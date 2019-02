एप पर एक क्लिक करने पर पुलिस गूगल मैप देखकर मौके पर पहुंचेगी

भास्कर न्यूज | मदनगंज-किशनगढ़मुसीबत में फंसने पर पुलिस के राजकॉप सिटीजन एप पर एक क्लिक करने पर पुलिस आैर परिचित खुद गूगल मैप देखकर घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके लिए एससीआरबी द्वारा राजकॉप सिटीजन एप को अपडेट करके अलग-अलग ऑप्शन बनाए गए है। एप में ऐसे ऑप्शन तैयार किए गए है, जिनका उपयोग करने पर आमजन को पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।जानकारी के अनुसार राजकॉप सिटीजन एप का उपयोग करने से पहले लोगों को एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। एसएसआे आईडी बनाने के बाद लोगों को मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर पर राजकॉप सिटीजन एप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद में एसएसओ आईडी डालने के बाद एप एक्टिवेट हो जाएगा और मुसीबत में फंसने पर एप के एसओएस इमरजेंसी आॅप्शन पर आमजन द्वारा एक क्लिक करने पर पुलिस कंट्रोल रूम और पांच परिचितों के पास एक साथ मोबाइल पर आई एम डेंजर, नीड योर हेल्प (i am danger, need your help) का मैसेज पहुंच जाएगा। एप की खास बात यह है कि यह मैसेज पीड़ित की फेसबुक आईडी पर भी अपने आप पोस्ट हो जाएगा।मैसेज के साथ एक लिंक भी जाएगा। ऐसे में लिंक पर क्लिक करने पर पुलिस व परिचितों को संबंधित व्यक्ति की गुगल मैप पर लोकेशन मिल जाएगी। मैप लोकेशन के आधार पर पुलिस व परिचित घटनास्थल पर पहुंच सकेंगे।एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि एप में एसओएस सैटिंग का ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक फार्मेट खुलेगा। उसमें पांच मोबाइल नंबर और फेसबुक आईडी सेव करनी पड़ेगी।1. राजकॉप एप पर शिकायत दर्ज कराने का भी ऑप्शन होगा। इससे आमजन को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेगा। पुलिस परिवादी से खुद संपर्क करेगी।2. राजकॉप एप पर एफआईआर डिटेल का ऑप्शन है। उस पर क्लिक करने पर थाने में दर्ज होने वाली एफआईआर को देखा जा सकेगा और उसका प्रिंट ले सकेंगे।3. राजकॉप एप के रिपोर्ट क्राइम ऑप्शन पर क्लिक करके क्राइम की सूचना व फोटो मैसेज कर सकेंगे, ताकि पुलिस हालात देखकर तत्काल मौके पर पहुंचे।4. वेरिफिकेशन ऑप्शन पर किरायेदार व नौकर का सत्यापन होगा।5. एप में हेल्पलाइन नंबर, फाइंड पुलिस स्टेशन और विमन सेफ्टी के ऑप्शन भी हैं। क्लिक करके आमजन पुलिस की मदद ले सकता है।