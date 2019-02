Dainik Bhaskar Feb 15, 2019, 10:24 AM IST

सीबीएससी ने वेबसाइट पर लिखा रोचक पत्र

जोधपुर. एग्जाम जीवन की सफलता या असफलता के मापक नहीं, ये तो आपके भीतर छिपी संभावनाओं और काबिलियत का पता लगाने में मदद करने वाले टूल हैं। परीक्षा में आए अंक भविष्य में आपको याद तक नहीं रहेंगे। जबकि आपके द्वारा की मेहनत, खुद की काबिलियत को जानने का प्रयास और कुछ सीखने की यात्रा हमेशा आपको प्रेरित करती रहेंगी। सीख के ये शब्द किसी पिता ने नहीं, बल्कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीबीएसई) ने बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चों को लिखे एक पत्र में कहे हैं।

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पेपर देने जा रहे बच्चों के लिए पहली बार कोई पत्र लिखा है। आठ पैराग्राफ में लिखे इस पत्र में सिर्फ एक बार मार्क्स शब्द का इस्तेमाल किया है। बोर्ड ने टेक्नोलाॅजी से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने की कोशिश की है।



स्कूलिंग जिंदगी का बेहतरीन समय

स्कूलिंग जिंदगी का बेहतरीन समय होता है, इस दौरान आपकी हार्ड डिस्क में बहुत स्पेस होता है। आपके दिमाग का वेब ब्राउजर जिज्ञासा, कड़ी मेहनत और नॉलेज की भूख से प्रेरित होकर काम करता है। आप में बहुत सी याेग्यताएं और विशेषताएं डाउनलोड होती रहती हैं। स्कूल में वे मैसेंजर्स (मेंटर्स) होते हैं जो स्पाम को पहचानने में मदद करते हैं। तैयारी के दौरान आप सभी डिस्ट्रैक्शन को फायरवॉल करते हुए सिर्फ पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इस वक्त आपके मन में खुद और अन्य लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने का भय रहता है। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वास्तव में अपनी जिंदगी के उद्देश्य को बुन रहे होते हैं। हम कामना करते हैं कि आपका जीवन जिज्ञासा, रचनात्मकता और नॉलेज से सुसज्जित हो। आप सभी अपने आप में खास हैं, इसलिए Face your Books & Insta your studies. you were born to be awesome and not to be Perfect! ऑल द बेस्ट #studentunstoppables