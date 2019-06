दौसा. मंगलवार को राजेश पायलट की पु्ण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर दौसा में राजेश पायलट के स्मृति स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। जिसमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी पहुंचे। वहीं इस दौरान रामेश्वर डूडी, कृष्णा पूनिया समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने पिता को याद करते लिए लिखा कि उन्होंने किसानों के हितों के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन राज्य एवं देश की सेवा में समर्पित किया।

सचिन पायलट ने ट्विटर पर लिखा कि मेरे पिता, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं किसान नेता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं| उन्होंने किसानों के हितों के लिए कार्य करते हुए अपना जीवन राज्य एवं देश की सेवा में समर्पित किया। वे मेरे लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा का स्त्रोत रहेंगे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट

My tributes to prominent farmers leader and former union minister Sh. Rajesh Pilot on his death anniversary today.. pic.twitter.com/ByuUT7nltp