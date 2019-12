टेक्नोलॉजी से लोकतंत्र को खतरों पर चिंता बढ़ी, ऐतिहासिक कारण भी जिम्मेदार

आईटी और बायोटेक्नोलॉजी से मानव की विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अंदेशाकई लोग तेज, सस्ती और बेहतर टेक्नोलॉजी को उज्जवल भविष्य की एक दृष्टि के रूप में देखते हैं। लेकिन, 2020 नजदीक आने के साथ यह आशावाद थोड़ा कम नजर आता है। सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का माध्यम माना जा रहा था। आज उसे प्राइवेसी में दखल, प्रोपेगंडा के प्रसार और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले औजार के बतौर अधिक जाना जाता है। माता-पिता चिंतित हैं कि स्मार्ट फोन ने उनके बच्चों को स्क्रीन देखने के नशे का शिकार बना दिया है।समाज पर टेक्नोलॉजी के नियंत्रण की भावना बढ़ी है। पुराने कंट्रोल रूम की जगह क्लाउड ने ले ली है। ड्राइवर तैनात करने के लिए उबर के पास कोई मुख्यालय नहीं है, गूगल में जानकारियों की तलाश के लिए लायब्रेरी नहीं है। कंप्यूटर से चलने वाली प्रक्रिया- अल्गोरिथम कई काम करने लगी है। फैसले ले रही है। वे विज्ञापन दिखाने के लिए बाजार के सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। पुलिस या सरकार के सॉफ्टवेयर पर भी चल सकते हैं।इसलिए अगर टेक्नोलॉजी समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाल सकती है तो वह राजनीति के क्षेत्र में बैलेट बॉक्स के साथ भी ऐसा कर सकती है। इजरायली इतिहासकार युवल हरारी कहते हैं, अगली सदी में इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी न केवल खुली बाजार व्यवस्था बल्कि उदार लोकतंत्र को भी बेअसर बना देगी। उनकी दलील है, यदि आईटी और बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर उसके अल्गोरिथम को मानवीय विचार प्रक्रिया पर लागू करें तो ऐसा संभव है। फिर मानव ऐसे अल्गोरिथम की इच्छा से चलेगा।दो वामपंथी एक्टिविस्ट ली फिलिप्स और माइकेल रोजवोर्स्की अपनी किताब-द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ वालमार्ट में लिखते हैं-आंतरिक तौर पर कंपनियों की अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत संघ की अलोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था से अलग नहीं है। बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के तौर-तरीकों के पीछे जबर्दस्त योजना काम करती है। अमेजन और वालमार्ट जैसी योजना की कल्पना तो सोवियत संघ की प्लानिंग एजेंसी गॉसप्लान नहीं कर सकती थी।चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी योजना पर चलती है जिसमें लोकतंत्र की न्यूनतम भूमिका है। लीडन यूनिवर्सिटी के रोजियर क्रीमर्स बताते हैं, कुदरती दुनिया के समान सामाजिक वास्तविकता उद्देश्यों से जुड़े नियम-कानूनों पर निर्भर करती है। अगर कोई सरकार इन कानूनों को समझती है तो वह जान सकती है कि कैसे समाज को नियंत्रित करना संभव है।टेक्नोलॉजी के गलत मोड़ पर जाने या किसी खास टेक्नोलॉजी के अच्छे की तुलना में अधिक बुरा करने पर चिंताएं उठती रही हैं। औद्योगीकरण, ऑटो इंडस्ट्री खासकर कार के संबंध में चिंता जताई गई थी। टेक्नोलॉजी से संबंधित समस्याओं का हल टेक्नोलॉजी के और अधिक उपयोग में छिपा है। कार में एयरबैग और अन्य सेफ्टी उपायों के कारण अमेरिका में कार दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या 1920 के प्रति अरब किलोमीटर 240 से घटकर आज 12 हो गई है। सोशल मीडिया पर उग्रवादी कंटेंट हटाने के लिए एआई का उपयोग होता है। जलवायु परिवर्तन से बचाव टेक्नोलॉजी पर आधारित साफ-सुथरे ऊर्जा स्रोत हैं। बॉयोटेक्नोलॉजी से फसलों की पैदावार बढ़ सकती है। बीमारियों का इलाज संभव है। लेकिन उससे घातक हथियार बनते हैं। संभवत: टेक्नोलॉजी के संबंध में उठ रही चिंताएं समाज की अच्छे जवाब और उपाय खोजने की क्षमता पर संदेह से जुड़ा है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 