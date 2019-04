बढ़ती गर्मी फसलों को तबाह करेगी, उनमें बीमारियां फैलाएगी

कॉर्बन डाई ऑक्साइड के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के साथ कई समस्याएं हैं लेकिन धरती के न बहुत ठंडे और न बहुत गर्म इलाकों (टेम्परेट जोन्स) में रहने वाले किसान इसका स्वागत कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में भारत, चीन, जापान, आस्ट्रेलिया और एशिया, यूरोप, अफ्रीका के कई देश आते हैं। अधिक कॉर्बन डाई ऑक्साइड से ज्यादा उपज होती है। नरम मौसम के कारण फसल पकने में अधिक समय लगता है। हालांकि, इन फायदों के साथ फसलों के मुरझाने और खराब होने के खतरे सामने आने लगे हैं।भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि जलवायु और वातावरण में परिवर्तन का फसलों की बीमारियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा। लेकिन, ऐसे परिवर्तनों से पौधों में होने वाले कुछ इन्फेक्शन सभी जलवायु क्षेत्रों में फैल जाएंगे। निश्चित रूप से यह विनाशकारी होगा। सदियों से अधिकतर कीमती फसलों की चुनिंदा ब्रीडिंग ने उनकी जैविक संरचना (जीनोम) में परिवर्तन किया है। वर्तमान परिस्थितियों में वे तेजी से पनपती हैं लेकिन जो जेनेटिक परिवर्तन उनके लिए आज उपयोगी नहीं हैं, वे भी कर दिए गए हैं। यह पैदावार के लिए तो अच्छा है लेकिन बदलाव का मुकाबला करने के लिए खराब है। जेनेटिक परिवर्तन से बेहतर बनाई गई फसल को मामूली या कोई अज्ञात बीमारी अचानक तबाह कर सकती है। अमेरिका में पहले ही ऐसा हो रहा है जहां एक रहस्यमय रोगाणु एपल के पेड़ों को खत्म कर रहा है। भारत में सर्दी कम पड़ने के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई है।फसलों की नई बीमारियों से पश्चिमी देशों में भुखमरी की आशंका नहीं है। लेकिन, अनाज की बढ़ती कीमतों से दुनिया में कुपोषण बढ़ेगा। वैसे, नई बीमारियों के खतरों से निपटने के समाधान मौजूद हैं। सभी फसलों के जंगली रिश्तेदार होते हैं। वे खेती के लिए अनुकूल नहीं हैं पर उनमें ज्यादा जेनेटिक विविधता रहती है। इन जंगली पौधों के जीन भविष्य के रोगाणुओं का मुकाबला कर सकते हैं। एग्रो कंपनियां इस मामले में मदद कर सकती हैं लेकिन, वे इसे सरकारों की जिम्मेदारी समझती हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 