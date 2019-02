जयपुर. विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान में हिरासत में लिए जाने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उनके सकुशल भारत लौटने की कामना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा देश इस वक्त आर्मी के साथ खड़ा है। वहीं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि संकट की इस घड़ी में समस्त देशवासी बहादुर पायलट के परिजनों के साथ है।

सचिन पायलट का ट्वीट

अशोक गहलोत का ट्वीट

Concerned about the well-being and safety of Wing Commander Abhinandan Varthaman. I pray for his safe return as soon as possible...The nation stands firmly behind the armed forces.