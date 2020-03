Dainik Bhaskar Mar 11, 2020, 04:19 PM IST

जयपुर. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा से जुड़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा- आज यदि राजमाता हमारे बीच होतीं तो आपके इस निर्णय पर जरूर गर्व करती। ज्योतिरादित्य ने राजमाता द्वारा विरासत में मिले उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए देशहित में यह फैसला लिया है, जिसका मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही तौर पर स्वागत करती हूं।

वसुंधरा राजे का ट्वीट

If Rajmata Sahab was here today, she would be elated to see you put the #NationFirst . I admire your strength of character and courage. It’s good to be on the same team. Welcome to the BJP. @JM_Scindia pic.twitter.com/O1BU80R5By

यह हमारा नुकसान, दूसरे पक्ष का लाभ: विश्वेंद्र सिंह

राजस्थान सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह बोले कि यह देखकर दुख होता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ें। ये हमारा नुकसान, जिससे दूसरे पक्ष को लाभ होगा। मैं उनके पिता को अच्छी तरह से जानता था, जो मुझे नदबई विधानसभा से अपना पहला कांग्रेस का टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। मैं सिंधिया जूनियर साहब को उनके नए प्रयास के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

विश्वेंद्र सिंह का ट्वीट

It is sad to see @JM_Scindia Ji move on from the congress party. Our loss, will be another party’s gain. I knew his father well, who was instrumental in getting me my first congress ticket from #Nadbai Vidhan Sabha. I wish Scindia Jr. Sahib the very best for his new endeavour 1/2