‘ मर्डर 4’ के लिए महेश और पूजा से मिलीं मल्लिका शेरावत

Áमल्लिका शेरावत इन दिनों भारत में हैं। वे काम के सिलसिले में इंडस्ट्री के दोस्तों से मुलाकात कर रही हैं। हाल ही में उन्हांेंने पूजा भट्‌ट और महेश भट्‌ट से मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर महेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा... An enduring friendship! The MURDER girl and me.चर्चा है कि भट्‌ट कैंप मल्लिका को लेकर फिर से किसी फिल्म पर काम करने वाला है। यह फिल्म ‘मर्डर’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म हो सकती है। इमरान हाशमी जो इस फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों का हिस्सा रहे हैं वे इस पार्ट में भी लीड रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म की कास्टिंग होने में वक्त है।