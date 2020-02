Dainik Bhaskar Feb 21, 2020, 01:01 AM IST

जयपुर/नागौर. नागौर में दाे दलितों को बंधक बनाकर मारपीट करने और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने 12 घंटे में ही सातों आराेपियाें को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मुख्यालय से जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार बिपिन कुमार पाण्डेय को नागौर भिजवाया गया है। क्राइम ब्रांच की हीनियस क्राइम यूनिट की निगरानी में जांच की जा रही है। वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने नागौर की घटना की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, संगठन महासचिव महेश शर्मा तथा देवली-उनियारा विधायक हरीश चन्द्र मीना शामिल हैं।

सीएम बजट पर कर रहे थे प्रेस कांफ्रेंस के बीच राहुल गांधी ने नागौर दलित कांड पर किया ट्वीट और गहलाेत ने दिया जवाब :

क्रूरतापूर्वक अत्याचार करने का वीडियाे भयानक है : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि नागौर में दो युवा दलित पुरुषों के साथ क्रूरतापूर्वक अत्याचार का हालिया वीडियो भयानक है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि वह स्तब्ध करने वाले इस अपराध के दोषियों को न्याय की जद में लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करे।

The recent video of two young Dalit men being brutally tortured in Nagaur, Rajasthan is horrific & sickening. I urge the state Government to take immediate action to bring the perpetrators of this shocking crime to justice.