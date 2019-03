दास्तानगोई और डांस की जुगलबंदी

चंडीगढ़| डांस महज एक आर्ट फॉर्म नहीं है। यह जरिया है अपने अंतरमन से जोड़ने का। डांस और स्टोरी टेलिंग की ऐसी ही जुगलबंदी मिली शहर में। मौका बना दास्तानगोई का। त्रिवेणी संगीत सभा ने शृंगार में खास कंसर्ट रखा। यह रहा डांस, भरतनाट्यम और दास्तानगोई के रूप में। जहां दो परफॉर्मेंस हुई। पहले, दास्तानगोई आर्टिस्ट वेलेंटिना त्रिवेदी और अस्करी नकवी ने क्लासिकल नॉवेल पर आधारित कहानी को परफॉर्म किया। दूसरे एक्ट में दास्तानगोई को डांस परफॉर्मेंस की जुगलबंदी के साथ लता सुरेंद्र ने पेश किया। क्लासिकल लिट्रेचर को डांस से व्यक्त करते हुए फोक कहानी को जीया। इस दौरान नामचीन शख्सियतें इसका हिस्सा बने अौर उनका मीटअप सेशन भी हुआ। इनपुट: मधुप यादवLata SurendraChandrika Budhiraja and Neeta SoodDastangoi Artist Askari Naqvi and Valentina TrivediPoonam Singh, Pammi Sodhiand Simran GhosalDr. Pramjit Dhanoa and Brig Gajinder Singh PallMannat KaurMano Singh, Anjali, Lata Surendra and Nandita Puri DhanoaGuneet SinghRaj Singh, Shobha Koser, Mrs. & Mr. Yogender Dewan and Suchita MitraPrimila Puri and Surinder Pal Kaur