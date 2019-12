लंदन में हमला करने वाला आतंकवादी सजा पूरी होने से 8 वर्ष पहले ही रिहा कर दिया गया

शुक्रवार को लंदन में आतंकवादी हमले में दो लोगों की मौत और तीन लोगों के घायल होने की घटना कई सवाल पीछे छोड़ गई है। इनमें गंभीर अपराधों के आरोपियों की सजा माफ करने का सिस्टम शामिल है । पुलिस के अनुसार हमलावर 28 वर्षीय उस्मान खान है। उसे 2012 में आतंकवादी अपराधों के लिए सजा हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक टैग पहने रहने की शर्त पर वह पिछले साल रिहा हुआ था। आम चुनाव से दो सप्ताह पहले हुए हमले से प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर दबाव पड़ा है।अधिकारियों ने बताया, उस्मान खान 2010 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के टॉयलेट में विस्फोटक रखने की साजिश में एक गिरोह के साथ शामिल था। अपने फैसले मे लॉर्ड जस्टिस ब्रायन लेवेसन नेे कहा था कि ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को खतरनाक समझा जाना चाहिए। फरवरी 2012 में उस्मान को न्यूनतम 8 वर्ष की सजा दी गई थी। 2013 में अपील कोर्ट ने सजा बढ़ाकर 16 साल की थी। वह आधी सजा के बाद ही छूट गया। पेरोल बोर्ड ने कहा, उसने उस्मान के मामले पर विचार नहीं किया था। उस्मान लाइसेंस पर स्वत: रिहा हो गया। ब्रिटेन में कुछ शर्तें मानने पर सजायाफ्ता कैदी को पेरोल बोर्ड की सिफारिश के बगैर छोड़ने का प्रावधान है।शुक्रवार की वारदात उसी पुल के पास हुई है जहां जून 2017 में आतंकवादी हमले में 8 व्यक्ति मारे गए और 12 घायल हुए थे। नए हमले के बाद आतंकवाद के लिए दोषी पाए गए या संदिग्ध लोगों को सुधारने के प्रयासों को चुनौती दी जा रही है। राष्ट्रीय आतंकवाद सुरक्षा ऑफिस के पूर्व प्रमुख क्रिस फिलिप्स ने कहा। जिहादी अपराधी हमारे यहां सड़कों पर खुले घूम रहे हैं। पूर्व आतंकवादी विरोधी जासूस डेविड विडेसेटे ने कहा, आतंकवादी कैदियों की रिहाई से हमारे सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।उस्मान खान पूर्व कैदियों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सुधार कार्यक्रम के तहत घटनास्थल लंदन ब्रिज के पास एक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। उसे पूर्व कैदी के रूप में लोगों को अपने अनुभव बताने आमंत्रित किया था। उसे हाल के बाहर पुलिस ने गोलियां चलाकर मार डाला। यह हमला ब्रिटिश सरकार द्वारा आतंकी खतरे की चेतावनी के स्तर को घटाने से कुछ सप्ताह बाद हुआ है।© The New York Timesस्टीफन कैसल | ‌‌लंदनशुक्रवार को लंदन में 