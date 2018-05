‘आपका बेटा बेल पर है, फिर भी अंडरवर्ल्ड के साथ बातें करता है। पिछली 12 फिल्में फ्लॉप हैं, इनशॉर्ट फिनिश्ड...।’ ‘संजू’ के ट्रेलर में एक अखबार से जुड़ा व्यक्ति जब सुनील दत्त (परेश रावल) से यह बात कहता है, तो उनका जवाब होता है... ‘मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है, जो लौट कर वापस नहीं आ सकता।’पूरे ट्रेलर में असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। कैसे एक बाप अपने टूट चुके, हारते जा रहे बेटे को हर मैदान फतेह करने के लिए फिर से खड़ा करता है, यही इस फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा होगा। बाप-बेटे के रिश्ते और दोस्ती पर बुनी गई इस कहानी को खूबसूरती से बयां किया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। ट्रेलर में सुखविंदर की आवाज में सुनाई दिया गाना ‘कर हर मैदान फतेह ओ बंदेया’ जान भरता है।मुंबई में हुए ‘संजू’ के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर लगभग पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी, सिवाय रियल संजय दत्त के। पिछली बार जब टीजर रिलीज किया गया था तब भी संजय दत्त मौजूद नहीं थे। इस ट्रेलर से कई खुलासे हुए हैं। इसमें संजय दत्त (रणबीर कपूर) को ड्रग एडिक्ट, शराबी आैर लगभग 350 गर्लफ्रेंड्स का बॉयफ्रेंड बताया गया है। उनकी खुले आसमां के नीचे बीती अय्याशी भरी जिंदगी आैर जेल में कटी जिंदगी को भी दिखाया गया है। इतना ही नहीं अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने वाले संजू को अवैध रूप से हथियार रखने का दोषी आैर मुंबई में हुए बम ब्लास्ट का जिम्मेदार ठहराते हुए भी दिखाया गया है। ...जबकि एक सीन में संजू यह कहते हुए भी दिखाई देते हैं, ‘मुझे कुछ नहीं पता था बम ब्लास्ट के बारे में’ पीछे से आवाज आती है, ‘कोर्ट में बोलना मुझे सब पता था।’ संजय बोलते हैं, ‘पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा’। ...‘वो तो अब बोल रहा है।’ आैर अंत में संजय कहते हैं......I am not a terrorist‘संजय जैसा दिखने के लिए रणबीर को प्रोस्थेटिक मेकअप करना पड़ता था। शूट सुबह सात बजे होता था आैर रणबीर रात को तीन बजे सेट पर पहुंच जाते थे। 6 बजे जब हम पहुंचते थे तो देखते थे कि रणबीर पिछले 4 घंटे से मेकअप करवा रहे हैं। मेकअप पर लगभग 5 पांच घंटे का वक्त लगता था। संजय की कहानी सुनने को बाद मुझे महसूस हुआ था कि जिंदगी तो संजय ने ही जी है, हमने तो जी ही नहीं है। उनकी कहानी पर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। -राजकुमार हिरानी‘इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिलेगा।मैं बेवड़ा हूं। ड्रग एडिक्ट हूं। सब हूं लेकिन टेररिस्ट नहीं हूं।’फिल्म में संजय दत्त का एक डायलॉगNargisAnushka (as biographer)विक्की कौशल संजय दत्त के एक गुजराती फ्रेंड के किरदार में हैं।Paresh (Sanju's friend)सोनम कपूर संजय की 308 गर्लफ्रेंड्स में से किसी एक गर्लफ्रेंड के किरदार में हैं, जिस बारे में फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।Aditi Seiya as priya duttSunil duttफिल्म में अनुष्का शर्मा एक बायोग्राफर के किरदार में हैं, जो संजय से उनकी बायोग्राफी लिखने को लेकर मुलाकात करती हैं। संजय उन्हें बताते हैं..., ‘मुझे 308 गर्लफ्रेंड्स तक तो याद है, चलो आप सेफ्टी के लिए 350 तक लिखलो।Manyata Duttपहली बार संजय ने पिता सुनील दत्त से नाराज होकर ड्रग्स ली थी, दूसरी बार जब मां नरगिस बीमार थीं आैर तीसरी बार तक उन्हें लत लग चुकी थी।साउथ की एक्ट्रेस अदिति ने फिल्म में प्रिया दत्त का किरदार निभाया है। अदिति साउथ की नेनिन्ते (2008)आैर वेदम(2010) में नजर आ चुकी हैं।दीया मिर्जा मान्यता दत्त के किरदार में ऐसी नजर आएंगी।Sonam(Sanju's Girlfriend)