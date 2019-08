लोगों को हक है कि वे मुझे निधि से कम्पेयर करें क्योंेकि वे इस शो को वक्त देते हैं: पलक सिधवानी

टीवी शो "तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में इन दिनों किरदारों को लेकर खूब उठा पटक चल रही है। ऑडियंस लंबे समय से दयाबेन यानि दिशा वकानी के कमबैक का इंतजार कर रही है और इसी बीच, शो में आत्माराम भिड़े की बेटी सोनू का किरदार निभाने वाली निधि भानुशाली भी पढ़ाई के चलते इस सीरियल को छोड़ कर चली गई हैं। शो के मेकर्स ने अब उनकी जगह पलक सिधवानी को सोनू के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया है। पलक से हुई बातचीत...भास्कर नेटवर्क। मुंबईक भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कॅरिअर की शुरुआत में ही इतना बड़ा रोल मिल जाएगामुझे अब भी लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं "तारक मेहता' में सोनू का किरदार निभा रही हूं। यह मेरे कॅरिअर के लिए बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा शो अपने कॅरिअर की शुरूआती में ही मिल जाएगा। तीन साल पहले ही मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। उस वक्त मैं छोटे-मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट किया करती थी। बीएमएम की पढ़ाई के दौरान, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती थी। इसके साथ ही ऑडिशंस भी देती थी सीरियल और वेब सीरीज के लिए। हर एक्टर की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी की किसी नामचीन शो के साथ मेरा नाम जुड़े। ये ख्वाहिश कॉलेज खत्म होने के चार महीने बाद ही पूरी हो जाएंगी, ये कभी सोचा नहीं था।Âतकरीबन दो महीने तक चला प्रोसेस और आखिरकार मुझे ही मिला शोइन चार महीनों में मैंने तकरीबन 30-40 ऑडिशंस दिए थे। इस दौरान जब मुझे असित सर की टीम से कॉल आया तब बहुत उम्मीद लगाई थी। इस शो के लिए भी मुझे हर प्रोसेस से गुजरना पड़ा - ऑडिशन से लेकर लुक टेस्ट तक, मॉक शूट से लेकर पर्सनल मीटिंग तक, तकरीबन 2 महीने तक ये प्रोसेस चला और आखिरकार मुझे ये शो मिला। इस दौरान, हर दिन डर तो रहता था की कहीं ये किरदार किसी और के झोली में ना गिर जाए।उम्मीद है अपने पैरेंट्स की उमीदों पर खरी उतरूंगीमेरे पेरेंट्स इस शो के बहुत बड़े फैन हैं। जबसे यह शो शुरू हुआ है तब से उन्होंने एक एपिसोड भी मिस नहीं किया हैं। उनके लिए उनकी बेटी को ये शो मिलना बहुत बड़ी बात है। उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं भी यह शो देखा करती थी। जब भी टाइम मिलता था तब यह शो देखती थी और अब अपने आपको इस शो का हिस्सा बनता देख बहुत ही खुशी हो रही हैं। उम्मीद करती हूं अपने मां-बाप की उमीदों पर खरी उतरूंगी।A Still from the show पलक ने इससे पहले एक वेब सीरीज "होस्टेजेस' की है, जिसमें वे मेनका का किरदार निभा चुकी हैं। सीरीज में उनका किरदार पांच एपिसोड्स में दिखाया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक शार्ट फिल्म "द बार' में भी काम किया है। वेब सीरीज और शार्ट फिल्म के अलावा वे कई टीवी एड का भी हिस्सा रह चुकी हैं।मुझे पता हैं कि लोग मुझे पिछली सोनू यानी कि निधि भानुशाली से कम्पेयर करेंगे। मैं हर तरह के कम्पैरिजन के लिए तैयार हूं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि लोगों को हक हैं मुझे निधि से कम्पेयर करने के लिए क्योंकि वे अपना इतना वक्त इस शो को देते हैं। उम्मीदें तो जरूर होंगी लोगों को मुझसे। इन सब के दौरान मैं बस इतना कर सकती हूं कि अपना बेस्ट दूं। ईमानदारी से अपना किरदार निभाऊं और उसके बाद सब लोगों पर छोड़ दूं। मेरे हाथ में सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना है। मैंने शो मेंे निधि के बिहेवियर से कुछ भी नहीं लिया है। हां सोनू भिड़े के किरदार को अच्छे से देखा और उसी तरह निभाने की पूरी कोशिश है।