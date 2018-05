नवाज और रसिका भी लेंगे कान फेस्टिवल में हिस्सा

कंगना 8 मई की रात को कान के लिए रवानाहोंगी। 9 की दोपहर से वे कान में रहेंगी। वे वहां अपना एक ब्रैंड भी प्रमोट करने वाली हैं। इसके बाद 12 मई को मुंबई वापस लौट कर वे 13 मई से ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग के लिए लंदन चली जाएंगी। वहां उनका 20 दिनों का शेड्यूल तय है।कान फिल्म फेस्टिवल में नवाज की ‘मंटो’ दिखाई जाएगी आैर इनामुल हक की ‘नक्काश’ का फर्स्ट लुक जारी किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय चार अन्य फिल्मों को भी कान ले जा रहा है। यहां जानिए...Áफ्रांस में 8 से 19 मई तक चलने वाले 71वें कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार कंगना रनोट भी होंगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंडिया पवेलियन के लिए उन्हें इनवाइट किया है। कंगना पहली बार वहां हिस्सा ले रही हैं। वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डेलिगेशन को कान में जॉइन करेंगी। उस डेलिगेशन की अगुआई स्मृति ईरानी कर रही हैं। उनके साथ प्रसून जोशी, वाणी त्रिपाठी टिक्कु, शाजी करुण, जानू बरूआ भी होंगे।वाणी त्रिपाठी ने बतायाइस बार सरकार अपने स्तर पर चार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों को कान में ले जा रही है। वे फिल्में ‘विलेज रॉकस्टार’, ‘भयानकम’, ‘नगरकीर्तन’ और ‘सिंजर’ हैं। कान के डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में इनकी स्क्रीनिंग होगी। उस मार्केट में दुनियाभर के डिस्ट्रीब्यूटर जुटते हैं। फिल्में पसंद आने पर वे उनकी खरीदारी भी करते हैं।कंगना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनामुल हक और रसिका दुग्गल भी कान जा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रसिका दुग्गल की ‘मंटो’ वहां अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में दिखाई जानी है, वहीं इनामुल हक की ‘नक्काश’ का फर्स्ट लुक वहां जारी किया जाना है। रसिका ने बताया, ‘मंटो’ वहां 13 और 14 को दिखाई जाएगी। उससे पहले 12 तारीख को हम मीडिया से मुखातिब होंगे। 14 की रात को प्रोड्यूसर्स ने पार्टी रखी है, 15 की सुबह हम वापस आ जाएंगे।Nawazuddin Siddiqui and Rasika Dugal in a still from Manto