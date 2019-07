Dainik Bhaskar Jul 18, 2019, 03:15 PM IST

जयपुर. गुरुवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ट्वीट कर मॉब लिंचिंग पर नया कानून बनाने की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा की नफरत की न तो राजस्थान और न ही भारत में कोई जगह है। कानून को मजबूद कर उन लोगों को सख्त सजा दिलाएगी जो नफरत सहित मॉब लिंचिंग जैसे अपराध में शामिल है। जिसके लिए हमारी सरकार जल्द एक नया कानून लाएगी।

सीएम गहलोत ने विधानसभा में की थी घोषणा

सीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर जवाब देते हुए ऑनर किलिंग और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए भी नया कानून बनाने की घोषणा की थी। ऑनर किलिंग के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान मणिपुर के बाद दूसरा प्रदेश होगा। इसी प्रकार मॉब लिंचिंग रोकने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कानून बनाने वाला राजस्थान तीसरा राज्य बन जाएगा।

सचिन पायलट का ट्वीट

Hate has no place in Rajasthan nor in India, to strengthen law enforcement and to ensure the strictest punishment to those who commit crimes of hate including Mob Lynching our Govt will soon introduce a new law