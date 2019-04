रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ इस फिल्म में ट्रांसजेंडर की अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। अब तक तो फिल्ममेकर्स ने इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है पर उम्मीद है कि वे जल्द ही इस फिल्म को लेकर ऐलान करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अमिताभ पहली बार अपने पूरे फिल्मी कॅरिअर में ट्रांसजेंडर के रोल में नजर आएंगे।फिल्म के सेट से क्लैप बोर्ड के साथ किआरा ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...‘First Day of #LAAXMIBOMB@akshay @RowdyGabbar @TusshKapoor and the journey has just begun.’