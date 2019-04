मीट-अप में एक्स आईआईटीयन्स की सक्सेस स्टोरी

सिटी रिपोर्टरइंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के एक्स स्टूडेंट्स के लिए जयपुर में गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। वैसे तो होली को गए कई दिन बीत चुके लेकिन फिर भी यह मीट अप होली थीम पर आधारित रही। इस मौके पर आईआईटी एल्युमिनाई ने अपनी फैमिली के साथ कार्यक्रम में शिरकत कर त्यौहार की खुशियों को मिलकर साझा किया। वहीं एक्स स्टूडेंट्स ने कॅालेज के दिनों को याद करते हुए अपनी सक्सेस जर्नी को सभी के साथ शेयर किया। इनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं। जो खुद का स्टार्टअप शुरू कर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। साथ ही इस अवसर पर बीएसआइआर के डायरेक्टर डाॅ. पूर्णेन्दु घोष की बुक ‘मुसाफिर’ को लाॅन्च किया गया। डाॅ. घोष आइआइटी के पूर्व छात्र रहे हैं। कार्यक्रम में आईएएस सुबोध अग्रवाल-अध्यक्ष राजस्थान चैप्टर, अमरीष कुमार और संदीप वर्मा भी उपस्थित रहे।Ambrish Kumar, Sandeep Verma & Sudhir with guestsQawwali by Anwar HussainRolee Agarwal, Sunita & Shubham Jain with Dr. Subodh AgarwalLearning and sharing session during AGM of IIT Delhi Alumni Association Rajasthan Chapter