कोटा, अजमेर, झालावाड़-बारां और भीलवाड़ा में भाजपा मजबूत, टोंक-स. माधोपुर में कांग्रेस हावी

कोटा संभाग में कोटा-बूंदी और झालावाड़-बारां दो लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें कोटा में एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है पर इस चुनाव में मोदी और राष्ट्रवाद हावी दिखते हैं। वहीं, झालावाड़ वसुधंरा का गढ़ है। कांग्रेस के प्रमोद शर्मा के लिए इसमें सेंध लगाना बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को भितरघात का भी डर सता रहा है।कोटा : ओम बिरला Vs रामनारायणजमीनी हकीकत : स्थानीय मुद्दों और विकास की ज्यादा बात नहीं हो रही है। भाजपा के ओम बिरला प्रचार के दौरान मोदी व राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस के रामनारायण मीणा कोशिश कर रहे हैं कि यह किसान के बेटे और साहूकार के बीच का चुनाव बन जाए।किसका पलड़ा भारी : कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंजमंडी, बूंदी व केपाटन में भाजपा मजबूत दिख रही है। कांग्रेस कोटा उत्तर, पीपल्दा और सांगोद में दमदार नजर आती है। तीन पूर्व विधायक बिरला के खिलाफ हैं, देखना होगा कि वोटों पर कितना असर डालेंगे।जीत का फॉर्मूला : एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि वोटर काे बूथ तक लाना हमारी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। यदि हम बूथ बेहतर ढंग से मैनेज कर पाए तो रोचक मुकाबला होगा।भवानीमंडी : इधर मप्र उधर राजस्थान।झालावाड़-बारां : दुष्यंत Vs प्रमोदजमीनी हकीकत : एक बात तो स्पष्ट है कि मतदाता विकास को लेकर संतुष्ट हैं। झालावाड़ जिला वसुंधरा का गढ़ है, तो बारां में प्रमोद जैन भाया का दबदबा है। मगर कांग्रेस ने इस बार झालावाड़ के युवा चेहरे प्रमोद शर्मा को उतारते हुए चौंकाने वाला निर्णय लिया है।किसका पलड़ा भारी : झालरापाटन, डग, मनोहरथाना, खानपुर और छबड़ा में भाजपा मजबूत दिख रही है। अंता में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। बारां-अटरू और किशनगंज में करीबी मुकाबला नजर आ रहा है। कस्बाई वोटर आैर सहरिया मतदाताओं पर नजर रहेगी।जीत का फॉर्मूला : झालावाड़ में तो भाजपा को एकतरफा बढ़त दिख रही है। बारां में प्रमोद जैन का काफी असर है, प्रमोद शर्मा को इसका फायदा मिलेगा। अगर कांग्रेस भितरघात से निपटकर एकजुट हो जाए तो टक्कर दे सकती है।अजमेर संभाग में यूं तो कुल 4 सीटें हैं, लेकिन नागौर में मतदान 6 मई को है। ऐसे में भास्कर ने अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक-सवाई माधोपुर में सियासी ऊंट किस करवट बैठ सकता है, ये जानने की कोशिश की। क्योंकि यहां 29 अप्रैल को वोटिंग है। अजमेर व भीलवाड़ा में जहां भाजपा मजबूत दिख रही है, वहीं टोंक में कांग्रेस भारी है।अजमेर : भागीरथ Vs रिजुजमीनी हकीकत : प्रचार की दौड़ में दस दिन पिछड़ने के बाद कांग्रेस के रिजु ने आर्थिक संसाधनों के बूते माहौल को गरमाहट दे दी है। भागीरथ चौधरी स्थानीय होने के साथ-साथ भाजपा के मजबूत संगठन का भरपूर फायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं।किसका पलड़ा भारी : जातीय समीकरणों में रिजु झुनझुनवाला से भागीरथ ज्यादा मजबूत हैं। अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, उत्तर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, दूदू और केकड़ी में फिलहाल भाजपा मजबूत स्थिति में दिख रही है।जीत का फॉर्मूला : एससी-एसटी, मुस्लिम और राजपूत वोटरों को जो अपने पक्ष में कर पाया, वही इस मुकाबले में जीत सकता है। एंटी जाट वोटों का ध्रुवीकरण भी खेल बदल सकता है।अजमेर के दोनों प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी एक साथ।भीलवाड़ा : सुभाष Vs रामपालजमीनी हकीकत : यहां पहले दिन से मोदी फैक्टर व आरएसएस का प्रभाव है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए सीएम अशोक गहलोत जिले में तीन मीटिंग कर चुके हैं और सीपी जोशी भी सक्रिय हैं। इससे पिछले 10 दिन में माहौल बदला है।किसका पलड़ा भारी : भीलवाड़ा शहर, आसींद, शाहपुरा, मांडलगढ़ जहाजपुर में भाजपा प्रभावी दिख रही। जबकि सहाड़ा, मांडल व हिंडोली में कांग्रेस टक्कर दे सकती है। भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद भीलवाड़ा शहर और शाहपुरा से है।जीत का फॉर्मूला : भाजपा के पास परंपरागत ब्राह्मण वोट बैंक है, पर कांग्रेस से ब्राह्मण प्रत्याशी की तरफ ध्रुवीकरण हुआ तो टक्कर कड़ी हो सकती है। आसींद, मांडल, जहाजपुर, हिंडौली गुर्जर बहुल हैं।टोंक : सुखबीर Vs नमोनारायणजमीनी हकीकत : टोंक-सवाई माधोपुर से मौजूदा सांसद व भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के सामने नमोनारायण मीणा का नाम तय होने के साथ ही कांग्रेस इस सीट पर बढ़त में है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिली थी।किसका पलड़ा भारी : मालपुरा और खंडार में भाजपा मजबूत दिख रही है। जबकि टोंक और गंगापुर में बराबरी का मुकाबला नजर आ रहा है। निवाई, देवली-उनियारा, सवाई माधोपुर और बामनवास में कांग्रेस बढ़त की ओर है।जीत का फॉर्मूला : मीणा, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण नजर आ रहा है जो नमोनारायण मीणा को तीसरी बार संसद में भेज सकता है। भाजपा गुर्जर और सवर्ण वोटों के भरोसे है।