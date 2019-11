‘कल हो ना हो’ के 16 साल और ‘इश्क’ के 22 साल हुए पूरे

गुरुवार को बाॅलीवुड की दो बड़ी फिल्मों के लिए बड़ा ही खास दिन था। एक ओर जहां फिल्म ‘कल हो ना हो’ को रिलीज के 16 साल पूरे हुए वहीं फिल्म ‘इश्क’ ने अपने 22 साल पूरे किए। दिन भर दोनों चर्चा में रहीं...करण को हमेशा रहा ‘कल हो ना हो’ डायरेक्ट नहीं करने का मलाल2003 में रिलीज हुई फिल्म ‘कल हो ना हो’ के 16 साल पूरे होने पर करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, ‘A love of a lifetime within a heartbeat! A film very close to my heart completes 16 years!’ करण की यह फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी। इसमें शाहरुख खान, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी भी नजर आईं थी। जानिए फिल्म से जुड़े कई किस्से...Âफिल्म में प्रीति जिंटा नैना के लिए पहली पसंद नहीं थी। यह रोल पहले करीना कपूर को ऑफर किया गया था लेकिन वे इसके लिए ज्यादा फीस मांग रही थीं।Âशूटिंग शुरू होने के चार दिनों बाद ही शाहरुख एक मेजर सर्जरी से गुजरे थे। उन्होंने करण से कहा ‘मैं यह फिल्म नहीं कर पाऊंगा।’ बहरहाल छह माह के गैप के बाद शूटिंग शुरू हुई।Âइस फिल्म के रिलीज होने के कुछ महीनों बाद ही करण के पिता यश जौहर का निधन हुआ था।Âफिल्म के टाइटल सॉन्ग की धुन को शंकर, एहसान, लॉय की तिकड़ी वाले लॉय ने कंपोज किया था। इसे उन्होंने डायरेक्टर निखिल आडवाणी के साथ पुणे स्थित जर्मन बेकरी में बैठकर बनाया था।करिश्मा-माधुरी ने ही नहीं, अमिताभ ने भी किया था ‘इश्क’ को इंकार1997 में आई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म ‘इश्क’ में अजय देवगन और काजोल के साथ आमिर और काजोल की जोड़ी नजर आई थी। इसके 22 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को अजय ने काजोल को टैग कर सोशल मीडिया पर लिखा, ‘नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तूने।’ तो काजोल ने इसके जवाब में यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘तुम्हारी नींद चुरा के, देखो मैं कितने चैन से सोई हूं।’ जानिए फिल्म से जुड़ी कई कहानियां...Âमेकर्स ने इस फिल्म की कहानी को करिश्मा कपूर और माधुरी दीक्षित को ध्यान मेंे रखते हुए लिखा था।Âमाधुरी वो डेट्स नहीं दे पाईं जो इंद्र कुमार चाहते थे इसलिए उन्हें को फिल्म से अलग होना पड़ा।Âवहीं करिश्मा कपूर ने यह फिल्म करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वे अजय देवगन के अपोजिट काम नहीं करना चाहती थीं।Âइसके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन को भी कास्ट किया गया था। उनके लिए एक खास रोल भी गढ़ा गया पर अमिताभ ने भी यह फिल्म करने से इनकार कर दिया।Â1997 में कमाई के मामले में ‘दिल तो पागल है’ और ‘बॉर्डर’ के बाद ‘इश्क’ का ही नंबर था।