Dainik Bhaskar Dec 15, 2019, 01:13 PM IST

अहमदाबाद/बूंदी. अभिनेत्री पायल रोहतगी को रविवार को राजस्थान पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे दिवंगत मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद राजस्थान के बूंदी जिले में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पायल के खिलाफ 10 अक्टूबर को पुलिस थाने में आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी।

पायल ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर खुद के गिरफ्तार होने की भी सूचना दी। इसमें उन्होंने कहा, "राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू पर वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार किया। ये वीडियो मैंने गूगल से मिली जानकारी के आधार पर बनाया था। अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता मजाक बन गया है।" पायल ने इस ट्वीट को गृहमंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है।

I am arrested by @PoliceRajasthan for making a video on #MotilalNehru which I made from taking information from @google 😡 Freedom of Speech is a joke 🙏 @PMOIndia @HMOIndia