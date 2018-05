‘शमशेरा’ में डकैत बने नजर आएंगे रणबीर कपूर

‘सं जू’ के टीजर को लेकर तारीफें बटोर रहे रणबीर कपूर इन दिनों अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म के बाद रणबीर ‘शमशेरा’ की तैयारी में जुटने वाले हैं। ‘शमशेरा’ को यश राज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बैनर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 45 सेकंड का टीजर शेयर करते हुए यह जानकारी दी है, आैर लिखा है...



करम से डकैत,



धरम से आजाद











Presenting #RanbirKapoor in a never seen before avatar in YRF’s next action adventure #SHAMSHERA. Directed by @karanmalhotra21



लगातार फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे रणबीर के लिए ‘संजू’ के बाद ‘शमशेरा’ किस्मत बदलने वाली फिल्म होगी। एक नजर उनके डकैत के किरदार पर जो फरसा, तलवार आैर तीर कमान लिए हुए है।



मेगा एक्शन फिल्म...



वाकई, इस टीजर को देखने के बाद प्रतीत होता है कि रणबीर इस फिल्म में एक अलग तरह के अवतार में नजर आने वाले हैं। एक ऐसा अवतार जिसमेंं आपने रणबीर को पहले कभी नहीं देखा होगा। यह एक मेगा एक्शन फिल्म होगी, जिसका निर्देशन करण मल्होत्रा करेंगे। संजय दत्त-ऋतिक-रोशन स्टारर ‘अग्निपथ’ आैर अक्षय-सिद्धार्थ स्टारर ‘ब्रदर्स’ का निर्देशन भी करण मल्होत्रा ने ही किया था।



फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी आैर 2019 के मध्य तक इसे पूरा कर पोस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा।



रणबीर कपूर ने इस फिल्म को लेकर कहा है...,



‘शमशेरा’ वो फिल्म है, जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था। दरअसल, ‘शमशेरा’ में मैं वह सब करने वाला हूं जो अब तक सिर्फ मेरी कल्पनाओं में था। करण मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर ले जाने वाले हैं। ...आैर मैं भी इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।’