धूप से खत्म हो सकते हैं एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया

न्यू डेल्ही मेटालो-बीटा-लैक्टैमेस एक जीवाणु एंजाइम है जो लोगों के लिए गंभीर खतरा बन रहा है, क्योंकि दुनिया भर के डॉक्टर बैक्टीरिया के खतरनाक संक्रमण के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में जिन एंटीबायोटिक दवाओं- कार्बापेनेम और बीटा-लैक्टम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये बेअसर कर देते हैं। इतना ही नहीं यह सूरज की रोशनी के खिलाफ भी ढाल का काम करते हैं।दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जगहों पर सूरज की रोशनी सबसे अच्छी किटाणु नाशक है, यह कोई कहावत भर नहीं है। कई जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर को खुली धूप में छोड़कर ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे अल्ट्रा वायलेट किरणें डीएनए जैसे जटिल अणुओं को तोड़ देती है, जो बैक्टीरिया को बनाए रखते हैंं। धूप से बेअसर रहने वाला बैक्टीरिया बीमारी फैला सकता है या अपने जीन किसी दूसरे में पहुंचा सकता है।ऐसा ही एक बैक्टीरिया 2015 में सऊदी अरब के ट्रीटमेंट प्लांट में पाया गया था। यह ई कोलाई (जो आम तौर पर बिना कोई नुकसान पहुंचाए मानव शरीर में रहता है) नाम के बैक्टीरिया का तत्व था। वास्तव में यह न्यू डेल्डी मेटालो-बीटा-लैक्टेमस के कब्जे में था। थुवाल में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पेइंग हांग अपनी खोज के बाद इस बग पर काम कर रही हैं और सोचती हैं कि सूरज की रोशनी इस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से निपटने के लिए एक तरीका हो सकती है। एनवायरनमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने और सहयोगियों ने पाया कि फेजेस (बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस) इस रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं।डॉ हांग को उनके पहले के काम से पता चला कि सूरज की रोशनी कुछ बग की जीन की गतिविधियों को बढ़ा देती है और दूसरों को दबा देती है। हांग और उनके सहयोगियों ने सऊदी में सीवेज वाटर प्लांट से स्वाभाविक रूप से होने वाले फेजेस इकट्ठा किए। उन्हें सात तरह के ई. कोलाई मिले, जिन पर फेजेस को फैलाया गया तो उन्होंने आसानी से उन्हें खत्म कर दिया। संभावित शिकार के रूप में बैक्टीरिया रखे गए तो उसने उन पर हमला कर दिया। वे धूप भी झेल सकते थे। लेकिन बैक्टीरिया ने दो घंटों के भीतर खत्म होना शुरू कर दिया। बिना फेजेस के वे चार घंटे से अधिक समय तक जीवित रहे।अपशिष्ट जल संयंत्रों में बैक्टीरिया पर हमला करने के लिए फेजेस का इस्तेमाल करना कोई नया विचार नहीं है। कई प्रजातियां प्लांट्स में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों पर बैक्टीरिया पैदा कर देती थीं। डॉ हांग की यह खोज सऊदी अरब में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। वो भी तब जब वहां पानी एक बहुमूल्य वस्तु है जबकि सूरज की रोशनी प्रचुर मात्रा में और मुफ्त उपलब्ध है।© 2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com