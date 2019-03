वरुण ने लिखा है कि- say no to drugs, इसके जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी वरुण धवन को थैंक्स कहते हुए लिखा कि coming as it is 'student of the year', the message is sure to act as Dhishoom for drugs-loving 'Dilwale! इसका मतलब है कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' है, के रुप में यह संदेश ड्रग्स-लविंग 'दिलवाले' के लिए ढिशूम की तरह निश्चित रुप से काम करने वाला है।