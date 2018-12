स्टांप डिजाइन कॉम्पिटिशन 10 से 15 दिसंबर तक

कोटा | डाक विभाग की ओर से गणतंत्र दिवस 2019 के लिए स्टांप डिजाइन कंपीटिशन का आयोजन 10 से 15 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता की थीम अहिंसा परमोधर्म रखा गया है। प्रतियोगिता में किसी भी आयु वर्ग प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में मूल डिजाइन स्वीकार की जाएगी। किसी पिक्चर, पेंटिंग आदि की कॉपी स्वीकार नहीं होंगी। डिजाइन के लिए इंक, वाटर कलर, ऑयल कलर, ड्राइंग पेपर, व्हाइट पेपर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रतिभागियों को प्रविष्टि के पीछे नाम, आयु, जेंडर, राष्ट्रीयता, पूरा पता और मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी की सूचना आवश्यक रूप से लिखनी होगी। प्रविष्टि के साथ यह अंडर टेकिंग the artwork submitted is original and no copyright issues are involved संलग्न करना होगा।