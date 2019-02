दादी मां के नुस्खे से दुनिया में अवसाद का इलाज

जिम्बाबवे में अवसाद को कुफुंगिसिसा (बहुत अधिक सोचना।) कहते हैं। कई अन्य गरीब देशों के समान जिम्बाबवे में भी मानसिक बीमारियों के पीड़ितों के इलाज की सुविधा नहीं है। एक करोड़ 65 लाख की आबादी के देश में 12 प्रशिक्षित मनोचिकित्सक हैं।इनमें से एक डॉ. डिक्सन चिबांडा ने इस स्थिति को बेहतर बनाने का निश्चय किया है। उनकी एक युवा मरीज ने पेड़ पर लटककर जान दे दी थी। उसके पास जांच कराने के लिए पैसे नहीं थे। इस घटना से द्रवित डॉ. चिबांडा ने 2007 में लोगों के बीच इलाज करने वालों का एक सिस्टम खड़ा करने का मिशन हाथ में लिया। वे बताते हैं, मुझे ख्याल आया कि अफ्रीका में दादी मां इस मामले में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं।चिबांडा की संस्था फ्रेंडशिप बेन्च सैकड़ों बुजुर्ग महिलाओं को परेशानियों के हल खोजने की ट्रेनिंग देती है। मरीजों से बातचीत लकड़ी की बेन्चों पर बैठकर होती है। इन्हें फ्रेंडशिप बेन्च नाम दिया गया है। चिबांडा कहते हैं, दादी मां देखभाल के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं क्योंकि वे पीड़ितों की बात सुनकर उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं। समुदाय के अन्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। 2016 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में इस अनूठे तरीके के फायदे बताए गए हैं।चिबांडा का तरीका चार अफ्रीकी देशों में लोकप्रिय हो चुका है बल्कि उसने न्यूयॉर्क शहर में दस्तक दे दी है। वे जनवरी में एक फ्रेंडशिप बेन्च दावोस,स्विटजरलैंड लेकर गए थे ताकि दुनियाभर में फैल रही अवसाद की समस्या का कोई हल निकालने की सरल थैरेपी लोगों को बताई जा सके।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।