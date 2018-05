अनियमितता: जैतपुर चौकी में बिना पदस्थापन के ही तैनात थे दो सिपाही

जैतपुरपुलिस चौकी में ट्रेप हुए तीन में से दो पुलिसकर्मियाें का वहां पदस्थापन ही नहीं था। ये अनियमितता सामने आने पर एसपी ने महाजन पुलिस थाने के एसएचओ को लाइनहाजिर कर चार्जशीट थमा दी है। उसकी भूमिका संदिग्ध मानी गई है।



भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की श्रीगंगानगर चौकी ने 31 दिसंबर को जैतपुर पुलिस चौकी में हेड कांस्टेबल शिवराम मीणा, कांस्टेबल राकेश कुमार स्वामी और देवीलाल मेघवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनमें से शिवराम और राकेश जैतपुर पुलिस चौकी में पदस्थापित ही नहीं थे। केवल देवीलाल को ही वहां लगाया गया था। अन्य दोनों पुलिसकर्मी बिना पदस्थापन के ही चौकी में अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर एसपी सवाईसिंह गोदारा ने महाजन पुलिस थाने के एसएचओ दिगपालसिंह को लाइनहाजिर कर उसे 17 सीसी की चार्जशीट थमाई है। पदस्थापन के बिना ही दो पुलिसकर्मियों को जैतपुर चौकी में भेजने के कारण एसएचओ की भूमिका भी संदेह के घेरे में गई है। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच लूणकरणसर सीओ दुर्गपाल सिंह राजपुरोहित को सौंपी है।



