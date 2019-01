18 वर्ष से अधिक के लिए

नासा टूर्नामेंट लैब रिसायक्लिंग इन स्पेस चैलेंज 2018-19किसके लिए : नासा द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों से माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में फैलने वाले वेस्ट को हैंडल करने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। इस टूर्नामेंट द्वारा नासा का उद्देश्य है कि उन नई अवधारणाओं को पहचाना जाए जो माइक्रोग्रेविटी वातावरण में फैलने वाले वेस्ट को हैंडल करने की दिशा में कार्य कर सकें।योग्यता : आयुसीमा 18 वर्ष से अधिक । किसी भी कंपनी में एकेडमिक रिसर्चर हों, इंस्टीट्यूट में शोधकर्ता हों, कसंल्टेंट हों, उद्यमी हों, वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर इन्वेंटर हों, वे इस स्पेस चैलेंज के लिए आवेदन कर सकते हैं।क्या मिलेगा : प्रथम विजेता को 10,000 अमेरिकी डॉलर, दूसरे व तीसरे विजेता को 2500 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे। विजेताओं की स्टोरी नासा की वेबसाइट पर पब्लिश होगी और भविष्य में नासा के साथ कार्य करने का अवसर भी मिलेगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 16 जनवरीअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/NTL118 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के विचारक व भारतीय के नियंत्रण वाले स्टार्ट अप इस कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा पहचान की गई उभरती प्रौद्योगिकियों में विघटनकारी विचारों और अवधारणाओं का पता लगाना है। इस कॉन्टेस्ट में दो श्रेणियां हैं व्यक्तिगत व स्टार्ट अप।योग्यता : 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक या किसी भारतीय नागरिक या नागरिकों के नियंत्रण वाला स्टार्ट अप जिसे डीआईपीपी द्वारा मान्यता प्राप्त हो।क्या मिलेगा : व्यक्तिगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 4 लाख रु. तथा तृतीय पुरस्कार 3 लाख रुपए। स्टार्ट अप श्रेणी में प्रथम पुरस्कार 10 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 8 लाख रुपए व तृतीय पुरस्कार 6 लाख रुपएआवेदन की अंतिम तिथि : 28 फरवरीअधिक जानकारी के लिए देखें : www.drdo.gov.in/kalam/tnc.htmlद नेक्स्ट जेनरेशन वुमन लीडर्स अवॉर्ड (एनजीडब्ल्यूएल) 2019किसके लिए : भारतीय मेधावी महिला विद्यार्थी जो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री या फिर पीएचडी कर रही हैं वे मकेन्ज़ी द्वारा आमंत्रित इस लीडर्स अवॉर्ड प्रोग्राम में आवेदन कर सकती हैं।योग्यता : 18 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की केवल महिला विद्यार्थी जो उल्लेखित कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रही हैं।क्या मिलेगा : 2000 यूरो, मकेन्ज़ी से एकल मार्गदर्शन व लोकल मकेन्ज़ी ईवेंट में शामिल होने का मौका मिलेगा या फिर ऑफिस विज़िट करवाई जाएगी।आवेदन की अंतिम तिथि : 14 जनवरीअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/TNG3किसी भी स्थिति में कार्य करने के लिए फ्लेक्सिबल, अनुभवी लोग जिन्हें सही मायनों में अध्यापन में रुचि हो और जो डिजिटल स्टोरीटैलिंग जैसे माध्यम और समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करने को तत्पर हों, वे इस फिल्ममेकर्स विदाउट बॉर्डर्स फैलोशिप प्रोग्राम 2019 में आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : फिल्म स्टडी से जुड़ी ग्रेजुएशन डिग्री हो व फिल्म-मीडिया से जुड़ा कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव हो और कम से कम 6 माह का फॉर्मल टीचिंग अनुभव भी हो।क्या मिलेगा : आने-जाने का हवाई यात्रा खर्च, रहना खाना, वीज़ा अप्लाई करने के लिए सपोर्ट, 10-12 माह की फैलोशिप के लिए जरूरी इक्विपमेंट व दूसरे अन्य लाभ भी मिलेंगे।आवेदन की अंतिम तिथि : 15 जनवरीअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/FWB1लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल इंग्लिश से संबंधित प्रश्न रहते हैं। इस बार हम जनरल इंग्लिश से संबंधित कुछ प्रश्न दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं जिनके उत्तर विकल्प के रूप में दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। यदि आप नीचे लिखे ई-मेल पर जवाब देते हैं तो कृपया अपना पूरा नाम, शहर का नाम, कक्षा या उम्र अवश्य लिखें।1. Which is a synonym of repose? (a) Purpose (b Rest (c) completion (d) service2. Which is a synonym of suave? (a) Smooth (b) simple (c) improper (d) adorable3. Which is a synonym of largess? (a) Priority (b) credit (c) medication (d) generosity4. Which is a synonym of stellar? (a) Offbeat (b) alike (c) outstanding (d) stale5. Which is a synonym of languid? (a) Poor (b) slow (c) acceptable (d) motivated6. Which is a synonym of dossier? (a) Pavement (b) horse (c) file (d) credit7. Which is a synonym of exposition? (a) Dedication (b) debate (c) hatred (d) explanation8. Which is a synonym of efflorescence? (a) Myth (b) progress (c) function (d) blossoming9. Which is a synonym of draconian? (a) Severe (b) even (c) impolite (d) creative10. Which is a synonym of facet? (a) Fact (b) information (c) effect (d) aspect