केवीएस पीजीटी और टीजीटी के इंटरव्यू फरवरी में होंगे, सूची जारी

सीकर | केंद्रीय विघालय संगठन द्वारा पीआरटी और टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके लिए जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर देख सकते हैं। केंद्रीय विघालय संगठन ने इंटरव्यू के लिए पास होने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी की है। केवीएस पीजीटी, टीजीटी इंटरव्यू का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। केवीएस पीजीटी के लिए इंटरव्यू 11 और 12 फरवरी को होना है। वहीं केवीएस टीजीटी का इंटरव्यू 11, 12, 13 और 14 फरवरी को होगा। केवीएस टीजीटी, पीजीटी इंटरव्यू अलग-अलग शहरों में अलग-अलग दिन आयोजित किया जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर Announcement सेक्शन पर दिए गए Shortlisted for interview for the post of PRT या Shortlisted for interview for the post of TGT के लिंक पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक पीडीएफ आएगी। उसमें पास हुए उम्मीदवारों के नाम हैं। अगर आपका रोल नंबर इस लिस्ट में है तो आप पास हो गए हैं।