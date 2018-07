राजनीतिक विचारों को सेंसर कर रही हैं टेक कंपनियां!

क्या टेक्नोलॉजी कंपनियां राजनीतिक रुझान या विचारों को सेंसर करती हैं? शायद इसके उत्तर को लेकर दुविधा हो, लेकिन 72 फीसदी अमेरिकी यह मानते हैं कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वे इस तरह की सेंसरशिप कर रहे हैं। जो भी इन कंपनियों को आपत्तिजनक लगता है, वे इसे रोक देती हैं।ऐसा कोई कह नहीं रहा, वरन प्यू रिसर्च द्वारा कराए गए एक अध्ययन में यह पता चला है। अमेरिकियों की टेक्नोलॉजी के प्रति क्या राय है, इस पर प्यू ने 4594 वयस्कों से कुछ सवाल पूछे। यह नेट न्यूट्रलिटी और टेक प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव को लेकर थे। इस अध्ययन में पता चला कि 40 फीसदी अमेरिकी यह मानते हैं कि टेक कंपनियां कंजरवेटिव्स की बजाय लिबरल्स का ज्यादा समर्थन करती हैं। 11 फीसदी इसका ठीक उलटा मानते हैं। जबकि 72 फीसदी मानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन राजनीतिक विचारों को सेंसर कर दिया जाता है, जो आपत्तिजनक होते हैं। यह चौंकाने वाली बात इस लोकतांत्रिक देश में सामने आई है। दो-तिहा ईतो यह कहते हैं कि टेक कंपनियां इस बात का आकलन तक नहीं कर सकती कि उनके प्रोडक्ट और उनकी सेवाएं किस तरह से समाज को प्रभावित करेंगी। रिसर्चर आरोन स्मिथ कहते हैं टेक्नोलॉजी कंपनियों की भूमिका को लेकर लोगों की राय को लेकर कई बहस हैं। लगभग आधे अमेरिकी यह मानते हैं कि टेक कंपनियों को और ज्यादा नियंत्रण में रखे जाने की जरूरत है।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।