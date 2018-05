‘लवरात्रि’ का सेकंड शेड्यूल हुआ पूरा

गुजरात की पृष्ठभूमि पर आधारित इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला कर रहे हैं। सलमान खान इस फिल्म से...

 गुजरात की पृष्ठभूमि पर आधारित इस रोमांटिक फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला कर रहे हैं। सलमान खान इस फिल्म से बतौर प्रोड्यूसर जुड़े हैं। यह फिल्म इसी साल पांच अक्टूबर को रिलीज होगी।



अहमदाबाद में...



Áआयुष शर्मा-वरीना हुसैन स्टारर फिल्म ‘लवरात्रि’ की टीम ने सेकंड शेड्यूल पूरा कर लिया है। आयुष और वरीना दोनों ने अपनी इस डेब्यू फिल्म के दो शेड्यूल 20 दिन में पूरे किए हैं। शेड्यूल पूरा होने के बाद क्रू एंड कास्ट ने सेट पर केक काटकर एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी किया। इस सेलिब्रेशन का वीडियो आयुष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।



इसे शेयर करते हुए आयुष ने लिखा है..., Aaaaaand here’s the schedule wrap with everyone singing happy birthday for me! P.S - It is not my birthday! Haha #Loveratri