फिफ्टींथ एपिसोड में सितार व वॉयलिन की जुगलबंदी

Sudhir Mathur, Roma Poddar, Abhishek Poddar, Mita Kapur, & Rahul KapurRitu Uberoi, Neeru Saluja with guestsसिटी रिपोर्टरसर्दी की सुबह चाैड़ा रास्ता स्थित श्रीगाेवर्धन नाथजी मंदिर में सितार और वायलिन की धुनों की जुगलबंदी प्रस्तुत की गई। मौका था सियाही, राजस्थान फाेरम, रघु माला माथुर चैरिटी ट्रस्ट, दिलीप इंडस्ट्रीज व कमला पोद्दार ग्रुप की ओर आयोजित सोल कनेक्ट का। जिसके 15वें एपिसोड में सितार वादक पं. हरिहर शरण भट्ट अाैर वॉयलनिस्ट बृजभूषण भट्ट ने म्यूजिक लवर्स से मुलाकात की। पं. हरिहर शरण ऑल इंडिया रेडियो पर भी सितार वादन करते हैं। इस अवसर पर जुगलबंदी में उन्होंने सुबह के समय गाए-बजाए जाने वाले राग अहीर भैरव काे प्रस्तुति का माध्यम बनाया। सोल कनेक्ट के इस मौके पर मीता कपूर, अभिषेक व रोमा पोद्दार, सुधीर माथुर सहित शहरभर के बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट्स और ऑथर्स शामिल हुए। जिन्हें संगीत के साथ चाय पर चर्चा का अवसर दिया गया।Sadhna garg, Rajshree sarawgi with other guestsSharmilla Gulandia, Shalini Shekhawat, Usha Rajyalaksmi, Benu Puri