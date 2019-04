मोबाइल फोन के सहारे तेज दौड़ता भारत का चुनाव अभियान

भारत में लोकसभा का चुनाव अभियान परंपरागत तरीकों से तो चल ही रहा है। लेकिन, इस वर्ष का चुनाव वोटर के फोन पर बहुत घमासान अंदाज में लड़ा जा रहा है। 2014 के आमचुनाव में देश के एक अरब 30 करोड़ लोगों के पास बमुश्किल दस करोड़ स्मार्टफोन थे। अब इनकी संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। मोबाइल डेटा बेहद सस्ते हैं। भारत फेसबुक (30 करोड़ अकाउंट), व्हाट्स एप (20 करोड़ एक्टिव यूजर) और अन्य सोशल मीडिया एप का सबसे बड़ा बाजार है। हेलो, शेयरइट जैसे कई एप चीनी कंपनियों के हैं। पिछले वर्ष ये सभी एप 95 करोड़ बार डाउनलोड किए गए।ये एप राजनीतिक दलों के लिए प्रोपेगंडा का पसंदीदा माध्यम हैं। भाजपा ने पिछले चुनाव से स्वयंसेवकों की ट्रोल आर्मी भर्ती कर रखी है। उसके बाद पांच वर्षों से उसके सोशल मीडिया सैनिकों ने अपने वैचारिक दुश्मनों, मुख्यत: उदारवादियों, वामपंथियों, मुसलमानों और नारीवादियों का ऑनलाइन जीवन दुखद बना रखा है। अन्य पार्टियों ने भी अपने सोशल मीडिया विंग बनाए हैं लेकिन, भाजपा सबसे आगे है। भाजपा का लक्ष्य अकेले उत्तरप्रदेश में डेढ़ लाख साइबर सैनिक बनाने का है। बॉट्स अलग हैं। टि्वटर भारत में बहुत प्रभावी नहीं है। अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने फरवरी में दो दिन टि्वटर के ट्रैफिक का परीक्षण किया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर थे। बॉट्स ने प्रति सेकंड हजारों मोदी समर्थक और मोदी विरोधी हैशटैग किए। मोदी समर्थक बॉट्स तीन गुना ज्यादा थे।हैलो एप पर आई एक खबर देखिए। यह थी, अमेरिका ने ‘भारत के दलाल पत्रकारों को करारा तमाचा जड़ा’। दलाल वे पत्रकार हैं जिन्होंने खबर दी कि सरकार के दावे के विपरीत भारत ने पिछले माह पाकिस्तान का एफ-16 विमान नहीं गिराया है। इसके साथ आई पोस्ट में गलत खबर दी गई कि अमेरिकी सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है। ये पोस्ट स्पेशल कवरेज न्यूज नामक एजेंसी से जारी हुई थी। यह मोदी समर्थक खबरें देने वाली मशीन लगती है। ऐसे दावों को प्रसारित होने से रोकने का कोई रास्ता नहीं है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 