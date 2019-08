फेस रिकग्निशन तकनीक का तेजी से विस्तार पर उसे विफल बनाने के आइडिया भी आ रहे

चेहरा पहचानने के कम्प्यूटर सिस्टम का खरपतवार की तरह विस्तार हो रहा है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को बेअसर करने के लिए कई तरीके आजमाए जा रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम को भ्रमित करने के लिए रिसर्च चल रही है। टेक्नोलॉजी के खिलाफ कई स्तर पर हलचल शुरू हो गई है। सैन फ्रांसिस्को, ओकलैंड सहित कई अमेरिकी शहरों में अधिकारियों ने पुलिस को टेक्नोलॉजी के उपयोग से रोक दिया है। ब्रिटेन में संसद सदस्यों ने पुलिस के परीक्षणों पर रोक लगाने की मांग की है।इस बीच प्राइवेसी एक्टिविस्ट और शोधकर्ता टेक्नोलॉजी को सीधे बेअसर करने के तरीके खोज रहे हैं। अमेरिकी संस्था निस्ट ने एक सर्वे में पाया कि 2014 से 2018 के बीच फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर की एक ज्ञात व्यक्ति की इमेज को डेटाबेस में उस व्यक्ति की इमेज से मिलान करने में 96 से 99.8% कामयाबी मिली है। चूंकि मशीनों ने स्वयं को सिखाया है, इसलिए उनके विजुअल सिस्टम वही दिखाते हैं। कंप्यूटर के देखने की क्षमता मानव के समान नहीं होती है। मानव किसी एल्गोरिदम में कई खामियां बता सकते हैं। 2010 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में अपनी रिसर्च के तहत शोधकर्ता एडम हार्वे ने फेस रिकग्निशन को मूर्ख बनाने के लिए डिजाइन स्टाइल सीवी (कंप्यूटर विजन) डैजल का निर्माण किया था। उसमें किसी चेहरे के बारे में एल्गोरिदम के अनुमानों को गुमराह करने के लिए चमकीले रंगों, हाई कंट्रास्ट, ग्रेडेड शेडिंग और असमान स्टाइल का उपयोग किया गया। मानव के लिए ऐसी स्थिति में भी वह चेहरा ही रहता। लेकिन कंप्यूटर खासकर हार्वे ने जिस एल्गोरिदम को लक्ष्य किया वह भ्रमित हो गया।हार्वे का नया प्रोजेक्ट हाइपरफेस है। इसमें सीवीडैजल उन चेहरों को बदलता है जिन्हें दर्जनों नकली चेहरों के बीच हाइपरफेस छिपाना चाहता है। इसका उद्देश्य झूठी इमेज की भीड़ के बीच वास्तविक चेहरों को छिपाना है। चेहरे और आंखों जैसे लगने वाले गहरे धब्बों एवं लाइनों वाले पैटर्न के कपड़े बाजार में आ चुके हैं। 2018 में प्रकाशित एक दस्तावेज में चाईनीज यूनिवर्सिटी हांगकांग, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगडेल और अलीबाबा ने एक और बेहतर आइडिया पेश किया है। यह प्रकाश फेंकने वाले डायोड के साथ फिट बेसबॉल की टोपी है। जो पहनने वाले के चेहरे पर इंफ्रा रेड बिंदु डालती है। फेस रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग करने वाले कई कैमरे इंफ्रा रेड स्पैक्ट्रम के प्रति संवेदनशील रहते हैं।गूगल के सिस्टम फेसनेट के खिलाफ परीक्षणों में शोधकर्ताओं ने पाया कि इंफ्रा रेड रोशनी की सही मात्रा से कंप्यूटर को कोई भी चेहरा पहचानने से रोक सकते हैं। किसी एल्गोरिदम को दूसरे अन्य सिस्टम को मूर्ख बनाने की क्रिया विपरीत मशीन लर्निंग है। कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी और नॉर्थ केरोलिना यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं द्वारा 2016 में प्रकाशित एक दस्तावेज में बताया गया कि कैसे एक कागज पर छपे और चश्मे के फ्रेम पर चिपकाए गए अमूर्त पैटर्न से अक्सर कंप्यूटर विजन सिस्टम को भरोसा दिलाया गया कि यह कोई पुरुष एआई रिसर्चर नहीं बल्कि अमेरिकी एक्ट्रेस मिला जोवोविच है। जुलाई में एक कंप्यूटर विजन कांफ्रेंस में कैथोलिक यूनिवर्सिटी, बेल्जियम के शोधकर्ताओं ने एक पेपर पेश किया। इसके अनुसार फेस रिकग्निशन की बजाय व्यक्ति की पहचान के सिस्टम को मूर्ख बनाया गया। एल्गोरिदम से निर्मित 40 सेंटीमीटर का पैटर्न बनाया गया। पैटर्न के साथ कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लगाने से ही किसी व्यक्ति को कंप्यूटराइज्ड चौकीदार की नजर से गायब करना संभव है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 