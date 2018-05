बजरी से ओवरलोड दो ट्रक जब्त, अन्य दो पर भी कार्रवाई

भाड़ौती| भाड़ौतीपुलिस मलारना डूंगर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बजरी से ओवरलोड दो ट्रक सहित आधा दर्जन वाहनों पर जब्त की कार्रवाई की। हाइवे मोबाइल गश्त टीम के सिपाही विश्वेंद्र सिंह से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के बजरी से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश पर सोमवार देर शाम बनास नदी से तिरपाल से ढककर बनास नदी से रहे बजरी के ओवरलोड दो ट्रकों को मोबाइल गश्त टीम ने रोकने का प्रयास किया। बजरी से भरा एक ट्रक तो रुक गया, लेकिन दूसरा ट्रक चालक ट्रक को भगाकर ले गया। सिपाही विश्वेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह ने बाइक से बजरी के ट्रक का पीछा कर ट्रकों की सूचना भाडौती चौकी प्रभारी को दी। सूचना पर भाडौती चौकी प्रभारी पूरनचंद मय जाब्ते ने पुलिस चौकी के सामने बेरिकेट्स लगा कर बजरी से ओवरलोड ट्रक को पकड़ा। वहीं सूचना पर मलारना डूंगर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मय जाब्ते भाडौती पहुंचे और दोनों बजरी से ओवरलोड ट्रकों को जब्त कर भाडौती पुलिस चौकी में खडे करवा दिए। भाडौती चौकी प्रभारी पूरनचंद ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान कागजों के अभाव में चार अन्य वाहनों पर भी जब्त चालान की कार्रवाई की।





bjri se ovrlod do trk jbt, any do par bhi karrvaaee