The Winners Of The Sk Memorial Golf Tournament Mr Ankit Palawat, Mr Manay Bajoria, Mr Vivek Jagwayan & Mr Apoorv BordiaHemant Ambwani & Monica SuriGeetanjali Kasliwal, Kartik Bajoria & Anuja BajoriaRajesh with his better halfKunal, Nandini, Rashmi, Arjun, Ritu, Gurinder, Apra, Apnaviसिटी रिपोर्टररामबाग गोल्फ क्लब में शशी कुच्छल की याद में एस. के. मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय टूर्नामेेंट के सातवें एडिशन में इस साल 130 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर क्लब के कैफे में शहर के नामी चेहरों के लिए नेटवर्किंग ब्रंच रखा गया। प्लेयर्स की बेहतरीन परफॉरमेंस के बाद उनकी फैमिली व मेहमानों के हुई इस गेट टुगेदर में इंटीरियर डिजाइनर गीतांजली कासलीवाल, फैशन डिजाइनर हेमंत अंबवानी, एडुुक्शनिस्ट कार्तिक बाजोरिया, बिजनेसमैन राज बंसल, होटेलियर, गिरधर साबू, होटल मेरियट की जीएम मोनिका सूरी, होटल हिल्टन के जनरल मैनेजर विशाल आदि शामिल हुए। टूर्नामेंट के इस एडिशन में अंकित पालावत, मनय बाजोरिया, विवेक जगवायन और अपूर्व बोरडिया विनर्स रहे। लॉन्गेस्ट ड्राइव में कुणाल सिंह और नियरस्ट टू पिन में अरविंद गुप्ता ने जीत हासिल किया।Ayush Kasliwal with a guestDeepti, Usha, Sudhir & KewalVishal & SonalKewal Mehra, Ajeet Saxena & Mita SaxenaGirdhar Saboo & Raj Bansal