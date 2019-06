भामाशाहमंडी चुनाव में राठी के सामने सेठिया, कल होंगे चुनाव

कोटा ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी के द्विवार्षिक चुनाव 12 जून काे हाेंगे। इसमें अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सहमंत्री, सहमंत्री (कार्यालय) में सीधी टक्कर है। अध्यक्ष पद पर दाे बार के अध्यक्ष अविनाश राठी अाैर पहली बार चुनाव लड़ रहे विनाेद सेठिया के बीच मुकाबला है। वहीं 10 कार्यकारिणी सदस्यों के भी चुनाव हाेने हैं। इसमें 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। साेमवार काे नाम वापसी का दिन था अाैर एक कार्यकारिणी सदस्य में ही नाम वापसी हुई है। चुनाव अधिकारी एडवाेकेट वीरेंद्र राठाैर ने बताया कि 12 जून काे को सेठ भामाशाह भवन, सेठ भामाशाह मंडी, अनंतपुरा, चुनाव हाेंेगे।चुनाव सुबह 9 से दाेपहर 3 बजे तक हाेंगे अाैर इसमें 362 मतदाता वाेट डालेंगे। उसके बाद गिनती हाेगी। साेमवार काे नामांकन पत्र वापसी का अंतिम दिन था, जिसमें कार्यकारिणी सदस्य उम्मीदवार कुंजबिहारी शर्मा ने अपना नाम वापस लिया। पदाधिकारियों में सभी पदों पर 2-2 प्रत्याशियों के मध्य तथा कार्यकारिणी सदस्य के लिए 15 प्रत्याषियों के मध्य चुनाव होंगे, जिसमें से 10 कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित होंगे।अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अविनाश राठी ने कहा कि वे चुनाव जीते ताे इस बार वे मंडी का विस्तार करवाएंगे अाैर 550 बीघा में मंडी हाेगी। किसानाें, हम्माल अाैर व्यापारियाें के हिताें के लिए कर्रकार का संघर्ष करना। मंडी की अांतरिक व्यवस्थाअाें बिजली,पानी, सफाई अाैर अाॅक्शन की व्यवस्था में सुधार करना। इसके अलावा जिस भी जिंस की मंडी में सरकारी खरीद हाेगी। उसकी अाढ़त दिलाई जाएगी।अविनाश राठीअध्यक्ष पद के उम्मीदर विनाेद सेठिया ने कहा कि वे चुनाव जीते ताे उनकी प्राथमिकता व्यापारियाें के हित में रहेगी। इससे व्यापारियाें काे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हाे। वहीं किसानाें काे उनके जिंस का पूरा मूल्य दिलाना। मंडी के व्यापार काे बढ़ाना तथा यह प्रयास रहेगा कि मंडी के संचालन में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं अाएं।विनाेद सेठियायह प्रत्याशी हैं मैदान मेंअध्यक्ष : अविनाश राठी V/s विनोद कुमार जैन (सेठिया)वरिष्ठ उपाध्यक्ष: विशाल गर्ग V/s दीपक कुमार जैनउपाध्यक्ष : पदम कुमार जैन V/s अशाेक कुमार खंडेलवालमहामंत्री : महेन्द्र कुमार जैन V/s पुरुषोत्तम बल्दवाकोषाध्यक्ष: महेश खंडेलवाल V/s संजय कुमार शर्मासहमंत्री : सत्यनारायण मूंदड़ा V/s कैलाश पोकरासहमंत्री (कार्यालय): सुशील गंभीर V/s गिरिराज झालाकार्यकारिणी सदस्य: अनिल खंडेलवाल, बृजेन्द्र कुमार जगरोटिया, बृजेश कुमार पंचोली, गगन जैन, हरीश कुमार, जगदीश चित्तौड़ा, जगदीशचन्द्र नागर, कमलेश धामाणी, मनोज कटारिया, राजेन्द्र कुमार जैन, राजेन्द्र प्रसाद अटल, रवि प्रकाश, सुनील मेहता, सुनील विजय, विनय बंसल।