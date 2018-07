इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली शख्स

(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।एक कोरियाई पॉप ग्रुप है, जिसमें सिर्फ लड़के हैं। पांच वर्ष पहले इन्होंने ग्रुप बनाकर गाना शुरू किया। इनका एलबम ‘लव योअरसेल्फ : टीयर’ बिलबोर्ड खूब पसंद किया गया। सोशल मीडिया पर इनके कई फैन्स हैं और इनके प्रभावशाली होने का यही कारण है। मात्र 24 घंटे में इनका म्यूजिक वीडियो ‘फेक लव’ टेलर स्विफ्ट के रेकॉर्ड को पार कर गया। इंग्लिश सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स 5 करोड़ से अधिक हैं।पॉल बंधु हैं। इंटरनेट वीडियो बनाने के मामले में ये यू-ट्यूब पर बड़े स्टार माने जाते हैं। विवादों में रहना इनका शगल है। इसके बाद भी ये बहुत लोकप्रिय हैं। यू-ट्यूब पर इन लोगों के 3 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ 70 लाख और फेसबुक पर 2 करोड़ 10 लाख से अधिक फैन हैं। फोर्ब्स ने लोगन की नेटवर्थ 12 लाख 50 हजार डॉलर और जैक की 11 लाख आंकी है। लोगन ने हाल ही में अपनी एपेरल लाइन शुरू की है।के इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करने के कारण स्नेपचैट के शेयरों में गिरावट आ गई थी और कंपनी को 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया था। 30 वर्ष की ये गायिका अपनी मेकअप लाइन भी फेंटी ब्यूटी के नाम से चलाती है, जो काफी सफल है। वे एक सफल आंत्रप्रेन्योर बन चुकी हैं। सोशल मीडिया को वे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी जमकर प्रयोग कर रही हैं, जिसका फायदा उनकी नेटवर्थ में दिखता है।वर्ष का बच्चा खिलौनों से खेलता है, लेकिन 6 वर्ष के इस बच्चे ने खिलौनों को अपना कॅरिअर बना लिया है। 2015 में जब रेयान 3 वर्ष का था, तब उसने 100 खिलौनों का रिव्यू किया। उसका अपना यू ट्यूब चैनल है, रेयान टॉयज़ रिव्यू। माता-पिता इस रिव्यू को देखते हैं और खिलौना लेते हैं। किड्स की दुनिया में रेयान का अपना वर्चस्व बन चुका है। आश्चर्य इस बात का है कि इतनी कम आयु में वह गेम रिव्यू कैसे करता है।राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जब आव्रजन नीति में सख्ती की तो 2000 से अधिक बच्चों को माता-पिता से अलग कर दिया गया। तब पति प|ी चार्ली और डेव ने फेसबुक पर बच्चों को माता-पिता से मिलाने के लिए पैसा जुटाना शुरू किया। अमेरिका की सीमा पर रोती हुई दो वर्ष की बच्ची को देखकर इन दोनों ने रिफ्यूजी और इमिग्रेंट सेंटर के लिए धन जुटाया ताकि इन बच्चों को शिक्षा और माता-पिता को कानूनी मदद दी जा सके। महज एक माह में 2 करोड़ डॉलर जुटाए।तरह से जॉन एफ कैनेडी ने टीवी को अपना माध्यम बनाया था, उसी प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर को बनाया है। वे ऑफिस जाते हुए, उड़ान भरते हुए कहीं से भी ट्वीट कर देते हैं। उनके ट्वीट बहुत चर्चित और विवादों वाले रहते हैं। दुनियाभर में खलबली मचा देते हैं। ट्वीट में वे व्यक्तिगत रूप से लोगों को अपमानित भी कर देते हैं। कई राष्ट्रों के प्रमुख भी उनके ट्वीट वार से अछूते नहीं हैं।