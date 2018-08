परीक्षाओं की तैयारी के लिए सवाल-जवाब

1. अमित की वर्तमान आयु, उसकी बहन के विवाह के समय उसकी आयु की 5/4 है। यदि उसकी बहन का विवाह 5 वर्ष पहले हुआ हो और उस समय उसके पिता की आयु अमित की आयु की दोगुनी हो तो उसके पिता की वर्तमान आयु है?(a) 55 वर्ष (b) 45 वर्ष (c) 50 वर्ष (d) 40 वर्ष2. एक लड़का स्कूल से निकलता है व उत्तर की तरफ 20 किमी की यात्रा करता है। वह बाएं मुड़कर 30 किमी चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की तरफ 50 किमी आगे की यात्रा करता है। अंत में, वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 20 किमी अधिक यात्रा करता है वह अब अपने स्कूल के संदर्भ में कौन सी दिशा में है?(a) दक्षिण पूर्व (b) पश्चिम (c) पूर्व (d) उत्तर पूर्व3. निम्नलिखित प्रश्न में, उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है?(a) Reaction (b) Patient (c) Reacts (d) Petition4. एक निश्चित कूटभाषा में, BALL को 27 के रूप में और CANE को 23 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूटभाषा में YELL को किस प्रकार लिखा जाएगा?(a) 50 (b) 39 (c) 54 (d) 615. यदि 21 (49) 14 और 159 (169) 146 है, तो 56 (A) 44 में A का मान क्या है?(a) 144 (b) 121 (c) 225 (d) 2566. दी गई सीरीज में एक पद लुप्त है। दिये गये विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो इस सीरीज को पूरा करता हो।AB10, DF101, GJ290, /(a) DE80 (b) JM580 (c) JN577 (d) JN3597. निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। ज्ञात तथ्यों से अलग होने पर भी आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निर्णय कीजिए कि दिये गये निष्कर्षों में से कौन, कथनों से अनुसरण करता है?कथन:(I) खुशी हर किसी के आसपास है, हमें इसे ढूंढना है। (II) खुशी मन की स्थिति है। अगर हम इसे ढूंढ नहीं सकते हैं तो हमें इसे बनाना चाहिए।निष्कर्ष:(I) खुशी का निर्माण स्वयं एक व्यक्ति को खुश और संतुष्ट बनाता है क्योंकि निर्माण रचनात्मक होता है। (II) यह खुशी को समझने के लिए स्थिति परक कारकों का विश्लेषण करने से सम्बन्धित है।(a) निष्कर्ष II अनुसरण करता है।(b) निष्कर्ष I और II अनुसरण करता है।(c) न तो I और न ही II अनुसरण करता है।(d) निष्कर्ष I अनुसरण करता है।8. यदि 5 सितम्बर 2008 को सोमवार था तो 9 अक्टूबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था?(a) शनिवार (b) शुक्रवार (c) रविवार (d) सोमवार10. एक आदमी पश्चिम की ओर उन्मुख है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अंत में, वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है?(a) पश्चिम (b) दक्षिण-पूर्व (c) उत्तर- पूर्व (d) दक्षिण- पश्चिम11. शुभम की मां शशि की ननद है और शशि परमेश्वर की एकमात्र बेटी है। रवि, शुभम का भाई हैं। शशि, रवि से किस प्रकार संबंधित है?(a) ग्रैंडमदर (b) आंटी (c) सिस्टर (d) कजिनउत्तर : 1 (b), 2 (c), 3 (c), 4 (c), 5 (a), 6 (c), 7 (c), 8 (c), 9 (c), 10 (d), 11 (b)संस्कृति मंत्रालय की पहल पर ‘कला संस्कृति विकास योजना’ के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग (एनएमसीएम) के सीएमआई पोर्टल के लिए विजुअल, कलाकार और साहित्य कला के क्षेत्र के दिग्गजों की राष्ट्रव्यापी डायरेक्टरी / कलाकारों का डेटाबेस एकत्र और संग्रह तैयार किया जा रहा है। कलाकार के बीच संवाद, विकास और शिक्षण के लिए एक आभासी पोर्टल ‘नेशनल कल्चरल वर्कप्लेस’ भी तैयार किया जा रहा है। इसका विषय है भारत का सांस्कृतिक मानचित्रण। यह प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।अंतिम तिथि : 25 अगस्त शाम 5 बजे तक लिंक : www.mygov.in