एसीबी ने परिवहन विभाग में मासिक बंधी वसूली का रविवार को किया था खुलासा

एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर परिवहन विभाग के 8 अफसरों व 9 दलालों की गिरफ्तारी

भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने परिवहन मंत्री पर उठाए सवाल

Dainik Bhaskar Feb 19, 2020, 06:08 PM IST

जयपुर. परिवहन विभाग में दलालों के मार्फत अफसरों के लिए मासिक बंधी वसूली प्रकरण का सनसनीखेज खुलासा होने के बाद प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। मामले में ना सिर्फ विपक्ष के नेताओं बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने परिवहन विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार और मासिक बंधी वसूली पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की भूमिका को लेकर सवाल उठाना शुरु कर दिया था। सोशल मीडिया पर भी खाचरियावास के खिलाफ इस्तीफा देने की मांग उठानी शुरु की गई।

अब इन सबके बीच कांग्रेस सरकार में पर्यटन मंत्री और दिग्गज जाट नेता विश्वेंद्र सिंह भी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में आ गए है। विश्वेंद्र सिंह ने एक ट्वीट कर लिखा कि- so much dirt doing the rounds about a fine colleague and friend! what have we all come to?! stay strong chote bhai (एक बहुत अच्छे सहयोगी और मित्र के बारे में इतनी गंदगी करना! हम सब क्या करने आए हैं ?! मजबूत रहो भाई)। आपको बता दें कि एसीबी की कार्रवाई के बाद अंदरखाने राजनीतिक गुटबाजी की बात भी कही जा रही है।

आप राजस्थान के बब्बर शेर है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता

पर्यटन मंत्री के ट्वटी के बाद युवा कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पूनियां सहित कई अन्य युवाओं ने ट्वीट के जरिए प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में सोशल मीडिया कैंपेन शुरु कर दिया है। जिसमें लिखा गया है कि मैं सच के साथ हूं, मैं प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ हूं। इसके अलावा एक अन्य मैसेज में लिखा गया है कि #हमारा प्रताप आप पर हमें पूरा भरोसा है, आप एक ईमानदार व्यक्ति है, आप राजस्थान के बब्बर शेर है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप पर #सुदर्शन चक्र वाले का आर्शीवाद है।

रविवार को एसीबी ने की थी कार्रवाई, 8 परिवहन अफसरों और 9 दलालों हो चुके है गिरफ्तार

आपको बता दें कि एसीबी को राजस्थान में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को डरा धमकाकर दलालों के जरिए परिवहन विभाग के अफसरों के लिए मासिक बंधी के रुप में मोटी रकम वसूलने की शिकायतें मिली थी। ऐसे में डीजी एसीबी आलोक त्रिपाठी व आईजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एसीबी टीम ने रविवार को परिवहन इंस्पेक्टर उदयवीर सिंह व दलाल मनीष को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रातों रात एसीबी की 17 टीमों ने छापामारी कर 7 अन्य परिवहन अफसरों व 8 अन्य दलालों को पकड़ा था। उनके यहां से करीब डेढ़ करोड़ रुपए बरामद किए थे।

विधानसभा में उठाया गया मुद्दा, विपक्ष ने की खाचरियावास को इस्तीफा देने की मांग

एसीबी की कार्रवाई के बाद राजनीति भी गरमा गई। विपक्ष के भाजपा नेताओं ने पकड़े गए दलाल जसवंत सिंह यादव के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास नजदीकियों और परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा विधानसभा में उठाया था। विधायक कालीचरण सर्राफ ने खाचरियावास के इस्तीफे तक की मांग कर ली। वहीं कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुढ़ा सहित कई अन्य विधायकों ने भी अपनी ही पार्टी के केबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के महकमे को लेकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं, रालोप के संयोजक व सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी खाचरियावास व उनके विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

खाचरियावास बोले थे- जो खुद आक्रमण करता रहा हो, उसे घेरने का प्रयास ना करें कोई

इसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात के बाद विधानसभा में कहा था कि वे रुटिन में मिले थे। मुझे किसी को सफाई देने की जरुरत नहीं है। एसीबी कोई कार्रवाई करती है तो मुख्यमंत्री और सरकार की इच्छा से ही करती है। एसीबी हमारे अंडर में है। हम एसीबी के अंडर में नहीं है। मेरी मां ने मेरा नाम प्रताप रखा है। मुझे लड़ना भी आता है और मरना भी आता है। बीजेपी को इस मामले की बजाए अपनी पार्टी को संभालना चाहिए। राजनीति में आक्रमण से बड़ा कोई हथियार नहीं है। जो खुद आक्रमण करता रहा हो। उसे घेरने का प्रयास ना करें।