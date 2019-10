Dainik Bhaskar Oct 31, 2019, 12:59 PM IST

जयपुर. शुक्रवार को जयपुर में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथी पर पीसीसी में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट समेत सभी नेता पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। इससे पहले इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजली दी गई। जिसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री उदयलाल, मंत्री ममता भूपेश, घनश्याम तिवाड़ी, ज्योति खंडेलवाल, पूर्व पीसीसी प्रमुख डॉ.चंद्रभान, राजीव अरोड़ा, विधायक राकेश पारीक मौजूद रहे।

वहीं वैभव गहलोत, धर्मेंद्र राठौड़, सुरेश मिश्रा, अश्क अली टांक और गोपाल सिंह भी पीसीसी पहुंचे। सभी ने सर्वधर्म सभा में हिस्सा लिया।

सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट

Paying tributes and homage to former PM, Smt #IndiraGandhi on her death anniversary. She was not only the first woman PM of India but country’s #IronLady in true sense. Her decisive leadership would always be an inspiration. pic.twitter.com/r262uMh9YM