौत्र), अभिजीत सिंह, शेखावत (दोहिता) एवं समस्त चंद्रावत परिवार ठि. सीतारामपुरा, 9352750039, 9772022210.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री बाबूलाल गुप्ता पहाड़ी वाले का स्वर्गवास 19.04.2019 काे हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 21.04.2019 को सायं 4.30 से 5.30 बजे तक हमारे निवास स्थान 30, चित्रगुप्त नगर प्रथम इमली वाला फाटक, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मुकुट बिहारी, अनिल, लक्ष्मणस्वरूप, महेन्द्र, राजेन्द्र, राकेश (भाई), सन्तोष- भगवान स्वरूपजी, सुनीता- महेन्द्र जी (बेटी- जंवाई), दीपेश, कनिष्क (दोहिते), 9413676483, 9314346628.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कन्हैयालाल शर्मा (नेवटा वाले) का देवलोकगमन 19.04.2019 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 21.04.2019 को सायं 5:00 से 6:00 बजे तक सामुदायिक केन्द्र, भागीरथ मार्ग, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दिनेश कुमार, विनोद कुमार, मुकेश कुमार, नरेश कुमार (महाराज जी), संजीव कुमार (पुत्र), अश्वनी, मोनू, अभिषेक, कुलदीप, हिमांशु, योगेंद्र, यश (पौत्र) एंव समस्त सुरोलिया परिवार। 9314054999, 9660439915, 9636090853, 9351057579.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती राजू देवी जांगिड धर्मप|ी स्व. श्री रामेश्वर लाल जी (खण्डेला वाले) का स्वर्गवास दिनांक 19.04.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 21.04.2019 को सायं 05.00 से 6.00 तक कृष्णा नगर, शेखावत मार्ग (वैशाली नगर थाने के पास) वैशाली नगर, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- ओमप्रकाश, कन्हैयालाल (पुत्र), नितिन, नवीन, राहुल, कुणाल, रोहित (पौत्र), मौनित, मोहक, मौलिक, आयूष, कियांश (प्रपौत्र) एवं समस्त रोहलीवाल परिवार (खण्डेला वाले), 9829163460, 9829848620.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती अनारी देवी धर्मप|ी स्व. ठा. लाल सिंह चौहान ठिकाना बेमाली का स्वर्गवास 19.04.2019 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 21.04.2019 को सायं 5.00 से 6.00 तक निवास स्थान E-9 िवनायक विहार, रावण गेट कालवाड़ रोड पर होगी। शोकाकुल:- ठा. बद्री सिंह, मदन सिंह, मंगल सिंह, भंवर सिंह, विजय सिंह, शम्भू सिंह, जगदीश सिंह, हिम्मत सिंह, गोविन्द सिंह, भवानी सिंह, हेमेन्द्र सिंह, रामगोपाल सिंह, जितेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह, नीतेन्द्र सिंह, भानू प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह, लवलीन सिंह एवं समस्त चौहान परिवार। 9314541333, 9314060946.Our beloved daughter Ginnie Mathur left for heavenly abode on 19.4.2019 we request everyone to please pray that she gets moksha. grief stricken:- Akshay, saumya and family.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हैं मेरी धर्मप|ी श्रीमती कमलेश अस्थाना धर्मप|ी श्री कृष्ण मुरारी लाल अस्थाना (Rtd. LIC) का स्वर्गवास दिनांक 19.4.2019 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 21.4.2019 को सायं 4.30 से 5.30 बजे तक ए-66, कनक वृन्दावन, गांधी पथ वेस्ट, नियर टियोलर हाई स्कूल, वैशाली नगर पर होगी। शोकाकुल:- संजीव (पुत्र), विशाल-साक्षी (पुत्र- पुत्रवधू), शिखा (पुत्री), विकास (पुत्र), चित्रांश, उत्कर्ष (पौत्र), नित्या (दोहिती) एवं समस्त अस्थाना परिवार। 9828538725, 9829344448. फर्मः- श्री आई. जी. फोटोस्टेट जयपुर।अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारी पूजनीया दादी श्रीमती दुर्गा देवी धर्मप|ी स्व. श्री प्रभु जी धोलीवाल का स्वर्गवास 19.4.2019 को हो गया है। तीये की बैठक 21.4.2019 को सायं 5 से 6 बजे निवास स्थान A-19, श्री देवनगर, बैनाड रोड नीयर नवज्योति स्कूल के पास जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मनोज धोलीवाल (पौत्र), अशोक जी, प्रकाशजी, राजूजी (पुत्र), नरेश, कमल, किशन, टिंकू (पौत्र), देव, चिंकू, आकाश, कुनाल, लक्ष्य, पीयूष (प्रपौत्र) समस्त धोलीवाल परिवार (घाटगेट वाले), 9509138681, 7062939152.हमारी पूजनीया श्रीमती नाथी देवी समरायवाला धर्मप|ी स्व. श्री नन्दलालजी समरायवाले का बैकुण्ठवास दिनांक 12.04.2019 को हो गया। दसवें की बैठक दिनांक 21.04.2019 रविवार को शाम 4 से 5 बजे अग्रवाल शिक्षा समिति क्राँफ्रेस हॉल, अग्रवाल कॉलेज, आगरा रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- दामोदर प्रसाद, प्रभु नारायण, राधेश्याम, अनन्तराम, गिराज प्रसाद, भवानी शंकर, कृष्ण कुमार, रमेश, सतीश, राजकुमार, सुनिल, अनिल, कमल, सतीश, मनीष, अजय, अभिषेक, गोपाल, अमित, विपुल, जयन्त एवं समस्त समरायवाला परिवार।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बाबूलालजी मिश्रा का स्वर्गवास दिनांक 20.4.2019 को हो गया है। अन्तिम संस्कार दिनांक आज 21.4.2019 को प्रातः 9:00 बजे मालवीय नगर मोक्ष धाम में होगी। शोकाकुल:- पवन, कमल मिश्रा (दांतिल वाले) 11, महादेव नगर गली नंबर-5, S.K.I.T रोड जगतपुरा जयपुर, 9602404299, 8003508701.हमारे पूजनीय पिताजी रोहिताश मीणा (अध्यापक) का 19 अप्रेल को स्वर्गवास हो गया। जिनकी पगड़ी रस्म 30 अप्रैल को निवास स्थान बिदारा, शाहपुरा पर होगी। शोकाकुल:- साधुराम मीणा (पिता), राकेश, कार्तिक (पुत्र), पूरणमल, मुन्नाराम, रामबाबू, मुंशीलाल, गणपत, भैरूलाल, रमेश (भाई) एवं समस्त झिरवाल परिवार। मो. 9571644964, 9694019283, 6378078036.