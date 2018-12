Deep-veer : grand wedding reception

अनुष्का शर्मा डिजाइनर फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक गाउन में पहुंचीं।मुंबई में शनिवार देर रात तक चले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के तीसरे वेडिंग रिसेप्शन में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा, सैफ अली खान और करीना कपूर समेत कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज नजर आए। अमिताभ बच्चन भी परिवार के साथ पहुंचे। रणवीर-दीपिका ने पार्टी में जाने से पहले एक फोटोशूट भी करवाया।जैकलीन फर्नांडीज फैशन डिजाइनर तरुण तहिलियानी की साड़ी में नजर आईं। उन्होंने शीर ब्लाउज पहना हुआ था।Shahrukh Khan(L to R) Shweta, Jaya, Aishwarya and Amitabh Bachchanजमकर नाचे शाहरुख और अमिताभ बच्चनपार्टी में रणवीर और दीपिका ने मेहमानों के साथ जमकर एंजॉय किया। शाहरुख खान ने ‘छैंया-छैंया’ और अमिताभ बच्चन ने ‘जुम्मा-जुम्मा’ पर डांस किया। दोनों के डांस के वीडियाे भी वायरल हैं।Saif Ali Khan withKareena KapoorShatrughan Sinha with DaughterSonakshi and wife PoonamFarhan Akhtar withShibani Dandekar