फ्रांस में इस वर्ष 138 महिला लिव इन पार्टनर की हत्या

यूरोपियन यूनियन के देशों में महिलाओं की उनके प्रेमी या पार्टनर द्वारा हत्या के मामले में फ्रांस और जर्मनी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। फ्रांस में इस वर्ष अब तक ऐसी 138 हत्याएं हो चुकी हैं। वहां घरेलू हिंसा के मामलों को हल्के तौर पर लिया जाता है। कुछ यूरोपीय देशों से तुलना के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फ्रांस में 2017 में 107 महिलाओं की हत्या कर दी गई। दो साल पहले यह संख्या 92 थी। जर्मनी तो और आगे था। वहां 2017 में ऐसी 153 वारदातें हुईं। ब्रिटेन (75) और इटली (56) की स्थिति इनसे ठीक है। फ्रांस में हर वर्ष होने वाली हत्याओं में इस तरह की हत्याओं का प्रतिशत दस है। ऐसी हत्याओं को जुनून या आवेश का अपराध मानते हैं।नवंबर के अंतिम सप्ताह में पेरिस और अन्य शहरों में हजारों लोगों ने इन हत्याओं के खिलाफ प्रदर्शन किए। फ्रांस में लंबे समय तक इन अपराधों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। सरकार अब इस मसले को देश की सामूहिक विफलता मानती है। हालांकि, फ्रांसीसी महिलाओं को 1944 में वोट देने का अधिकार मिला लेकिन उसके बाद महिलाओं के अधिकारों पर काफी काम हो चुका है। सरकार ने अभी हाल में कंपनियों के बोर्ड और निर्वाचित पदों पर महिलाओं को अधिक जगह देने का विधेयक पारित किया है।मीटू आंदोलन के बाद फ्रांस में यौन प्रताड़ना और अन्य अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लेकिन, जब घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों की बाद आती है तो देश में तेजी से कार्रवाई नहीं होती है।एक्टिविस्टों के अभियान और समानता मंत्रालय की मंत्री मर्लीन स्किपा के जोर देने पर सरकार ने घरेलू हिंसा पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री एडुआर्डो फिलिपे ने कहा, इस चर्चा से फ्रांस में समस्या के प्रति बेरुखी की पोल खुली है। न्याय मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है, पूर्व में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं में से एक तिहाई की हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सरकारी सिस्टम के काम न करने का पता एक इमर्जेंसी हेल्पलाइन पर अज्ञात कॉल कर लगाया था।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com